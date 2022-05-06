Учения с ядерным оружием и стратегия Путина. Обзор главных событий войны 6 мая, 23:31 Эксклюзив НВ

Путин начал это вторжение, и он единственный, кто может остановить его в любой момент, с переговорами или без

Стратегия

В свете последних российских телевизионных учений с ядерным оружием — действительно, путинской PRBS-машины, транслирующей симуляции ядерных ударов по Берлину, Парижу и Лондону, — в социальных сетях много дискуссий о том, в какой момент Запад захочет стать полноправным участником этой войны, не перестанем ли мы поддерживать Украину и т. д.

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Извините, но — для тех, кто в самом последнем ряду: Путину наплевать на международные законы и правила. Он начал и ведет войну на уничтожение Украины не из-за Устава ООН или параграфа 17 Закона XY, а потому, что убежден, что может получить более высокую прибыль, уничтожив Украину, чем война стоит России — с точки зрения человеческих потерь, с точки зрения материальных потерь и с точки зрения экономического ущерба. А значит, и стоит ему (в денежном эквиваленте).

Путин начал это вторжение, и он единственный, кто может остановить его в любой момент, с переговорами или без переговоров. И, не сомневайтесь, Путин напал бы и на Молдову, и на Финляндию, и на Швецию, и на любую другую нейтральную страну в Европе, если бы только мог (он бы не посмел нападать на кого-либо из членов НАТО, потому что знает, что ему не выиграть такую ​​войну). И он не может — потому что более 90% его вооруженных сил по шею завязли в войне в Украине и несут там огромные потери. Поэтому, пожалуйста, будьте так добры и избавьте меня от рассуждений о том, чего нам не следует делать, как нам вести переговоры и сохранять мир, насколько неправильно и агрессивно поддерживать Украину и от прочей подобной чепухи…

Еще одной «главной темой» в СМИ последних дней стали прогнозы о том, что Путин собирается официально объявить войну Украине и начать всеобщую мобилизацию. Я не предсказатель будущего, а аналитик. Именно поэтому я сомневаюсь в обеих этих идеях. Путин не признает Украину ни суверенным государством, ни отдельной нацией: зачем же ему тогда объявлять ей войну?

И всеобщую мобилизацию объявлять не собирается, потому что:

а) он не может себе этого позволить,

б) это только создаст дополнительную нагрузку на сильно ослабленную РФА, и

в) он не может предсказать общественную реакцию, которая, в свою очередь, стала бы ставкой на его власть.

Последнее особенно важно в условиях, когда по всей России происходит все больше «стихийных пожаров/возгораний», уничтожающих особо важные объекты. Вместо этого я вижу, что он удовлетворен тем, что контролирует более 20% Украины; держит Украину и Россию в тонусе с помощью ударов крылатых ракет, наносит удары по украинской экономике, объявляет страну как «разоруженной», так и «денацифицированной», оказывает давление ядерным шантажом на Запад (и ЕС/НАТО в частности), и продолжает своего рода «тайную мобилизацию» резервистов в беднейших частях Российской Федерации.

Путину наплевать на международные законы и правила

По данным RUMINT, до 75% поставляемых НАТО гаубиц калибра 155 мм (и более 200 000 снарядов к ним) уже находятся в Украине и действительно: задействованы в боевых действиях.

Воздух

За исключением концентрации большинства своих войск в каких-то 3−5 зонах, РФА также задействует массу своих средств ПВО в тех же 3−5 зонах. Конечно, наибольшее такое скопление можно найти в районе Изюма, где оно охраняет группу из 20+ истощенных БТГ (которая по причинам, перечисленным ниже, в ближайшие дни уменьшится). Были просмотрены многочисленные видеоролики, показывающие развертывание передовых мобильных радаров для обнаружения низколетящих самолетов и вертолетов, а также ЗРК 9К37М3 «Бук-М3» (SA-17 Grizzly) в последние несколько дней. Таким образом россияне, похоже, ищут способ создать зоны «запретных зон» для ВВС Украины, которые, как они объявили, были ликвидированы еще в середине марта.

Из самолетов ВКС наиболее активны последние 7−10 дней Су-25. Это можно увидеть на десятках видеороликов, происходящих на предельно малых высотах, в основном в районе Донецка.

Вечером 3 мая Россия атаковала железнодорожные станции и электрические подстанции в Днепре, Кировограде, Львове (три объекта), Виннице, Одессе (маршрут из Румынии) и в Воловце в Закарпатской области. Электроподстанция в Воловце снова заработала через несколько часов и в целом: большая часть украинской железнодорожной сети никогда не была электрифицирована, поэтому повреждения такого рода имеют лишь краткосрочный эффект.

Еще одна волна российских крылатых ракет — всего Киев сообщил о 18 — обрушилась на Украину ночь с 4 на 5 мая. Восемь из них были сбиты, в том числе одна в районе Броваров к западу от Киева; еще одна попала в жилой квартал в центре Краматорска, 25 человек получили ранения; две попали во Львов.

В целом украинцы заявили о сбитых 4 мая двух российских истребителях (в том числе одном Су-30), двух БПЛА «Орлан-10» и трех крылатых ракетах?

Битва за Донбасс

С практической точки зрения эта битва сейчас зашла в тупик — за двумя небольшими исключениями. С 1 мая украинские войска начали очередное контрнаступление севернее и северо-восточнее Харькова. Насколько можно сказать на данный момент, они освободили Молодаву и Русскую Лозовую, сейчас освобождают Старый Салтов (действительно, РИА Новости тем временем подтвердило вывод россиян из этого города). Т. е. в ближайшие дни можно ожидать освобождения украинцами всей своей земли западнее Донца.

Тем не менее, русские продолжают обстреливать северный Харьков из БМ-27 и БМ-30 при каждом удобном случае, правда, сейчас они вместо этого начали наносить удары по наступающим украинским войскам (для примера: еще на прошлой неделе, обстреливали и ракетировали Харьков по 7−8 раз в день, последние дни это случалось «2 раза в день», сегодня на большей части Харькова — ноль ударов, а на севере обстрелы есть).

В районе Изюма русские наращивают свою ПВО, но, похоже, находятся в процессе вывода части БТГ и передислокации их в район Северодонецка, где к настоящему времени выявлено до 19 БТГ.

И дальше на восток… ну, насколько я могу судить, украинские войска отошли с северного берега Донца: не уверен насчет ситуации в Лимане. Ямполь, по крайней мере, «в значительной степени» под контролем России, и войска там отошли к Озерному, и там тоже идет ожесточенный бой: обе стороны понесли большие потери, и украинцы, похоже, уже не полностью контролируют последнее место.

Это было едва ли не единственное серьезное наступление россиян за последние несколько дней: я думаю, оно могло бы стать и последним серьезным наступлением РФА в этой войне.

Сообщается о непрерывных обстрелах почти повсюду от Рубежного до Северодонецка и вниз по ЛОК. Авдеевка и Марьинка сильно пострадали за последние два дня, но на линии фронта изменений нет. Украинцы сообщили о двух десятках дополнительных обстрелов за последние два дня, но я бы сказал, что на самом деле серьезных атак не было. Вместо этого русские, похоже, зачищают районы, которые они захватили за последние несколько дней. Например, внутри Попасной бойцы ЧВК Вагнера сейчас пытаются планомерно изолировать украинские опорные пункты, а затем заставить украинские войска сдаться.

Мариуполь

Вслед за второй эвакуацией мирных жителей с комплекса «Азовсталь» во вторник, 3 мая (в ходе которой было эвакуировано 300 человек, в том числе, и из самого города), россияне предприняли массированный штурм того же комплекса. Бомбардировщики Ту-22М3 поразили комплекс свободнопадающими бомбами, а затем наземные силы сепаратистов атаковали с северо-востока. Насколько известно о событиях 4 мая, русские ворвались в рабочие помещения. По крайней мере, какое-то время ситуация была действительно критической, и защитники тоже понесли немалые потери. Однако в итоге подразделения морской пехоты, «Азова» и ПТ вытеснили нападавших. Действительно, этим утром копы Кистоуна в Москве объявили о прекращении огня на 10 часов, предположительно, чтобы обеспечить эвакуацию оставшихся гражданских лиц.

Я ожидаю, что РФА (армия Российской Федерации) сделает все возможное, чтобы захватить «Азовсталь» к 9 мая — по понятным причинам.

Юг

Наступление 58-й САА было остановлено, и Зусько (российский военачальник, генерал-лейтенант, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа — НВ) отвел остатки 70-й мсп из Великой Новоселки.

Восточнее Днепра: наступление 49-й САА (Общевойсковая армия (Россия) так толком и не началось. Вместо этого русские теперь концентрируются на том, чтобы взять под контроль украинские гражданские коммуникации. Например: блокируют услуги местных интернет- и ТВ-операторов, включают оккупированные территории в собственное информационное пространство. Другими словами: население должно быть отрезано от Украины.

Море

С прошлой ночи (если, по меньшей мере, не раньше) появляется все больше сообщений о том, что еще один боевой корабль ВМФ России — на этот раз ракетный фрегат проекта 11356П/Буревестник/класса «Адмирал Григорович» — «Адмирал Макаров» был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун».

Действительно, говорят, что «Адмирал Макаров» был сбит во время движения к югу от острова Змеиный, что спасательные работы продолжаются, и в этом районе находится несколько российских самолетов и спасательных судов.

Некоторые доходят до того, что уже сообщают, что фрегат был потоплен.

…если это правда, то снова появятся российские моряки, которые «отсутствовали при исполнении служебных обязанностей в открытом море»… (Последнее заявление основано на официальном объяснении полицейских Кистоуна в Москве, сделанном в ответ отцу, чей сын служил на борту ракетного крейсера «Москва». Они буквально написали ему: «…корабль никогда не заходил в территориальные воды Украины и не участвовал в спецоперациях, а ваш сын случайно пропал без вести в воинской части после ЧП, повлекшего гибель корабля»…).

Однако имейте в виду: если нет четких фото/видео, на которых видно горящее судно этого класса, все сообщения такого рода должны рассматриваться как «ничем не подтвержденные претензии».

Во всяком случае… интересен в этом отношении тот факт, что за последние 3−4 дня НАТО резко увеличило количество своих разведывательных операций над западной, центральной и южной частями Черного моря.

…и очевидно, что после крушения «Москвы» «заинтересованные наблюдатели» смело направляются туда, куда не ходили последние два месяца.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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