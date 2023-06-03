Россия заплатит за все 3 июня, 09:03 NV Премиум

Путин долго готовился к большой войне, поэтому экономика России проявила устойчивость перед западными санкциями. Когда это изменится?

Впервые напечатано в журнале NV за май 2023 года. Републикация запрещена

В дискуссиях о войне России против Украины чаще всего возникает вопрос, почему Россия до сих пор не испытывает большего негативного влияния на свою экономику в результате санкций и боевых действий, и есть ли шанс использовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины.

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Давайте начнем с первого. Негативное влияние войны на Россию есть, и значительное, но оно не стало разрушительным. Россия проявила стойкость. В прошлом году, несмотря на то, что Запад наложил «санкции из ада» и несмотря на прогнозы огромной (до 10% падения) рецессии, реальный ВВП РФ снизился чуть более чем на 2%. Инфляция выросла с более 8% в 2021 году до более 12%, но этот рост был на одном уровне с мировыми тенденциями. Бюджет действительно перешел от профицитной позиции в 2021 году к дефициту в 2022 году, но показатели опять же скромные — на уровне 2% ВВП, учитывая условия войны. И, наконец, текущий счет показал огромный профицит более $225 млрд — более 10% ВВП.

Однако вышесказанному нужен определенный контекст.