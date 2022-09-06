Трагическая тройка России 6 сентября, 16:52 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Горбачев поддержал незаконную аннексию Крыма Путиным в 2014 году (Фото:REUTERS)

Сначала я встретила Путина в 1990 году, затем Ельцина в 1992 году и Горбачева в 1993 году

Смерть Михаила Горбачева ознаменовала собой уход из жизни значительной фигуры 20-го века, которая подняла железный занавес и начала переговоры о контроле над вооружениями с президентом Рональдом Рейганом, чтобы уменьшить риск ядерной катастрофы.

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На Западе его хвалят, в России же ругают за то, что вызвал хаос, приведший к распаду империи Советского Союза и нынешней диктатуре. В сообщениях отмечается, что причиной смерти стала почечная недостаточность, но, наверное, было разбито и его сердце. Он был наполовину украинцем, многие из его родственников погибли во время организованного Сталиным голода, уничтожившего миллионы украинцев, и он стал свидетелем войны России против Украины, заявив, что этого никогда не будет. Я брала интервью у Горбачева и встречалась с его преемниками Борисом Ельциным и Владимиром Путиным во время отдельных встреч, которые во многом стали открытием и могут помочь объяснить, почему история России была и остается такой ужасной.

В 1985 году Горбачев стал лидером Союза Советских Социалистических Республик (СССР), в составе которого было 15 стран. Плюс существовало шесть стран-сателлитов Восточного блока (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия и Восточная Германия). Он предпринял меры, чтобы положить конец холодной войне с помощью соглашений о контроле над вооружениями, а также реструктурировать российскую экономику и предоставить свободы, чтобы обратить вспять десятилетия катастрофического сталинизма. Но его политика не сработала и вызвала хаос, разногласия внутри империи и борьбу за власть с Ельциным, которую он в конечном итоге проиграл.

К 1989 году, через четыре года после того, как он пришел к власти, мирные движения за независимость начали сначала охватывать страны Восточного блока, кульминацией чего стало падение Берлинской стены в ноябре 1989 года.

Он не стал отправлять туда советские войска, и повсюду была провозглашена независимость, как произошло и во многих Советских республиках, наиболее примечательно — в Украине.

В августе 1991 года Горбачев был арестован сторонниками жесткой линии в рамках попытки государственного переворота, но через несколько дней освобожден. В конце концов, 24 декабря 1991 г. он ушел в отставку, а 25 декабря 1991 г. СССР был официально распущен. Ельцин стал президентом Российской Федерации.

Россия — сама по себе трагедия, сбросившая трагедию на других

Правление Ельцина с 1991 по 1999 год также было бурным. Коррупция свирепствовала, а экономика пошатнулась, когда он и его приспешники поделили богатство страны и корпорации между собой. Он также — по настоянию своего помазанника и бывшего шпиона Владимира Путина — наделил КГБ широкими полномочиями, которые в конечном итоге позволили Путину установить абсолютную диктатуру, существующую сегодня. В течение многих лет Горбачев презирал Ельцина и его популярность, отмечая, что «пьет, как сапожник… говорит невнятно, черт знает что придумывает, он — как заезженная пластинка».

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В 2000 году Путин принял Россию у Ельцина и начал править железной рукой. Он также вернул стабильность и восстановил экономику благодаря резкому росту цен на нефть, газ и сырьевые товары. Но он считал распад Советского Союза «трагедией», которую следует обратить вспять, и обвинил Горбачева в том, что Запад обманом заставил его поверить в то, что НАТО не будет расширяться на восток. В интервью телеканалу NBC в последние годы он сказал: «Обманули дурачка на четыре кулачка», процитировав фразу из русской детской песенки.

Сначала я встретила Путина в 1990 году, затем Ельцина в 1992 году и Горбачева в 1993 году. Весной 1990 года я была на вечеринке, где присутствовали политики и военное руководство на базе НАТО неподалёку от Бонна, тогдашней столицы Западной Германии. Путин провел пять лет в качестве шпиона КГБ в Восточной Германии, и он присутствовал на собрании, представившись писателем, работающим в восточногерманской газете в Дрездене. Его основная задача заключалась в сборе информации о НАТО для Кремля, задача, в которой он явно преуспевал, учитывая, что ему удавалось быть вхожим во многие двери и общаться на этой и других вечеринках, на которых присутствовали политики и высокопоставленные офицеры из Америки, Канады, Великобритании и остальной Европы.

Мы болтали около получаса. Он дал мне визитку. Спустя годы, после того как он стал президентом России, один западногерманский журналист сказал мне, что парнем, с которым я болтала на той вечеринке, был Путин. Он явно использовал вымышленное имя, которого я не помню, но я помню, что он был дружелюбен, отлично говорил по-английски и по-немецки и задавал много вопросов о военных и политических делах, прежде чем исчезнуть в толпе. Эта история продемонстрировала его пожизненную одержимость НАТО, талант к обману и необычайную хитрость, способность проникнуть в святая святых «врага» на самом высоком уровне, чтобы шпионить или находить контакты.

В том же году он покинул КГБ и Германию. В 1996 году он вошел в администрацию Ельцина, в 1999 году дослужился до премьер-министра, а в 2000 году стал президентом России.

В феврале 1992 года я встретилась с Ельциным в Москве, когда распадались Советский Союз и Россия. Мои газеты, The Financial Post и Sun Media, отправили меня и фотографа в бывший СССР на несколько недель, чтобы вести хронику того, что там происходило по мере его распада. Сначала мы поехали в Украину, которая подавляющим большинством проголосовала за выход из СССР, затем провели недели в России. Все и всё вокруг было в хаосе и продавалось. Я связалась с сомнительным канадским бизнесменом, который без труда сразу же добился для меня интервью с Ельциным.

Он предложил утреннюю встречу, потому что, как он объяснил, к концу дня Ельцин обычно уже был пьян. Я пришла в 9 утра, подождала, и меня сопроводили в комнату с нетрезвым лидером страны, который что-то говорил, но совершенно неразборчиво. Я ушла без разговора. Горбачев был прав насчет Ельцина, и страна теперь оказалась в руках популиста и алкоголика. Оглядываясь назад, можно догадаться, что, вероятно, за кулисами им также руководил Путин, бывший шпион с тайными планами, которые держал и до сих пор держит при себе.

В апреле 1993 года мне предложили взять интервью у Горбачева в Альберте, где он получал почетную степень Университета Калгари. Я нашла его очаровательным, теплым и общительным. В публичной речи, произнесенной перед нашим интервью, он раскритиковал Ельцина и сказал, что «похоже, он не понимает серьезности своей политики шоковой терапии», а также сказал, что гордится тем, что «принес свободу моей стране и тем самым изменил то, как живут наши люди».

Позже в частном порядке я спросила его, как коммуниста и аппаратчика со стажем, было ли у него прозрение, которое привело его к стремлению так радикально изменить свою страну? Он ответил «да», и это была поездка на ферму в Альберте в начале 1980-х, когда он отвечал за сельское хозяйство России. Он сказал, что это изменило ход его мышления… и истории.

«Мой друг был послом в Канаде и сказал: „Ты должны приехать сюда“, чтобы посмотреть, какие могут быть возможности. США — супердержава и наш враг, но Канада — это другой путь, третий путь, — сказал он. — Я провел три дня на ферме, которая принадлежала отцу, двум его взрослым сыновьям и их семьям. Мне они понравились. Они хорошо вместе работали, были хорошими людьми, хорошими фермерами, платили налоги, заботились о своих соседях, жертвовали на благотворительность и, что самое важное, могли производить больше продуктов, чем кооперативная ферма в России с тысячей человек. Именно тогда я понял, что наша система неприемлема и что-то нужно менять».

Очевидно, что все три российских лидера были несовершенны, потому что Россия тоже несовершенна. Когда Горбачев и Ельцин покинули свой пост, оба были непопулярны дома, но Горбачев стал героем для некоторых, хотя и не для всех, на Западе. «Он был самым любимым русским в Германии», — писала Deutsche Welle (DW) после его смерти. Однако министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «Горбачев был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алматы, Баку и других городах. Покаяния не было… Единственный плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза».

Горбачев поддержал незаконную аннексию Крыма Путиным в 2014 году и выступил против членства Украины в НАТО, заявив СМИ: «Война между Россией и Украиной? Это абсурд». Но в этом году он хранил молчание о неспровоцированном путинском вторжении 24 февраля и геноциде — ошибка, бросающая тень на его наследие.

Россия — сама по себе трагедия, сбросившая трагедию на других. Русское слово «тройка», помимо репрессивного органа, обозначает ещё и термин, происходящий от традиционной русской практики запрягать трех лошадей в ряд, чтобы тянуть тяжелые сани по снегу. К сожалению, российская тройка с 1985 года состояла из мечтателя, пьяницы и двуличного агента спецслужб. Вместо того чтобы двигаться вперед, они в основном работали вразрез друг с другом и вопреки интересам народа России и мира в целом.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом публикации колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

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