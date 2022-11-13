Отошли от пропасти? Что показали выборы в США 13 ноября, 07:13 Эксклюзив НВ

Выборы в США стали самой важной проверкой со времен Гражданской войны

Проверкой на предмет того, остается ли неповрежденным двигатель американской конституционной системы — способность мирным и законным путем передавать власть. И, похоже, получилось — немного скомкано, но тем не менее OK.

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Я все еще даже близко не готов заявить, что все ясно, что попытка выиграть голосование, отрицая сами выборы, больше никогда не соблазнит другого американского политика. Но, учитывая беспрецедентную степень, до которой в этот промежуточный период возросло отрицание выборов, и то, как несколько именитых болванов, имитирующих Трампа и сделавших отрицание ключевым элементом своих кампаний, потерпели поражение — мы, возможно, только что уклонились от одной из самых больших стрел, когда-либо направленных в сердце американской демократии.

Конечно, еще одна стрела может нацелиться на нас в любой момент, но вся избирательная система США — в красных и синих штатах — казалось, работала превосходно, почти не обращая внимания на последние два года противоречий, сводя их к тому, чем они всегда и были: постыдной выдумкой одного человека и самых бессовестных его подхалимов и подражателей. Учитывая угрозу, которую представляют трамповские диссиденты-отрицатели для принятия и легитимности наших выборов, это большое дело (и, надеюсь, оно продлится и после подсчета голосов в Аризоне).

Это как нельзя кстати, поскольку лидеры как России, так и Китая манипулировали своими системами, чтобы закрепиться у власти сверх установленного ранее срока полномочий.