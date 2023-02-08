Это будет страшно. Готовы ли США и союзники заплатить любую цену, чтобы остановить Путина? 8 февраля, 10:11 Эксклюзив NV

Путин находится в процессе полной милитаризации российского общества, он настроен на долгую перспективу, и рассчитывает на то, что США и Запад устанут от длительного конфликта

Пока мы приближаемся к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину — и сурового украинского ответа, поддержанного западной коалицией во главе с США, — настоятельно требует ответа следующий вопрос: как так вышло, что 23 февраля 2022 года практически никто в Америке не заявлял о том, что в наших основных национальных интересах вступить в непрямую войну с Россией, чтобы остановить ее от захвата Украины, страны, которую большинство американцев не смогли бы найти на карте с 10 попытки? И все же сейчас, почти год спустя, опросы показывают, что американское большинство (хотя и немного сократившееся) выступает за поддержку Украины оружием и иной помощью, даже если это чревато прямым конфликтом с Россией Владимира Путина.

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Это резкий сдвиг в общественном мнении США. Конечно, отчасти его можно объяснить тем, что в Украине нет американских боевых сил, поэтому кажется, что мы рискуем пока лишь оружием и финансами — в то время как вся тяжесть войны ложится на плечи украинцев.

Но есть и другое объяснение, даже если большинство американцев не смогут его сформулировать, а многие согласятся с ним лишь очень неохотно.