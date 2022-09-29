Путин продолжает давить. В чем заключается его план? 29 сентября, 09:03 Эксклюзив НВ

Мне кажется, что Путин сейчас поступает вполне логично

Он проигрывает войну, он понимает, что его ждет унизительное поражение в Украине. Он не может сравниться с Украиной с точки зрения мотивации, оснований, а теперь ещё и технологий и вооружения — без этого ему приходится использовать ядерный вариант, который будет проигрышным. Он не может сохранить то, что он в настоящее время контролирует — наступление в Харькове это доказало.

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Так что стратегия сейчас заключается в том, чтобы попытаться заставить Украину и Запад пойти на переговоры — он хочет сохранить то, что у него есть, а именно — Донбасс, Крым и сухопутный коридор в Крым. Он думает, что мог бы продать это дома как победу.

И его стратегия форсирования переговоров заключается в создании ряда точек давления:

Референдумы на оккупированных территориях, а затем намек на применение ядерного оружия, это сигнал о том, что эти земли принадлежат русским. Это путинская красная линия, и он ни в коем случае не отступит, а прибегнет к ядерному варианту защиты их. Цифра в 90% с лишним, которые «поддержат» присоединение к России (в этих сфальсифицированных выборах), нужна только для того, чтобы обмануть мир, что каким-то образом аннексия этих территорий популярна.

Путин использует все имеющиеся у него возможности для блефа

Мобилизация россиян, хотя и хаотичная, больше направлена ​​на то, чтобы показать, что Россия в этом деле надолго. Хаотичный характер мобилизации свидетельствует о том, что Россия фактически не может выдержать длительной войны, болезненным способом заставляя участвовать в ней еще неподготовленных, плохо вооруженных россиян и рискуя большими жертвами и множеством недовольных солдат, возвращающихся домой. Идея о том, что Россия может выдержать сотни тысяч жертв, таких как в Первой и Второй мировых войнах, просто не вызывает доверия в мире социальных сетей. Посмотрите на то, что происходит в Дагестане.

Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет риск массовых социальных волнений — здесь Путин нарушает общественный договор.

Энергия — в Европе 1 октября начинается отопительный сезон, и атаки на Северный поток, и отрезание газовых потоков через Украину началось после ссоры Газпрома и Нафтогаза. Я думаю, что Путин здесь пытается максимально надавить на Европу через энергетический канал, чтобы заставить европейцев прогнуться и подтолкнуть Украину к столу переговоров.

Беспокойство здесь также вызывает то, что Россия может угрожать западным подводным телекоммуникационным кабелям — обратите внимание, глава вооруженных сил Великобритании на прошлой неделе встречался с военным атташе России в Великобритании, и во время встречи прозвучали предупреждения о последствиях таких действий.

Путин хочет вести переговоры, он использует все имеющиеся у него возможности для блефа — мобилизация, я думаю, это слабый блеф, ещё один вариант — энергия — я думаю, сможет ли Европа выдержать этот шторм, и вопрос в том, реальна ли ядерная угроза.

Дрогнут ли Украина и Запад? Для меня это зависит от украинцев, ведущих боевые действия, и от США, которые предоставляют большую часть оборудования и финансирования, которые являются ключевыми персонажами, принимающими решения. Я не думаю, что они уступят.

Перевод НВ

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