Путин давит на Лукашенко. Чего Украине ждать от Беларуси 4 июня, 13:30 Цей матеріал також доступний українською

Есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ о наступлении белорусской армии на Украину

Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тыс. войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории.

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Мы вполне понимаем, откуда потенциально может идти армия Беларуси. Особенности местности таковы, что там не развернешься и не пойдешь широким фронтом. Там болота и леса, и это сильно сужает возможности наступающей стороны. Кстати, это может быть еще одним сдерживающим фактором для белорусской армии — они будут ограничены в маневре, и мы можем повторить то же, что делали с российской армией в первую неделю войны в Черниговской и Сумской области. Тогда мы крошили их в походных колоннах, когда они входили на территорию Украины. Особенности местности могут создать такие же условия и сыграть такую же злую шутку с белорусской армией.

На кону — пребывание Лукашенко у власти. Если Путин найдет способ запугать его тем, что буквально назавтра он его отстранит от власти, если тот не пойдет войной на Украину, то при таких условиях Лукашенко может отдать приказ. В остальных случаях Лукашенко будет петлять до последнего, потому что понимает: если даже отдаст приказ на наступление — это может повлечь за собой также социальный взрыв внутри самой страны. И несмотря на то, что армия сейчас не совсем пользуется поддержкой населения, но она и население могут объединиться. Потому что социология показывает, что и население, и армия в большинстве своем против участия Беларуси в войне в Украине.

На кону — пребывание Лукашенко у власти

Создание народного ополчения было информационным вбросом со стороны Лукашенко и его окружения. На мой взгляд, это крик отчаяния Лукашенко. Объясню, почему. Лукашенко, который с помощью силовиков еще два года назад насиловал, убивал и калечил людей на протестах после выборов, которые не признал народ Беларуси в большинстве своем, сегодня умоляет о помощи у того же народа.

Такая вот дилемма. Он убивал их, а теперь хочет дать им оружие. Где здесь логика? Где здесь гарантия, что народ, получив оружие, не пойдет и не вышвырнет Лукашенко из его дворца?

Так вот, я называю это криком отчаяния. Потому что Лукашенко этим заявлением пытается узнать настроения общества и ищет некоторый консенсус в том смысле, мол, я вам гарантирую невмешательство в войну, если вы мне поможете защититься от отстранения меня от власти. Понимая пагубность ситуации и нелогичность этого шага, он все же пытается договориться с обществом — если возникнет внешняя угроза со стороны России, то «готовы ли вы защитить родину и меня заодно»?!

Думаю, что белорусы к этому готовы. Раньше я думал, что белорусское общество к этому не вполне готово, но сейчас я вижу отзывы самих жителей Беларуси. Они даже начинают осознавать, что не являются одним народом с Россией. Кстати, присутствие российских войск в январе во время проведения учений Союзная решимость, а затем и во время их нападения на Украину, еще больше подогрело такие настроения. Общество белорусское сегодня не готово объединяться с Россией в единое государство — это первое. И второе — уже начинают понимать, что они — не один народ.

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