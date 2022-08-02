Самая главная цель Кремля. Что дал бы Путину статус СССР 2 августа, 12:55

Похоже, у войны России против Украины было несколько уровней целей. Где попытка захвата территории — верхняя, но не самая главная

Самая главная — Россия действительно хотела воссоздать как можно скорее СССР. Но без войны скорость создания не была бы столь возможна. Народ не принял бы таких резких изменений: ограничение прав и свобод; рост влияния государства и зависимости от него; исчезновение западных брендов и связи с миром; повышение влияния армии и силовиков.

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А с войной и военной пропагандой на все это россияне согласились, что подтверждает социология с поддержкой режима и действенного пути — более 80%.

Что бы дал Путину статус СССР?

1. Независимость. Это закрытая страна, которая из зависимой системы глобальных цепочек поставок выходит на самостоятельную позицию. Российский госдолг минимален, если сравнивать со всеми европейскими странами. Но недоумки просчитались и не оценили, что они по уши зависимы от западных технологий (электроника, автоматика, роботы, программное обеспечение…).

2. Воздействие. Наличие огромных запасов углеводородов уже показало свое влияние на мировые цены на газ, которые достигали исторических максимумов $3000 за тысячу кубометров.

Россия считала, что Америка зависит от ее титана и критических материалов, а значит, можно диктовать свои условия.

Реальность оказалась иной. Доля России на мировом рынке нефти и газа снижается, а Америка легко отказалась от российского титана, поставив отрасль на грань выживания.

3. Страх. Ядерная дубинка и статус якобы второй армии мира. Да и большая территория на карте. Похоже, пример, когда 21-я армия мира дает по зубам 2-й армии мира всем показал настоящую «мощь» России. Территория же России — на 95% пустынна. И единственный, кого интересует данный вопрос, — это Китай.

4. Субъектность. Непредсказуемость в совокупности с перечисленными выше пунктами, по мнению российских архитекторов, должна вернуть Россию за стол переговоров с мировыми субъектами.

СССР почти ушел, но не у модели 70−80-х, а у модели 90-х

СССР почти не ушел, но не у модели 70−80-х, а у модели 90-х.

— Когда промышленный и научный потенциал страны безнадежно отстал от мира.

— Когда гражданского общества нет.

— Когда кланы начинают вести борьбу за власть.

— Когда Россия получила свою «афганскую» войну, но в разы более сложную и тяжелую.

Сюда следует добавить, что Россия за каких-то 5 месяцев опередила Иран по количеству санкций, а великий Китай смотрит на нее с презрением, сморщив нос от трупного яда «великой россии».

Похоже, Путин сам себя переиграл. Если СССР прошел два десятилетия «период застоя» и развалился за два года, Путину этот трюк удастся сделать всего за несколько лет. Я даю России максимум 1−1,5 лет. Не те уже у них ресурсы и запас прочности, не т. е. Путину я даю срок меньше года. Спустя год проверим прогноз.

P. S. А Украине уже сегодня необходимо готовить план возвращения контроля над Крымом, Донбассом, Таганрогом, Валуйками, Ростовом, Кубанью, Белгородом и другими. И план развития Азовского моря, как внутреннего моря Украины.

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