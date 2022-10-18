Для Лукашенко это будет катастрофа. Чего Россия хочет от Беларуси 18 октября, 20:27 Андрей Загороднюк: Лукашенко понимает, что для него это будет конец (Фото:REUTERS)

Путин активно давит на Лукашенко, чтобы тот присоединился к войне в сухопутном измерении, а именно применил свои сухопутные войска

Все в РФ сейчас подчинено одной идее: давайте каким-то образом посадим Украину за стол переговоров.

Пока все, что они делают, направлено исключительно на это, потому что они уже истощены, у них не хватает сил для продолжения каких-либо наступательных действий. А еще они видят, что у Украины есть силы для контрнаступательных действий, остановить Украину не могут и таким образом пытаются отодвинуть окончательное поражение.

Видео дня

Им нужно время, чтобы отдохнуть, чтобы пополнить силы, восстановиться и натренировать тех мобилизованных, кого они могут найти, которые еще более или менее адекватны, чтобы подготовить более или менее приличные подразделения.

Сейчас активно идет коммуникационная кампания в Европе — «давайте все же говорить о прекращении огня» и о переговорах.

Что касается угрозы вторжения российских войск через Беларусь, то она существует. Угроза вторжения белорусских войск сейчас является потенциальной. То есть это не та, которая ожидает реализации в ближайшие сроки, но она есть.

Лукашенко делает все возможное, чтобы этого не произошло

Путин активно давит на Лукашенко, чтобы он присоединился к войне в сухопутном измерении, а именно применил свои сухопутные войска.



Лукашенко понимает, что для него это будет конец, потому что первые тысячи погибших военнослужащих Беларуси взорвут его режим, поскольку у них никакого боевого опыта нет и психологически страна не готова к потерям, тем более на войне, которую она не понимает.

Абсолютное большинство белорусов очень негативно относятся к перспективе присоединения к России, тем более, когда все уже понимают, что Россия проиграет.

Поэтому Лукашенко делает все возможное, чтобы этого не произошло. Он отлично понимает, что для него это катастрофа будет. А Путин все равно на него очень сильно давит.

И сейчас они создают совместные войска. Это действительно предусмотрено их соглашением о Союзном государстве. Это будет означать, что у них будет единый орган управления. Это повышает риски для нас, потому что в нем будут присутствовать российские военнослужащие, которые будут тянуть белорусов в войну. Или могут иметь такую возможность.

Все же сейчас рассматривается, что риск достаточно низкий, потому что Лукашенко, предполагается, не самоубийца. Но посмотрим: приуменьшать этот риск нельзя.

Полную версию интервью слушайте на Радио НВ: