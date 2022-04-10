Шесть глобальных изменений. Как война в Украине меняет мир 10 апреля, 07:13 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Возможно, самое заметное изменение, связанное с войной в Украине, — это пробуждение Европы от сна после холодной войны

Материал написан в соавторстве с Робертом Мэннингом, экспертом Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта

Приведённые в первой части статьи сценарии иллюстрируют различные способы трансформации геополитики в зависимости от того, по какой траектории пойдет конфликт вокруг Украины. Но в некоторых отношениях геополитические шахматные фигуры уже находятся на доске в ином положении, чем до начала боевых действий.

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Европа, например, уже никогда не будет прежней. Она взяла на себя более активную роль в этом кризисе, чем многие могли бы заранее предсказать: Германия отказалась от семидесятипятилетнего относительного пацифизма, а Европейский союз объединился, чтобы постепенно избавиться от зависимости от российской энергии. В более широком смысле война придала новый импульс более тесному сотрудничеству между большинством демократий. Даже если будет прекращение огня и мирное урегулирование, упадок России уже ускорился. В Соединенных Штатах план администрации Байдена по развороту на Азию для противодействия Китаю потерпел крах. Соединенные Штаты будут уделять больше внимания Европе и направлять в нее больше ресурсов и сил до конца срока Байдена. Когда речь заходит о Китае, вопрос остается открытым: учитывая близость Си к Путину, война в Украине даст Пекину возможность стать миротворцем. Но воспользуется ли он этой возможностью?

В этом разделе рассматриваются устойчивые изменения в мире, которые уже стали очевидны, и то, как наши сценарии могут еще больше повлиять на движение на шахматной доске этих сдвинутых фигур.

Пробуждение Европы

Возможно, самое заметное изменение, связанное с войной в Украине, — это пробуждение Европы от сна после холодной войны. Являясь крупнейшим рынком в мире, Европа уже давно не справляется со своими обязанностями.

Украинских беженцев сейчас встречают с распростертыми объятиями, несмотря на то, что их число намного превышает количество беженцев, прибывших в Европу в 2015 году, спасаясь от войн в Сирии, Ираке и Афганистане (их было более девятисот тысяч). Тогда решение канцлера Германии Ангелы Меркель принять сирийских беженцев раскололо ЕС, активизировав популистов и ультраправых. На этот раз неожиданно было достигнуто большее единство — все двадцать семь членов ЕС согласились принять украинских беженцев как минимум на один год с правами на работу, жилье и медицинское обслуживание.

ЕС даже предпринял необычный шаг, выступив перед Соединенными Штатами: Германия в одностороннем порядке приостановила строительство своего газопровода «Северный поток — 2» с Россией, а блок первым приступил к более строгим финансовым санкциям против Москвы.

Что наиболее важно, Германия, отказавшись от своей пацифистской позиции, теперь ремилитаризируется, поскольку ее предположения о намерениях России и о силе экономических связей, способных изменить геополитику, рушатся. Горячей веры в экономическую взаимозависимость, которая долгое время была характерна для внешней политики Германии, больше нет. Обладая своей экономической мощью и новыми военными инвестициями, Германия хочет играть ведущую роль в международных делах.

Кардинальные перемены в Германии произошли не только в результате событий в Украине. Многим немцам и другим европейцам не хватало доверия к Соединенным Штатам с тех пор, как президент США Дональд Трамп очернил Германию и альянс НАТО. Несмотря на усилия Байдена в начале его администрации исправить этот ущерб, многие немцы и европейцы потрясены разногласиями и предвзятостью, которые они видят в политике США.

Даже если будет мирное урегулирование, упадок России уже ускорился

С объявлением Шольца о новом оборонном фонде в размере 100 млрд евро и новом обязательстве расходовать 2% ВВП на вооруженные силы, трансатлантический баланс начнет меняться; в среднесрочной перспективе Соединенные Штаты могут столкнуться с тем, что европейские члены потребуют большего участия в политике НАТО в отношении России. Эта крупная война в Европе стала настолько сильным потрясением, что ЕС продолжит наращивать свою военную мощь независимо от того, чем закончатся боевые действия в Украине.

Это неудивительно, если — как предполагается в одном из наших сценариев — force de frappe (ударные военные силы) президента Франции Эммануэля Макрона станут европейским средством сдерживания против России и других ядерных держав при участии Германии и при коллаборации с Великобританией. В то же время европейские лидеры вряд ли будут приветствовать возврат к временам холодной войны. Вот почему в наших сценариях Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц остаются впереди, пытаясь привлечь Путина и добиться мирного урегулирования.

Упадок России

Каким бы ни был следующий сценарий, мало кто сомневается, что Россия войдет в период более быстрого упадка. Только в случае скорейшего прекращения боевых действий, мирного урегулирования и свержения Путина (как в сценарии «дивного нового мира») Россия могла надеяться предотвратить своё ослабление. Но даже в этом случае недоверие к России на Западе останется на целые поколения.

Разрывая все связи — экономические, политические и социальные — с Западом, Путин делает ставку на углубление экономического и военного партнерства с Китаем и поддержание связей с Индией, странами Персидского залива, Бразилией, Ираном и другими развивающимися странами, которые могут стать частью нового неприсоединившегося блока. Но действительно ли Китай готов рискнуть своим финансовым положением и доступом к рынкам США и ЕС (в сумме объем торговли с ними превышает один триллион долларов в год), чтобы поддержать все более нуждающуюся Россию, когда экономика самого Китая не совсем твердо стоит на ногах?

Даже если Россия будет уверена в некоторой поддержке, получение этой помощи сейчас, когда западные компании спешат покинуть страну, скорее всего, будет связано с передачей своих драгоценностей, таких как энергетические и минеральные активы, китайским инвесторам по бросовым ценам. Углубляющаяся зависимость Москвы от Пекина, несомненно, будет раздражать россиян и играть на их психике и вызовет недовольство Китая.

Учитывая, что в обозримом будущем уже назревает глубокая рецессия, Путин также рассчитывает на квиетизм российской общественности. Но по мере ухудшения ситуации, при нарастании народных волнений можно представить (как мы описываем в сценариях «замороженного конфликта» и «ядерного апокалипсиса») попытку государственного переворота кликой высокопоставленных силовиков (элитой службы безопасности) и разгневанных олигархов или мирное отстранение Путина от должности (как в сценарии «дивный новый мир»). Даже в лучшем случае потребуется время, чтобы западные санкции против России были отменены, и западным компаниям будет трудно вернуться в страну, пока к власти не придет другой режим. Во всех сценариях Россия выйдет из этого кризиса более зависимой от Китая.

Новое затруднительное положение Китая

Президент Си Цзиньпин хочет, чтобы Китай стал более самодостаточным. Но он также должен беспокоиться о цене, которую придется заплатить в стратегической обстановке после войны в Украине, с точки зрения его глобальных амбиций, если Китай полностью отвернется от Запада. В то время как российская экономика прошла через много взлетов и падений, а устойчивый рост наблюдался лишь несколько лет в начале 2000-х годов, китайская экономика до недавнего времени переживала три десятилетия быстрого и непрерывного роста.

Теперь Си сталкивается с серьезным экономическим недугом, поскольку модель, основанная на инвестициях и контролируемая государством, больше не работает. Хотя китайский лидер стремится хотя бы в общих чертах сблизиться с Путиным, его страх перед санкциями и международной изоляцией, скорее всего, ограничит эту солидарность. Помимо покупки российских товаров, Китай мог бы, например, наладить более тесные технологические связи, поскольку Россия была отрезана от полупроводников и других высокотехнологичных товаров западными, японскими и тайваньскими санкциями. Но Китай сам является крупным импортером полупроводников и, возможно, не в состоянии заменить некоторые высокопроизводительные чипы, которые потребуются России.

Война в Украине также поможет Пекину оценить, как мир отреагирует на китайское вторжение на Тайвань. Быстрота и ярость, с которой Соединенные Штаты, Европа и крупнейшие экономики Азии (Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия) ввели жесткие санкции против России, почти наверняка стали шоком для китайских лидеров. Быстрая реакция Запада вооружит китайских сторонников более полного отделения финансовой системы страны от Запада. Цели Пекина в рамках его инициативы «Сделано в Китае 2025» по достижению самодостаточности в ключевых областях высоких технологий, а также «Китайские стандарты 2035», усилия по формированию торговых и технологических стандартов и правил, выглядят еще более актуальными.

С другой стороны, репутационный и экономический ущерб, который Китай может понести в результате российской агрессии против Украины, может разжечь старые подозрения и историческое недоверие, от которых страдали китайско-российские отношения, включая пограничные споры, которые привели к короткой перестрелке в 1969 году. А это, в свою очередь, может предоставить возможности для улучшения американо-китайских отношений.

У Китая есть шанс сыграть гораздо более важную роль на мировой арене, если Си сможет убедить Путина прекратить войну и согласиться на мирные переговоры. На данный момент Китай не хочет этого делать. Однако в сценарии «дивного нового мира» перспектива Третьей мировой войны убеждает Китай вмешаться и привести Путина в чувство, заложив основу для прочного мирного урегулирования между Западом и Россией.

Горько-сладкий успех США

Кризис вокруг Украины поставил Соединенные Штаты перед сложным переплетением проблем и возможностей. Он объединил трансатлантический альянс, хотя он также побуждает европейские страны создавать более независимые возможности, что является дипломатической победой администрации Байдена. Тем не менее, российское вторжение также знаменует собой окончательный конец управляемого США либерального международного порядка, который был основан после холодной войны.

Кроме того, Белый дом должен быть обеспокоен низкой популярностью президента, рейтинг одобрения которого опустился и уже некоторое время ненамного превышает 40%. Опрос NPR/Ipsos, проведенный в конце марта, показал, что большинство американцев считают, что Байден плохо справляется с войной в Украине. Даже если не будет прямого военного участия США в Украине, рост цен на энергоносители и продукты питания может привести к росту и без того высоких показателей инфляции в Соединенных Штатах.

Китай остается главным соперником для США, и мало кто ожидает, что Пекин сильно умерит свои амбиции, даже если Россия выйдет из этого кризиса ослабленной. Китай теперь также знает, как США реагируют на военное вмешательство своих противников, но он, вероятно, также предполагает, что Соединенные Штаты будут вмешиваться военным путем в случае китайского вторжения на Тайвань. Если Коммунистическая партия Китая решит продолжить давно откладываемые рыночные реформы для восстановления динамизма экономики, у администрации Байдена появится возможность разработать основу для управления конкуренцией с Китаем и достижения стабильного конкурентного сосуществования.

Появление движения неприсоединения

Недооцененная динамика кризиса вокруг Украины была реакцией значительной группы стран, которые в основном оставались нейтральными: Индия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет, Турция, Бразилия и другие развивающиеся государства, которые были затронуты экономическими последствиями войны. Например, сближение суннитских арабских государств с Израилем, отказ увеличить добычу нефти или ввести санкции против России, а также дискуссии о продаже нефти Китаю в юанях позволяют предположить, что они подстраховываются на фоне снижения интереса США к Ближнему Востоку.

Есть тенденция смешивать западный консенсус с глобальным консенсусом, но мы должны признать реальность многополярного мира. Эта зарождающаяся группировка может превратиться в новый неприсоединившийся блок или сеть, еще больше фрагментируя глобальную систему. Более того, многие из этих стран имеют экономические связи с Россией или отношения с ней в сфере поставок оружия, а также крупные торговые и инвестиционные связи с Китаем. Если прошлое — это пролог, они, скорее всего, будут натравливать западный и китайско-российский полюсы друг против друга, чтобы получить преимущество, в зависимости от проблемы.

Потеря развивающимся миром многолетних достижений

Движение неприсоединения будет частично подпитываться усугубляющимся бедственным положением развивающихся стран, впервые вызванным пандемией COVID-19. За последние два года средний класс в этих странах снова погрузился в нищету, разжигая в обществе недовольство и политическую нестабильность. Не полностью оправившиеся от медленного экономического роста во время пандемии и обремененные огромными долгами, многие развивающиеся страны в настоящее время сталкиваются с более высокими ценами на продовольствие, а страны, не являющиеся экспортерами энергоносителей, — с более высоким энергетическим бременем в результате войны на Украине.

Замедление глобального экономического роста, которое предсказывают наши сценарии, наряду с сокращением масштабов и фрагментацией глобализации, будет нежелательным явлением для большинства стран мира. Их будущее, вероятно, будет включать в себя больше гражданских конфликтов и обнищания. Хотя они не захотят объединяться ни с Соединенными Штатами и их союзниками, ни с Китаем и Россией, многие развивающиеся страны, вероятно, будут подвержены китайскому влиянию, учитывая огромные инвестиции Китая в такие регионы, как Африка и Латинская Америка. Поскольку большая часть развивающегося мира находится на переднем крае борьбы с изменением климата, сбой в глобальном сотрудничестве может принести сокращение помощи и в этом отношении.

Глобальные кризисы обычно заканчиваются либо установлением мира на десятилетия, либо подготовкой почвы для череды повторяющихся конфликтов. Версальский договор 1919 года, который Джон Мейнард Кейнс приравнял к «Карфагенскому миру», сокрушившему вильгельмовскую Германию, якобы положил конец Первой мировой войне, но на самом деле заложил основу для еще более смертоносной Второй мировой войны. Напротив, Венский конгресс 1814—1815 гг., в котором участвовали не только те, кто победил Наполеона, но и Франция, положил конец двадцатилетнему конфликту и принес почти столетие мира между крупными европейскими державами.

Как показывают наши сценарии, если Запад хочет построить более прочный мир, ему необходимо проявить стратегическую эмпатию, понять предполагаемые интересы, красные линии и минимальные требования как Украины, так и России, чтобы найти решение, которое уладит разногласия на долгое время.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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