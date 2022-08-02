Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Пока мир готовился к Третьей мировой, у Путина испугались Азова

2 августа, 19:01

Чем жила страна 2 августа 2022 года

У Путина испугались Азова. Кремлевский режим объявил полк спецназначения Нацгвардии Азов «террористической организацией». Об этом сообщили российские пропагандисты, ссылаясь на «решение» верховного суда РФ, который «полностью удовлетворил» соответствующий «иск» генпрокуратуры страны-агрессора. При этом в обнародованном «решении» полк Азов назван «батальоном».

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Теперь Кремль будет считать, что деятельность указанного подразделения Нацгвардии на территории РФ «запрещена», а служившим в нем украинским военным, по российскому «законодательству», грозят серьезные сроки по сфабрикованным делам.

Решение о признании Азова «террористической организацией» в РФ было принято на фоне массового убийства российскими оккупантами пленных азовцев в Оленивке, ставшего одним из самых громких и жестоких военных преступлений кремлевского режима.

Пора дать Путину и его «недоимперии» по зубам. Полк Азов призвал Госдеп США поддержать позицию американского Сената, признав Россию государством-террористом.

«После публичной казни военнопленных полка Азов в Оленивке Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк Азов „террористической организацией“, — сказано в обращении, обнародованном в Telegram Азова. — Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал „мочить в сортирах“, взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда».

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Полк Азов призвали и другие цивилизованные страны признать РФ террористическим государством.

Доказано: пленных убили россияне. Российские войска отвечают за убийство 53 пленных азовцев в результате взрыва в колонии в Еленовке. Об этом написал Американский институт изучения войны (ISW).

Спутниковые и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены которого не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов. Все это убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом заложенного внутри зажигательного или взрывного вещества.

Один американский чиновник заявил авторитетному изданию Politico, что есть доказательства того, что «атака была совершена не Киевом».

Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет всю ответственность за это массовое убийство.

Россияне умышленно убили пленных украинцев во временно оккупированной Еленовке, убежден замглавы МИД Польши Павел Яблонский. А его шеф Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ, прибыл с визитом Украину на поезде и побывал, в частности, в Буче.

Доступа к Еленовке нет. Оккупанты до сих пор не пустили представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) в оккупированную Еленовку Донецкой области, где россияне совершили массовое убийство украинских военнопленных. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Лубинец напомнил, что предложил вместе с российским омбудсменом приехать в Еленовку, посетить раненых военнослужащих и, возможно, начать процедуру гуманитарных переговоров. Также он предложил, чтобы страна-агрессор предоставила международным экспертам доступ к месту трагедии. По словам омбудсмена, украинская сторона получила «сигнал», что РФ «рассматривает запрос».

«Несмотря на заявления РФ, что они якобы дали доступ к месту трагедии представителям МККК и миссии ООН, я получил от МККК ответ, что им не дали доступ…», — объяснил он. Омбудсмен добавил, что его офис получил сигнал от оккупантов о том, что они готовы вернуть тела защитников Украины «после окончания расследования». А вот коммуникации с ООН у него нет.

Тем временем:

Мир готовился к Третьей мировой. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси таки приземлился в аэропорту Тайваня. Ее визит в эту страну — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года. «Солидарность Америки с 23 млн. жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией», — заявила сама Пелоси.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Так Пекин показал Вашингтону недопустимость визита Пелоси на Тайвань, который Китай считает мятежным регионом, но никак не независимым государством. В ходе подготовки визита обе стороны — Китай и США — подтянули к острову военные силы. Аналитики ожидали чуть ли не начала Третьей мировой.

Но пока Пекин на посадку Пелоси отреагировал лишь заявлением о его «решительном осуждении».

Зеленский поговорил со Столтенбергом о помощи. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Еленовке. А президент проинформировал генсека о ситуации на фронте и призвал передавать Украине большее количества тяжелого оружия от стран НАТО для отражения атак РФ и перехода к контрнаступлению. Также Зеленский отметил важность передачи Украине нелетальной военной помощи.

Столтенберг в Twitter сообщил: «Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее».

● Россию все чаще называют спонсором терроризма. Парламентская Комиссия по иностранным делам Латвии одобрила проект резолюции о признании действий страны-агрессора России против Украины и ее жителей терроризмом, а самой РФ — государством — спонсором терроризма.

● Новые санкции от Канады. Канада ввела новые санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. Они касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций. В список включили российских военнослужащих, причастных к массовым убийствам в Буче.

Бельгия из-за вторжения РФ в Украину заморозила российских активов более чем на 50 млрд. евро.

● Зеленский попросил Макрона разблокировать 9 млрд евро. Президент Владимир Зеленский во время вчерашней беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил помощи по разблокированию макрофинансовой помощи. ЕС ранее утвердил помощь в размере 9 млрд. евро.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении: «Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 млрд евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи — это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей».

Шольц обиделся. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «неправдой» сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. В интервью канадской газете The Globe and Mail он заявил, что Германия поставляет ВСУ боеприпасы и оружие «с первых дней после нападения России на Украину». И подчеркнул, что Берлин отказался от жесткой политики всех предыдущих правительств — никакого экспорта оружия в кризисные регионы.

«Мы поставили все, что у нас было», — добавил немецкий канцлер. По его словам, некоторое вооружение настолько современное, что его было произведено очень мало, а некоторые системы «еще даже не представлены в бундесвере».

По состоянию на начало августа, украинские силы не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал командующий войсками оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.

Пощечина русскому флоту. Удар с дрона по штабу Черноморского флота (ЧФ) РФ в Севастополе, который произошел 31 июля, в российский «день ВМФ», является очередной неудачей ЧФ РФ в ходе войны против Украины. Об этом сказано в сводке минобороны Великобритании в Twitter: «Атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе в день ВМФ, о которой сообщили — последняя из неудач для Черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, включавших в том числе потерю флагманского крейсера Москва в апреле 2022 года».

Крошечная часть Луганщины оказалась крепким орешком. Российские оккупанты несут значительные потери после многочисленных атак на позиции ВСУ в Луганской области (а украинские силы удерживают совсем небольшую ее часть). Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, войска РФ сосредоточили основные силы на бахмутском направлении, но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ в Луганской области.

На Донецком направлении усилия российских оккупантов сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генштаб. ВСУ держат позиции.

Минус 140. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 170 своих военных, из них 140 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1768 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 4014 (+3), артсистемы — 936 (+4), реактивные системы залпового огня — 259 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 191 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 739 (+3) и многое другое.

Нужна победа до зимы. Андрей Ермак, глава ОП, заявил о необходимости завершения войны с РФ до зимы, поскольку ее затягивание выгодно кремлевскому режиму. Свое мнение он высказал в интервью японской телекомпании NHK: «Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет».

Ермак отметил, что следующие несколько месяцев будут решающими.

Глава ОП уже не в первый раз озвучивает мысль о необходимости закончить войну до зимы.

Согреть страну. В Минэнергетики планируют запасти на зиму более 2 млн т угля. «Накопление угля — это одна из приоритетных задач», — пояснил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр подчеркнул необходимость налаживания добычи и логистики перевозки угля, поскольку в этом отопительном сезоне наибольший приоритет отдадут отечественной добыче.

И для финала:

● СБУ: боты Порошенко сталкивали лбами Зеленского и Залужного. СБУ обезвредила группировку, которая создала мощную ботоферму — более 1 млн. «ботов» — для дискредитации руководства Украины.

«Пропагандистские „мощности“ этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации на фронтах и проводили другие информационные диверсии. Среди последних „операций“ злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди», — пояснили в СБУ.

Руководителем группы был гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политэксперт». По данным следствия, он организовал «информационно-взрывную» деятельность по заказу одной из украинских политсил и был связан с неким депутатом ВР, входящим в близкое окружение экс-руководства государства. В СБУ не называли фамилий и названия партии, но, как выяснил НВ, там считают порошенковскую Евросолидарность причастной к работе ботофермы.

У Порошенко ответили. Ирина Геращенко, депутат ВР от Евросолидарности, опровергла причастность своей политсилы к ботоферме, которая была создана якобы для дискредитации высшего военного и политруководства Украины. «Наша команда категорически опровергает любую причастность к любым так называемым ботофермам, тем более пророссийским, о разоблачении которой сообщила СБУ. На сайте Службы безопасности нет ни слова о возможной причастности к этой информационной помойке проевропейской политической силы», — написала она в ФБ.

Геращенко также заявила, что данные источников украинских изданий, которые сообщили о причастности ЕС, «пытаются привязать к этой провокации» политсилу. «Мы расцениваем это как недобросовестность и выполнение политического заказа власти. Источники, на которые ссылаются СМИ, сознательно дезинформируют уважаемые издания и вовлекают его в грязную политическую провокацию», — добавила она.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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