Путин готовит удар исподтишка. Какие настроения охватывают РФ 9 мая, 07:13 NV Премиум Иван Преображенский: Сейчас у Путина идет первый период — период паники. А следующий (возможно, он уже начался) — будет период злобной ненависти (Фото:REUTERS)

Сравнение с 1917 годом очень актуально

Захар Прилепин как важная фигура умер еще до 24 февраля 2022 года. То есть он был, безусловно, важным символом в свое время для российской пропаганды — он легализовал возможность для людей из интеллектуального класса поддерживать российский милитаризм, поддерживать российскую агрессию против Украины и лично в этом участвовать, поскольку является военным преступником. Благодаря Прилепину и таким, как он, Кремлем была сформирована достаточно большая группа людей, которые показывали, что даже человеку, называющему себя писателем, человеку интеллектуального труда можно поддерживать убийства и лично в них участвовать.

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Я сказал, что он умер еще до 24 февраля 2022 года, потому что перестал символизировать собой российскую агрессию, выпал из обоймы. Он уже не является любимым автором. Он острее многих, видимо, ощущает тот спад поддержки российской агрессии, милитаризма, который в российском обществе именно в его окружении наблюдается. Он говорит, конечно, не об обществе в целом, где тенденция разнообразная на самом деле, и активной поддержки с начала войны не было прямо радикальной. А о тех, кто поддерживал активно российскую агрессию, кто за нее выступал, и кто начал постепенно разочаровываться в происходящем.

Они по-прежнему остаются радикалами, их ни в коем случае нельзя принимать за каких-то там поддерживающих Украину людей. Но в данном случае, думаю, он выступает от лица того крыла, которое представляет отчасти другой военный преступник — Евгений Пригожин. И речь идет о тех, кто разочаровался в кремлевских проектах по уничтожению Украины, потому что они оказались недостаточно проработанные. И больше, лучше уничтожать Украину у них не получается, захватить «Киев в три дня» не удалось.

И сейчас это люди, которые с удовольствием потребовали бы и добились, если бы у них была такая возможность, условного применения ядерного оружия. Но эта партия не является сейчас доминирующей, потому что есть условные прагматики, которые понимают, что война проиграна, и надо искать какие-то другие пути для того, чтобы окончательно ее не проиграть, не потерять армию и так далее.

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Вот эту позицию он выражал, очевидно. И я не думаю, что эта позиция нравится российскому руководству.