Поворотный момент в войне уже близок. В чем Путин проявляет признаки слабости 14 июня, 07:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Кроме горстки чемберленов, все согласны с тем, что Россия должна проиграть войну, которую она начала без каких-либо на то оснований

История покажет, что Владимир Путин проиграл войну Украине еще до ее начала, когда в июле 2021 года опубликовал своё эссе «Об историческом единстве русских и украинцев», в котором отрицал легитимность украинской нации. Это было объявление геноцида, а не войны, и после вторжения украинцы сразу мобилизовались. Миллионы женщин, детей и стариков были эвакуированы, а остальные миллионы присоединились к военным действиям. Это потому, что люди, которым угрожает уничтожение, могут быть не лучшими солдатами, но они готовы сделать все, чтобы защитить себя и свой народ. В этом заключается стратегическое преимущество Украины перед супердержавой, и цивилизованный мир все больше осознает необходимость победы над варварским российским режимом.

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Перед вторжением украинский генерал совершенно точно предупредил, что «стрелять будут из каждого окна», как только россияне пересекут границу. Именно это и произошло. По мере того, как украинские города превращаются в руины, а школы с детьми взрываются, украинцы продолжают подавляющим большинством поддерживать полное вытеснение российских войск со своей земли. На самом деле заявление Путина о геноциде, направленное на то, чтобы запугать их и заставить подчиниться, имело обратные последствия,

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