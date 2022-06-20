Низкий Путин понимает только силу 20 июня, 19:05 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 20 июня 2022 года

● Путин бросил все на Северодонецк. Россия бросила все свои силы и средства на Северодонецк, заявила замминистра обороны Анна Маляр. «Сейчас продолжаются, без преувеличения, решающие бои возле Северодонецка. В планах врага — дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня», — отметила она.

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● По словам Маляр, оккупанты пытаются прорвать оборону и взять в окружение группировку украинских войск, которая держит оборону Лисичанска и Северодонецка. Она подчеркнула, что украинские военные борются за каждый метр украинской земли: «Мощно уничтожают огнем силы и средства врага. Он терпит там очень серьезные потери. Наши войска делают все возможное, чтобы удержать территорию и не допустить окружения. Но враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация очень сложная. Сейчас, в эти минуты идет максимальная интенсивность боев».

● Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом решается судьбы Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

● Город продолжает борьбу. Войска РФ контролируют большую часть жилых кварталов Северодонецка, сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк. «Если говорить о жилых кварталах, то россияне большую часть держат под контролем. Если говорить обо всем городе, то более трети города контролируется нашими ВСУ — это именно промзона, кварталы возле промзоны и часть города вдоль Северского Донца», — уточнил он.

● Стрюк подчеркнул, что украинские военные держат оборону города, бои за который идут круглосуточно.

● Идет наступление на Херсонщине. ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны на Херсонщине, заявил советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, в настоящее время враг укрепляется на второй и третьей линии обороны.

● 19 июня мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что украинские военные продвинулись более чем на 10 км в направлении от Запорожья к временно оккупированному Мелитополю. По его словам, на этот момент ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона.

● В захваченном Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые решили поесть шашлык в одном из заведений на набережной, — двое врагов погибли, один получил ранение.

● Контрнаступление в Запорожской области. ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области, сообщил в эфире телеканала Эспрессо командир подразделения Азов Родион Кудряшов. «Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные деревни, находящиеся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», — отметил он.

● На Харьковском направлении, по данным Генштаба ВСУ, основные усилия армия РФ сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны к госгранице Украины.

● Минус 200 российских солдат за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 33,8 тыс. своих военных, а только за последние сутки — 200. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 9,8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1477 (+9 за сутки), боевых бронированных машин — 3588 (+11), артсистем — 749 (+4), реактивных систем залпового огня — 238 (+3), средств ПВО — 98 (+0), самолетов — 216 (+0), вертолетов — 181 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня — 601 (+3) и многое другое.

● HIMARS неумолимый. В результате удара ВСУ по захваченному врагом острову Змеиный было уничтожено большое количество российских оккупантов. Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на источники в разведке. Вероятно, украинские военные атаковали противника американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, пишет канал. Это может стать первым известным фактом применения ВСУ этих ракетных систем.

● Оккупанты остались на Змеином фактически в безвыходном положении, поскольку подкрепление будет бояться идти на остров по морю или лететь по воздуху.

● Удар по «вышкам Бойко». ВСУ нанесли ракетный удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, — так называемым «вышкам Бойко». Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко. «Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле „вышек Бойко“. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», — написал он.

● Об ударе сообщил в Telegram и так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов, — тот заявил, что спасли 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных, мол, продолжаются.

● Зеленский побывал возле Северодонецка. Президент Владимир Зеленский недавно тайно посетил Лисичанск (этот совсем рядом с Северодонецком). Об этом заявила депутат Слуги народа Марьяна Безуглая и опубликовала в ФБ фото главы государства с военными, сделанное, по ее словам, именно в Лисичанске. «Он приехал тогда под обстрелами, тайно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — написала парламентарий, не назвав дату визита.

● Оккупанты не успокаиваются. «Продолжаются сверхжесткие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся, — заявил президент Владимир Зеленский. — Люди такие у нас — держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра».

● Глава государства отметил, что в ближайшие дни можно ожидать от руководства РФ усиления враждебных действий против Украины и других стран Европы.

● Свидетельство из Лондона: низкий Путин понимает только силу. Гордон Браун, британский премьер 2007−2010 годов, вспомнил о своей первой встрече с Путиным, которая началась с угроз. «Я впервые познакомился с Путиным в 2006 году в Кремле, когда еще был министром [финансов]. Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Он, конечно, относительно невысокий мужчина, и он носит такие высокие каблуки. В общем, в тот день он вытащил бумаги из досье и начал зачитывать всю информацию на меня, словно хотел показать, что он знает обо мне больше, чем я знаю о себе, — рассказал бывший глава британского правительства. — Поэтому, когда люди говорят, что Путин изменился и угрожает только сейчас, могу сказать, что он угрожал мне даже тогда… У меня не было иллюзий по поводу того, кто такой Путин».

● Встреча Брауна с Путиным произошла за несколько месяцев до убийства в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Экс-премьер сказал, что, исходя из полученной информации, был уверен в том, что хозяин Кремля не только санкционировал убийство, но и собирается совершить новые. «Путин понимает только силу. Он будет использовать слабость, он оппортунист в высшей степени», — считает Браун.

● По мнению бывшего британского премьера, слабая реакция международного сообщества на оккупацию РФ Крыма «позволила Путину считать, что дальнейшие вторжения сойдут ему с рук». Он также назвал ошибкой отсутствие реакции на применение химического оружия в Сирии.

● Больше путинское преступление. Блокада Россией экспорта украинского зерна является военным преступлением, заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. «И я не могу представить, чтобы это длилось дольше», — сказал он перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

● Боррель призвал Россию разблокировать экспорт украинского зерна.

И еще:

● Россияне-изверги. С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия более 210 раз применяла оружие и боеприпасы, запрещенные международными договорами. Об этом написала The New York Times. Чаще всего оккупанты использовали кассетные боеприпасы, включая такие, которые будут «представлять опасность для жителей Украины на протяжении десятилетий после окончания войны».

● Из-за санкций Евросоюза замороженными оказались активы российских олигархов и связанных с ними компаний на 12,5 млрд евро.

● Кремль открыто угрожает Литве. МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы, и заявил ей: «Если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме», то страна-агрессор «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов». Также Москва назвала действия Вильнюса «открыто враждебными».

● Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ, — Литва получила по этому поводу соответствующее разъяснение Еврокомиссии. Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом (отделенной территорией, которой и является Калининградская область, в прошлом — часть Восточной Пруссии) и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов — стройматериалы, цемент и металлы.

● «Россия не имеет права угрожать Литве. Лишь сама Москва виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину», — написал в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

● Никто не может ощущать себя в безопасности рядом с РФ. Представитель польских служб безопасности Станислав Жарин заявил, что Польша уже долгое время находится «под прицелом России». Он отметил, что Кремль использует пропаганду и дезинформацию, пытаясь отрицать право поляков на собственное государство.

В тему:

● Москва винит Европу в сокращении подачи газа. А еще оказалось, что РФ готова поставлять Европе газ по Северному потоку. Но там есть турбины, которые, по словам пресс-секретаря Кремля Пескова, нужно капитально ремонтировать и возвращать на место. А ЕС на место их не возвращает, — из-за санкций. И потому перекачка газа сократилась. «Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», — пояснил Песков.

● Ранее Газпром предупредил о сокращении прокачки газа по Северному потоку со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубов. Как заявил российский монополист, причина — несвоевременный возврат немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта. В Siemens же объяснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, а введенные против Газпрома санкции не дают возможности вернуть турбины с канадского предприятия.

● Китай скупает роснефть и росгаз. По итогам мая импорт Китаем сырой нефти из России вырос на 55% год к году до рекордного уровня, передало Reuters. В итоге РФ впервые за 19 месяцев сместила Саудовскую Аравию с позиции главного поставщика нефти в КНР. Это произошло на фоне падения цен на российское топливо после введения санкций против РФ из-за нападения на Украину. Импорт российской нефти составил почти 8,42 млн т.

● Также Китай наращивает импорт российского СПГ — в мае поставки увеличились на 56% в годовом исчислении (до 400 тыс. т).

● Дефицит горючего пройдет к осени. Проблема с дефицитом горючего в Украине исчезнет к осени, заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков в комментарии Financial Times. Из-за блокады украинских морских портов врагом импорт топлива из Азербайджана и Румынии прекратился, как и поставки из Беларуси. А оккупанты еще и разрушили Кременчугский НПЗ.

● По словам министра, страна завозит топливо «откуда мы можем его достать». «Весь наш импорт — из ЕС. Раньше мы использовали только ближайшие к Украине страны и порты в Польше и Румынии, теперь завозим из Бельгии, Нидерландов», — отметил Кубраков.

● До войны Украина импортировала только 5% своего топлива через границы с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией. Сейчас этот показатель составляет 100%. В июне страна собирается закупить в Европе до 600 тыс. т топлива, — в 10 раз больше, чем было в марте.

● Украинки получат защиту. Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. «За» проголосовали 259 депутатов, «против» — восемь, воздержались — 28.

● Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию.

● По состоянию на май 2021 года конвенцию ратифицировали 33 страны, еще 12 подписали. Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011-м, но документ так и не ратифицировала, — в 2020-м и 2021-м последнего требовали Марши женщин.

● ОПЗЖ запрещена. Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил иск Минюста и запретил политическую партию ОПЗЖ. Об этом сообщил аналитик движения ЧЕСНО Алексей Роговик в Telegram. Имущество ОПЗЖ передано в пользу государства. Решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном суде.

● ОПЗЖ — уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. Ранее это были, кроме прочего, Наши Мураева и партия Шария.

● А вчера Верховная Рада запретила транслировать российскую музыку на медиа-площадках и в общественных местах.

И для финала:

● Бен Стиллер в Украине. Известный голливудский актер Бен Стиллер приехал в украинскую столицу. До этого он побывал в разбитом оккупантами Макарове, что в Киевской области. В Украине Стиллер прибыл вчера, как посол доброй воли ООН, — первым пунктом его вояжа стал Львов.

● В конце апреля Львов посетила Анджелина Джоли, которая также является послом доброй воли ООН. Тогда ее сфотографировали во львовском кафе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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