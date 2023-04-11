Российская игра престолов. Кто и как свергнет Путина 11 апреля, 20:13 NV Премиум

В дело вступают вооруженные силы, и, по сообщениям, Путин обеспокоен собственной безопасностью

Путин — абсолютный диктатор и отшельник, страдающий паранойей, который якобы здоров, чьи советники — «Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая», как недавно пошутил его министр иностранных дел Сергей Лавров. Он — современный царь с бездонными амбициями и жадностью, окруженный единомышленниками и хладнокровными придворными.

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В средние века оплошность амбициозной или предательской группировки приводила к обезглавливанию или виселице. Сегодня наказания включают в себя убийства, инсценировку самоубийства, отравление, дефенестрацию (выкидывание из окна), что теперь цинично именуется в России «налогом на окна». И даже несмотря на все это, оппозиция растет, и внутри России формируются десятки вооруженных формирований. Их организовывают отдельные лица или организации, чтобы защитить себя от неприятных последствий или, наоборот, свергнуть Путина. В последние недели, произошло два убийства общественных деятелей — один взрыв и одно отравление — а ещё состоялись протесты разгневанных группировок. Очевидно, что власти внутри России бросили вызов.