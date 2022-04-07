Победа Украины и поражение России. Как от этого выиграет весь мир? 7 апреля, 22:03 Цей матеріал також доступний українською

Мир, свободный от безнаказанности и вмешательства Путина, был бы намного лучше

Когда 24 февраля Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, большинство аналитиков ожидало, что развязка наступит через несколько дней. Месяц спустя российские войска покинули север Украины после унизительного поражения в битве за Киев, которое дорого им обошлось.

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Война еще далека от завершения, но успехи Украины на раннем этапе изменили форму конфликта и породили первые надежды на ее возможную победу. Поражение путинских захватчиков будет широко приветствоваться мировой аудиторией, вдохновленной стойкостью и мужеством защитников Украины. Поражение России также принесло бы международному сообществу целый ряд выгод.

Первым и главным бенефициаром будет, конечно, сама Украина. Наступит эра настоящей независимости и европейской интеграции, а послевоенная Украина будет источником вдохновения для молодых демократий во всем мире. Процесс восстановления неизбежно будет долгим, но новая Украина, которая восстанет из руин, будет ценным членом европейского сообщества с сильным чувством национальной цели и кардинально улучшенной инфраструктурой.

Поражение России принесло бы огромные выгоды Беларуси, где вассал Кремля Александр Лукашенко держится при власти во многом благодаря покровительству Путина. Победа украинцев дала бы белорусскому демократическому движению, часть которого в тюрьме, часть — в изгнании, новый импульс. Скорее всего, это будет лишь вопрос времени, когда потерпевший поражение диктатор страны потеряет власть, открыв путь к появлению европейской Беларуси.

Успех Украины также предоставит Грузии и Молдове прекрасную возможность восстановить полный суверенитет и власть над контролируемыми Россией анклавами на их территории. В Молдове есть проевропейское правительство, которое заслуживает поддержки. В Грузии — продемократическое большинство, требующее лучшего будущего. Обе страны заслуживают целостности и свободы.

Если власть Кремля подорвет поражение в Украине, народы Северного Кавказа получат шанс на восстановление своего культурного и языкового разнообразия. Казахстан и другие соседние страны Центральной Азии расширят свои горизонты и найдут новые мировые рынки, а также, возможно, начнут новую волну реформ.

Жертвы менее известных военных кампаний Путина и тайных войн выиграли бы от поражения России. Наконец-то все измениться может в Венесуэле. Россия перестанет мутить воду в Ливии. Мали и Центральноафриканская Республика избавятся от злобной группы Вагнера, которую в настоящее время обвиняют в причастности к новым эпизодам геноцидной резни. За три года Путин шесть раз инициировал перевороты в регионе Сахель и Западной Африке, а после поражение России в Украине там может наступить столь необходимая стабильность.

Современная Россия широко признана многими как один из ведущих мировых спонсоров терроризма. Москву давно обвиняют в том, что она поощряла антиамериканские настроения Аль-Каиды. В последнее время Кремль наладил дружеские отношения с талибами. Между тем Москва поддержала Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Ираке, Сирии, Ливане и за их пределами. Поражение России низвергло бы Иран и ослабило многие другие преступные режимы, которые ориентируются на Москву.

Сейчас ясно, что на наших глазах в самом сердце Европы происходит геноцид

В течение многих лет Россия агрессивно разрушала западные демократии и стремилась использовать существующие социальные разногласия везде, где это возможно. Меньшее вмешательство России создало бы возможности для более эффективной политики и принятия решений избранными правительствами в Европе и Северной Америке. Без искусственного усиления кремлевских троллеферм, популистам было бы значительно труднее добиться успеха.

Жизненно важно, чтобы поражение России сопровождалось ее ответственностью за военные преступления. Это давно назрело. От статьи 2021 года, отрицающей существование Украины, вплоть до своего фашистского бреда накануне вторжения, Путин не скрывал своего желания уничтожить украинское государство. Массовые расстрелы в Буче и в других районах Украины открывают истинное лицо российской военной кампании.

Сейчас ясно, что на наших глазах в самом сердце Европы происходит геноцид. В последние дни появились подробности военных преступлений России, и профессор Университета Джона Хопкинса Юджин Финклер вынес окончательный вердикт: «Как ученый, исследующий явление геноцида, я — эмпирик. Я обычно отмахиваюсь от риторики. Я также воспринимаю заявления о геноциде с изрядной долей скептицизма, потому что активисты разбрасываются этим понятием. Но не сейчас. Есть совершенные действия, есть намерение. Это геноцид в чистом виде. Простой и очевидный».

Преступления России в Украине отражают чувство безнаказанности, которое пронизывает действия Путина на международной арене. С момента вторжения в Крым в 2014 году и зверств в Сирии до политических убийств и вмешательства в выборы в Европе и США, российский диктатор уже давно действует так, как будто он выше международного права. Победа Украины может стать важным шагом на пути к привлечению Путина к ответственности.

Мир Путина уже уменьшился. Всего за год он прошел путь от ликования по поводу штурма Капитолия до череды унизительных военных неудач в войне, завершение которой в несколько часов ожидало большинство россиян. Сейчас он оказывается международным изгоем, и в западных столицах о нем говорят, как о военном преступнике.

Как бы выглядела победа украинцев? Если Украина получит усиленную военную поддержку с Запада, украинские военные смогут вытеснить российские войска с востока и освободить южное побережье страны. Чтобы прорвать незаконную блокаду Россией черноморских портов Украины и в конечном итоге освободить сам Крым, потребуется превосходство в воздухе и дополнительные военно-морские ресурсы.

Проигравшей России все равно придется иметь дело с международными санкциями и столкнуться с перспективой сокращения доходов от экспорта энергоносителей, поскольку ключевые потребители медленно, но неуклонно отворачиваются от Москвы и ищут в других местах менее геополитически скомпрометированных поставщиков. Кремлю, вероятно, также придется столкнуться со значительными внутренними потрясениями, которые вызовет шок от поражения в Украине.

Для остального мира будет много поводов для радости. Крайне важно, что способность Кремля заниматься дестабилизирующей международной деятельностью будет резко ограничена. Каждое свободное и законопослушное государство явно заинтересовано в том, чтобы помочь Украине одержать победу над Россией. Мир, свободный от безнаказанности и вмешательства Путина, был бы намного лучше.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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