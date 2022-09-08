Путин блефует учениями на фоне фиаско в Украине 8 сентября, 20:28 Эксклюзив НВ

В России, кроме живой силы, сейчас нехватка во всем

В России как раз закончились военные учения Восток-2022 — демонстрация военной мощи на фоне фиаско так называемой «СВО» против Украины.

Подобные мероприятия играют как на внутренний рынок — «глубинный российский народ, так и имеют внешнеполитическое значение. Если говорить о востоке России, то учения там, думаю, носят демонстрационный характер. Призваны показать Западу, во-первых, — Россия сильна, имеет влияние в этом регионе. А во-вторых, благодаря широкому кругу стран, участвующих в учениях (Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан), показать, что Россия не изолирована. Что же касается представленного количества от России при заявленном общем числе участников — 50 тыс., то это практика известная — если участвует военный округ, то этот округ представлен одним мотопехотным батальоном, одним танковым, какими-то подразделениями ракетно-артиллерийских бригад, авиацией — и все. Это даже не тысяча человек. Поэтому о мощи РФ по таким мероприятиям судить очень сложно.

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