Путин земли не получит 17 апреля, 22:40 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 17 апреля 2022 года

● Путин земли не получит. Украина не пойдет на территориальные уступки на востоке страны, чтобы прекратить начатую Россией войну, пояснил CNN президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что готов к дипломатическому диалогу с Москвой, чтобы попытаться прекратить войну, но агрессия РФ против украинцев усложняет этот процесс. «Как я уже говорил, какова цена всего этого? Это люди. Многие люди, которых убили. И кто в итоге за все это платит? Это Украина. Только мы», — сказал Зеленский.

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● Переговоры между Украиной и РФ, по мнению президента, не должны основываться лишь на ультимативных требованиях Кремля. «Поэтому для нас это действительно большая цена. Если будет возможность говорить, то мы будем говорить. Но говорить только на условиях российских ультиматумов? Тогда это вопрос об отношении к нам, а не о том, будет ли диалог хорошим или плохим. Такой диалог невозможен», — сказал Зеленский.

● Битва за Донбасс определит исход войны. Российские оккупанты могут вновь атаковать Киев, если добьются успехов на востоке страны, считает президент Владимир Зеленский. Он сказал CNN, что украинские военные готовы бороться за Донбасс и это сражение определит дальнейший ход всей войны.

● «Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что это сражение… оно может повлиять на ход всей войны», — добавил Зеленский.

● Абрамович прибыл в Киев активизировать переговоры? Сразу два влиятельных американских издания — Fortune и Bloomberg — сообщили о визите в Киев российского олигарха Романа Абрамовича (того самого, которого Кремль уже давно использует как посредника и пытался немного отравить). Его цель, по данным СМИ, — активизация переговоров между Украиной и РФ.

● Bloomberg пишет, что Абрамович приехал, чтобы «возродить» переговоры. Официальный представитель олигарха на запрос издания сообщил только, что тот «не в Киеве» и отказался от дальнейших комментариев. С Fortune представитель Абрамовича отказался общаться.

● Представитель украинской переговорной группы Михаил Подоляк, советник главы ОП, не стал комментировать обоим изданиям возможный визит олигарха.

● Путин живет в своем мирке. Во время недавней беседы с Владимиром Путиным у австрийского канцлера Карла Нехаммера сложилось впечатление, что кремлевский диктатор «уверен, что побеждает в войне».

● «Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Находясь в собственном мирке, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине. Но он верит, что выигрывает войну», — рассказал Нехаммер.

● Русский Кремль, бессмысленный и беспощадный. Премьер Италии Марио Драги в ходе недавнего телефонного разговора с российским диктатором пытался убедить того прекратить войну и поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Но Путин не согласился сделать это.

● «Я начинаю понимать, что правы те, кто говорит, что мы просто тратим время за разговорами с ними [российскими чиновниками]», — сказал премьер Италии.

А Зеленский пригласил в Киев того, кто все еще готов тратить время на разговоры:

● Макрон, приезжай. Владимир Зеленский пригласил французского президента Эммануэля Макрона приехать в Киев, чтобы тот лично увидел зверства российской армии.

● Об этом украинский лидер рассказал CNN, комментируя заявление Макрона о том, что действия армии РФ в Украине не являются геноцидом.

● Крах России близок? Экспорт в РФ уже рухнул на 70%, следующая цель европейских санкций — крупнейший российский госбанк Сбербанк. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала Bild. «700 российских самолетов лишились лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11%», — сказала она.

● «Национальное банкротство России — лишь вопрос времени. Этой войной Путин разрушает свою страну и будущее ее народа», — добавила фон дер Ляйен.

● Новое оружие от США уже пошло. Оружие и техника общей стоимостью $800 млн из последней партии помощи США для преодоления российской агрессии уже начали поступать в Украину. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Какое именно оружие уже поступило в Украину, он не уточнил.

● Ранее в Пентагоне заявили, что новый пакет помощи будет включать высокоэффективные системы вооружения, в частности, артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также оружие для отпора «широкого наступления, которое Россия готовится начать на востоке Украины».

● Москва хочет, но не может атаковать Донбасс. РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако врагу не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

● Цели Кремля не изменились. Войска РФ продолжают передислокацию боевой и вспомогательной техники из Беларуси на восток Украины, где фокусируют свои наступательные действия. Однако конечная цель Москвы остается неизменной, сообщает Минобороны Великобритании, — «заставить Украину отказаться от ориентации на евроатлантический курс и утвердить собственное региональное доминирование».

● Мариуполь отбивается от врага. Вчера вечером в Мариуполе российские оккупанты заявили о «предоставлении коридора для сдачи в плен», но украинские военные продолжат защищать город. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уточнивший: попытки оккупантов показать, что место боевых действий ограничивается только метзаводом Азовсталь, лживы. По его словам, накануне бои шли по улице Таганрогской, которая находится в 5 км от комбината.

● Два пути спасения Мариуполя. Ситуация в Мариуполе остается «максимально жесткой и бесчеловечной» из-за блокады РФ. Повлиять на нее, считает Владимир Зеленский, можно двумя путями: или западные партнеры немедленно предоставят Украине необходимое тяжелое оружие, в том числе самолеты, чтобы можно было снизить давление оккупантов на город и деблокировать его; или есть переговорный путь, в котором роль партнеров также должна быть определяющей.

● Получили отпор. В Харьковской области военные десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли мощные удары по колонне российских оккупантов. Как сообщили в Госпогранслужбе, украинцы уничтожили пять вражеских танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов.

● Потери перевалили за 20 тыс. На 17 апреля противник, по данным Генштаба ВСУ, потерял в Украине около 20,3 тыс. солдат. А кроме того: танков — 773 ед., боевых бронированных машин — 2002 ед., артсистем — 376 ед., РСЗО — 127 ед., средств ПВО — 66 ед., самолетов — 165 ед., вертолетов — 146 ед. и так далее.

● Оккупанты стреляют друг в друга. «Вчера в Новой Каховке [Херсонская область] приличная перестрелка была между [боевиками] ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации», — рассказал в своем традиционном обращении Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.

● По словам Кима, из-за провалов российской армии в Украине среди военнослужащих РФ происходит «массовая чистка», потому что «ищут виновных».

● Жукова вывезли на свалку. Памятник советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове демонтировали и увезли, как заявили в местной администрации, в неизвестном направлении. Командир 225-го батальйона 127-й бригады теробороны ВСУ Константин Немичев выложил в Telegram видео демонтажа. Бюст сорвали с постамента самосвалом и отвезли на одну из городских свалок.

● Первый раз памятник Жукову в Харькове сносили в июне 2019-го во время акции протеста возле Дворца Спорта, где проходил предвыборный съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова «Доверяй делам». Через месяц бюст поставили на место. Нынешний мэр Игорь Терехов во время избирательной кампании заявлял, что памятник Жукову «стоял и будет стоять».

● В результате вражеского обстрела центральной части Харькова пять человек погибли и 13 получили ранения.

● Между Ирпенем и Киевом — у разрушенного моста — может появиться мемориал в память о зверствах российских оккупантов, рассказал Владимир Зеленский.

● Зеленский обещает жилье. Во время восстановления Украины жильем обеспечат, как пообещал Владимир Зеленский, не только тех, кто потерял дома, но также военных и работников бюджетной сферы.

● «На первом этапе временным жильем должны быть обеспечены переселенцы — те, чей дом разрушен войной. Временным — пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию — квадратными метрами или деньгами, — рассказал глава государства. — На втором этапе восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить — все города, громады, которые пострадали».

● Зеленский отметил, что на третьем этапе жилье получат не только военные, которые защищают страну, но и все работники бюджетной сферы.

И для финала:

● 10 тыс. добровольцев-спасателей. Уже более 10 тыс. украинцев записались в список добровольцев-спасателей, которые помогают восстанавливать Украину. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

● Сейчас волонтеры работают в Киевской области, в частности в местах, где разминированы территории. В основном круг их обязанностей — это поисковые работы, уборка улиц, разбор завалов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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