С приближением зимы. Что меняется сейчас на фронте 2 октября, 11:43 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Путин бросает все силы на конфликт, чтобы запугать европейцев и заставить их пойти на уступки (Фото:REUTERS)

И сможет ли мобилизация в России повлиять на ход войны?

Принц Генри: Но скажи мне, Джек, чьи это молодцы идут за тобой?

Фальстаф: Мои, Хел, мои.

Принц Генрих: Никогда в жизни я не видал такого жалкого сброда.

Фальстаф: Ба! Они достаточно хороши, чтобы истыкать их копьями. Пушечное мясо, пушечное мясо! Они заполнят могилу не хуже других. Смертные люди, братец ты мой, смертные люди!

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Здесь сэр Джон Фальстаф объясняет принцу Генри, какую роль сыграют собранные им невзрачные люди в грядущей битве против восстания, возглавляемого Генри Перси и его сыном Гарри Хотспуром. Фальстаф, развлекающий компанию, пьяница и плут. Несмотря на то, что Генри дал команду, его приверженность делу не совсем искренняя. Вместо этого он видит в этом возможность заработать деньги. Получив средства, чтобы собрать людей, он первым делом призвал на службу тех, у кого было достаточно средств, чтобы заплатить за их освобождение. Затем, прикарманив выручку, он обзавёлся «коллекцией» нищих и уголовников. «Во всем моем отряде было всего полторы рубашки; а полрубахи состоит из двух салфеток, скрепленных вместе и накинутых на плечи, как мундир глашатая без рукавов». Как Генри мог видеть, они были не в состоянии сражаться. В любом случае, объясняет Фальстаф, они могли бы служить «пищей для (ружейного) пороха», способного «заполнить могилу, точно так же, как и лучшие люди». Нет необходимости проводить параллели с современностью.

Нам не нужно этого делать, и когда цинизм Фальстафа проявляется еще резче, после того, как начинается битва. Он намеревался остаться зрителем, но его находит лидер повстанцев, который берет его на себя. Фальстаф падает, притворяется мертвым и выживает. Позже, когда он может встать, он хвалит себя за свое притворство. Мертвый человек — это фальшивый человек, но притворяться, что умираешь, чтобы жить, — это «не фальшивый, а действительно истинный и совершенный образ жизни». Он добавляет: «Лучшая часть доблести — осмотрительность, и этой лучшей частью я спас свою жизнь».

Многие из новобранцев России будут задаваться вопросом, смогут ли они также найти способ сделать такое же заявление.

«Пушечное мясо» — это обновленная версия «пищи для пороха» для девятнадцатого века, когда она была впервые использована. Этот термин получил распространение во время Первой мировой войны, чтобы передать вероятную судьбу новобранцев с расходными жизнями, которым суждено умереть в тщетных наступлениях или при защите незащищенных позиций. Этот термин сейчас чаще всего применяется к незадачливым русским, брошенным в опасные сражения в Украине. Как только 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной» мобилизации, в Твиттере стал появляться хэштег #cannonfodder с изображениями слезливых прощаний, бессмысленно пьяных новобранцев, одних — осматривающих автоматы Калашникова, изъеденных червями, и многих других, громко ругающихся с офицерами, пытающимися командовать ими.

В Санкт-Петербурге появились граффити, которые упрекали тех, кто не протестовал в Москве против войны, в которой они теперь должны участвовать: «Вы сначала были равнодушны к политике, а теперь стали пушечным мясом». Корреспондент BBC Фрэнсис Скарр отмечает, что этот термин переводится на русский язык как «пушечное мясо». Украинцы говорят о «мясорубке». Эти термины кажутся подходящими, потому что эти люди призваны остановить разложение их армии в Украине, но настолько плохо подготовлены и экипированы, что просто увеличат число жертв. Однако все же остается вопрос — смогут ли они еще повлиять на ход войны? Или добавят России фронтовых проблем?

Русский путь к победе?