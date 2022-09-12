Поговорим с Москвой? Что нужно сейчас Путину 12 сентября, 16:49 Эксклюзив НВ

Путин торопится, поскольку земля в Украине, и, возможно, даже уже в Москве, быстро уходит из-под ног

Полная чушь.

Во-первых, США, очевидно, знали об этом наступлении, вероятно, ожидали успех, так зачем им быть как-то заинтересованными в мирных переговорах, прежде чем дать украинцам шанс надрать русским задницу? И Вашингтон явно заинтересован в том, чтобы задницу надрали как можно большему количеству русских. США хотят, чтобы в этом конфликте было уничтожено как можно больше военного потенциала России. Это огромная победа для США, а вся эта американская военная помощь, направляемая в Украину, — дешевое вложение в нее.

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Во-вторых, если кто-то и вел закулисные мирные переговоры, то это могли быть французы или немцы, но ни одни, ни другие не имеют большого влияния на Киев.

В-третьих, вероятно, что эти разговоры о закулисных мирных переговорах США с Россией нацелены на то, чтобы посеять раскол между Киевом и Вашингтоном. Но вот я не думаю, что сейчас кто-то настолько глуп, чтобы верить лжи, исходящей из Москвы.

Держу пари, что все это нужно читать наоборот

В-четвертых, держу пари, что все это нужно читать наоборот: на самом деле Кремль призывает Запад к мирным переговорам и, возможно, готовя российское общество к тому, что это выход из сложившегося сейчас положения.

Думаю, что Москва сейчас стоит перед жестким выбором:

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