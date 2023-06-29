Главная функция Путина утрачена. Что ждет российского диктатора — разные версии 29 июня, 15:07 NV Премиум

Какая судьба может ожидать Путина, мы поймем в ближайшие недели

Чем был мятеж Пригожина в короткой перспективе, мы узнаем в следующие две-три недели. В долгосрочной перспективе Путин, несомненно, в минусе, я считаю, стратегически и с долгими последствиями.

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Во-первых, никто не вышел на защиту Путина самостоятельно. Ни население, ни военные, ни спецслужбы, ни полиция — никто. Соответственно — а где же его рейтинг и чего он стоит? А вот у Евгения Пригожина мы рейтинг видели. Прямо на улицах Ростова.

Указания президента, по сути, не выполнялись, он вынужден был привлекать посредников, что совсем уже позорно выглядит. Вне зависимости от того, какую реальную роль сыграл Лукашенко, ведь никто не отрицает, что какую-то играл. И судя по всему, кризис разрешали без Владимира Путина. И это при том, что главная функция Путина в России — всеобщий третейский судья, решала — утрачена. Символом он еще остался. И если реально ситуация изменилась, что будет, опять-таки, понятно в течение нескольких недель, то его очень удобно в этом качестве использовать тем, кто перехватил часть власти. Если Путин хотя бы частично не может уже принимать стратегические решения, как раньше было, то он очень удобен. Лучшего варианта вообще не придумаешь. Так же, собственно, как сам Путин всегда оставлял вокруг себя всех сбитых летчиков, всех, кто потерял, как например Дмитрий Медведев, перспективы когда-либо самостоятельно взять власть.

Что выиграл Пригожин?