Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Путин — черный лебедь мировой экономики?

17 июня, 14:05
Эксклюзив НВ
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Война дает дополнительный импульс росту цен, особенно на бензин и продовольствие, и может спровоцировать мировую рецессию

Рынки продолжали на этой неделе закапываться все глубже и глубже. Это еще не падение образца первого месяца пандемии, лихое и отчаянное, и не полет вниз имени Lehman Brothers, забирающий ваши деньги и надежду. Надежда все еще остается, что это все-таки глубокая коррекция, а не полноценный кризис. И чем дальше, тем больше людей начинают думать, что полноценный кризис — это не выдумка фантастов, а вполне такой себе реалистичный вариант. На этой неделе индекс S&P500 потерял более 300 пунктов и откроет пятницу на отметке в 3666 пунктов. Еще радикальнее снижался технологический индекс NASDAQ. Рынки падали громко и смачно, за исключением одного дня роста, последовавшего после ключевого события этой недели. ФРС решила поднять ставку на 0,75%. И кто бы мог подумать, что еще пару лет назад это порадовало бы инвесторов. Особенно на фоне некоторых голосов, призывавших поднять ставку сразу на 3%. Правда, ненадолго. Ставки росли по всему миру. Впервые за 15 лет поднял ставку Банк Швейцарии, ожидаемо поднял ставку Банк Англии. Причина все та же — инфляция.

Видео дня

Которую американские политики окрестили «инфляцией Путина», но стартовала она раньше безумной войны российского диктатора. Теперь же война дает дополнительный импульс росту цен, особенно на бензин и продовольствие и может спровоцировать мировую рецессию, став тем самым черным лебедем, прилетающим всегда в самый не подходящий момент.

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Теги:   Владимир Путин Газ Мировая экономика Выпуск облигаций

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