Удар по Кремлю. Как долго еще протянет Путин и его армия 26 января, 10:50 Эксклюзив NV

Сейчас по телевизору РФ говорят: «на нас напали, мы отбиваемся, если отобьемся, то хорошо»

Так называемая «СВО», которая была начата Владимиром Путиным чуть меньше года назад, привела РФ в тупик, а российскую экономику к краху и развалу. Сейчас об этом на российском телевидении говорят все чаще и чаще. Более того, интересно даже звучат такие вещи, которые раньше опять же крамольные были, нельзя ни в коем случае, что без так называемых «новых территорий», то есть, это оккупированные территории Украины они так называют, Россия не прекратит существовать.

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«Да, мы потеряем эти новые территории, и что? Получили их за так, за так и отдадим, подумаешь, какое дело, Россия же от этого не погибнет». То есть, они уже открыто признают, что им оккупированные территории не очень-то и нужны. Они не признают, пока говорят, что посмотрим, можно от них и отказаться при определенных обстоятельствах.

Это уже вызывает, кстати, большую критику со стороны многих таких упоротых абсолютно ватников, которые говорят, что нет, ни в коем случае этого нельзя делать, это предательские разговоры и так далее. Но такие разговоры звучат. И на фоне этих разговоров сейчас уже вера в успех этой «СВО» очень сильно падает, не верят они, понимают, что войну проиграют.

Представляете себе, взрываются украинские беспилотники внутри Кремля

На этом фоне в Москве появляется система ПВО, сняты с грузовиков Панцири, их ставят уже по всему городу, на многоэтажки в основном расставляют.