Ричард Хукер

Ричард Хукер

Старший научный сотрудник Atlantic Council, бывший декан Оборонного колледжа НАТО

Украина может победить

21 июля, 20:13
Эксклюзив НВ

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

Во многих кругах не прекращают доказывать, что Украина в нынешней войне не может рассчитывать на превалирование над российской военной машиной. Если это так, то все закончится урегулированием путем переговоров. В результате за Россией останется контроль над новооккупированными территориями в обмен на «мир». Потеряв большую часть своих сельскохозяйственных и промышленных территорий на востоке и большую часть побережья Черного моря, Украина превратится в вассальное государство, экономически нежизнеспособное и зависящее от внешней поддержки.

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И в таком случае есть все основания полагать, что со временем международная помощь Украине снизится, как и интерес к санкциям против России. Да и перспективы возможного членства в ЕС и НАТО также исчезнут. Вместо всего этого Украина неизбежно застрянет в российской орбите влияния. Причем не будет и «мира». Ведь Путин неоднократно заявлял о больших внешнеполитических амбициях России, которые простираются далеко за пределы Украины.

Отчасти это правда. При нынешнем положении дел Украина, вероятно, не сможет «победить», если определять победу как возвращение всей международно признанной территории страны и нанесение решительного поражения России на поле боя.

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Теги:   Владимир Путин Украинская армия Военная техника Военная помощь Переговоры с Россией Война России против Украины РСЗО HIMARS

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