Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна 12 июля, 09:03 Эксклюзив НВ

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

Для начала хочу привести две цитаты.

Первая принадлежит президенту России Владимиру Путину. Еще 5 июня у него спросили, что он думает о поставках американских РСЗО «Хаймарс» украинским войскам. Путин ответил: «Здесь нет ничего нового. Эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичны системам советского, российского производства «Град», «Смерч», «Ураган». Там тоже дальность 40−70 км. Ничего нового нет.

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Мы исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран, связана с восполнением потерь вот этой боевой техники. Ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет по сути".

Рассуждая о Хаймарсах, Путин излучал уверенность и спокойствие. Вы спросите — почему так? Неужели ему не доложили о том, какую опасность эти системы могут представлять для российских войск?

Честно скажу — не знаю. Но косвенным ответом на этот вопрос может стать вторая цитата. Ее автор — российский военный эксперт Владислав Шурыгин. Он пишет: «Американская реактивная система залпового огня, если она все-таки доедет до Украины, будет рассматриваться как потенциальная угроза для российской армии. Для HIMARS есть достойное противодействие российских средств ПРО, которые успешно сбивают ракеты „Точка-У“, запускаемые ВСУ. С HIMARS справятся даже такие комплексы, как С-300, не говоря уже об С-400 и С-500».

То есть российское политическое и военное руководство, и даже экспертное сообщество было совершенно уверено в том, что стоящие на вооружении ВС РФ зенитно-ракетные системы без особых сложностей уничтожат прилетающие с украинской стороны американские ракеты.

Без ПВО РФ полностью потеряет способность наступать

Почему они так были в этом уверены?

А потому, что создание и производство максимально надежных, боеспособных и эффективных систем ПВО всегда было важнейшим приоритетом российской оборонной промышленности. Советские и российские начальники всегда страшно боялись именно натовской авиации, и бросали все необходимые ресурсы на создание защиты от нее.

Концерн Алмаз-Антей, производящий системы ПВО в России, никогда ни в чем не нуждался. Ему доставались лучшие кадры, лучшие материалы, лучшее финансирование. Председателем совета директоров этой организации является не какой-то Вася, а сам Михаил Фрадков — бывший премьер-министр РФ, ранее возглавлявший СВР.

То есть создание надежной ПВО — это как отдельное министерство внутри без того важного и небедного министерства обороны. Самая важная задача.

И Алмаз-Антей старался. Он производил сначала модернизированные С300, потом С400 под скромным названием «Триумф», а потом и С500 «Прометей». Каждая из этих модификаций советской еще системы подавалась обществу и Кремлю как нечто абсолютно уникальное, непобедимое, непреодолимое и, конечно, «не имеющее аналогов в мире».

Создатели этих ЗРК забрасывали телезрителей и высоких начальников терриконами цифр тактико-технических характеристик, из которых следовало, что С300 — 400 — 500 сбивают абсолютно все самолеты, крылатые и баллистические ракеты противника — в любых условиях и при любом противодействии противника.

Всем желающим демонстрировали красивые мультфильмы и видеоролики соответствующего содержания, смысл которых был простым — у нас мышь не проскочит, даже если она американская невидимка.

За эти успехи раздавались ордена, должности, государственные премии и звания героя труда. Алмаз-Антей был счастлив. Генералы, получающие море денег на приобретение нового оружия — тоже. Закупили этих ЗРК более 50 дивизионов. Это десятки миллиардов долларов.

Ну а Путин и его люди были довольны и уверены, что бомбить Москву никто не сможет и не будет. Личная безопасность для них была важнее всего. Класс, все были довольны. Но, как оказалось, есть во всем этом фестивале радости одна досадная загвоздка.

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