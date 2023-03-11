Кошмарный сценарий для Путина. Чем обернется затяжная война для России и Украины 11 марта, 07:13 Эксклюзив NV Тимоти Эш: Путин был бы дураком, если бы продлил этот конфликт за пределы этого года (Фото:REUTERS)

Похоже, складывается консенсус в отношении того, что война в Украине будет долгой

Судя по всему, доминирует мнение о том, что ни одна из сторон не может нанести сокрушительный удар и что результатом будет затяжная война на истощение, во многом похожая на ирано-иракскую войну 1980-х годов.

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Многие из тех, кто продвигает эту линию, кажется, предполагают, что это действительно теперь по умолчанию установка президента Путина. Что он почему-то думает, что Россия и сила выносливости русских, наблюдавшаяся во время Второй мировой войны, помогут ей продержаться дольше Украины и ее западных покровителей. И в конце концов они получат победу, правда, кровавую и болезненную.

Если это правда, это действительно сулит мрачную перспективу сотен тысяч, если не миллионов жертв, сотен миллиардов долларов расходов на оборону и разрушенной инфраструктуры, поскольку российская и украинская экономики разрушаются. Мы увидим страдания, обнищание масс и массовая миграция из России и Украины. А кроме того и значительное глобальное воздействие из-за продолжающихся сбоев в глобальных цепочках поставок и дальнейшего давления на глобальный кризис стоимости жизни.