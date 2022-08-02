Пока мир готовился к Третьей мировой, у Путина испугались Азова 2 августа, 19:01

Чем жила страна 2 августа 2022 года

● У Путина испугались Азова. Кремлевский режим объявил полк спецназначения Нацгвардии Азов «террористической организацией». Об этом сообщили российские пропагандисты, ссылаясь на «решение» верховного суда РФ, который «полностью удовлетворил» соответствующий «иск» генпрокуратуры страны-агрессора. При этом в обнародованном «решении» полк Азов назван «батальоном».

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● Теперь Кремль будет считать, что деятельность указанного подразделения Нацгвардии на территории РФ «запрещена», а служившим в нем украинским военным, по российскому «законодательству», грозят серьезные сроки по сфабрикованным делам.

● Решение о признании Азова «террористической организацией» в РФ было принято на фоне массового убийства российскими оккупантами пленных азовцев в Оленивке, ставшего одним из самых громких и жестоких военных преступлений кремлевского режима.

● Пора дать Путину и его «недоимперии» по зубам. Полк Азов призвал Госдеп США поддержать позицию американского Сената, признав Россию государством-террористом.

● «После публичной казни военнопленных полка Азов в Оленивке Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк Азов „террористической организацией“, — сказано в обращении, обнародованном в Telegram Азова. — Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал „мочить в сортирах“, взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда».

● Полк Азов призвали и другие цивилизованные страны признать РФ террористическим государством.

● Доказано: пленных убили россияне. Российские войска отвечают за убийство 53 пленных азовцев в результате взрыва в колонии в Еленовке. Об этом написал Американский институт изучения войны (ISW).

● Спутниковые и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены которого не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов. Все это убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом заложенного внутри зажигательного или взрывного вещества.

● Один американский чиновник заявил авторитетному изданию Politico, что есть доказательства того, что «атака была совершена не Киевом».

● Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет всю ответственность за это массовое убийство.

● Россияне умышленно убили пленных украинцев во временно оккупированной Еленовке, убежден замглавы МИД Польши Павел Яблонский. А его шеф Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ, прибыл с визитом Украину на поезде и побывал, в частности, в Буче.

● Доступа к Еленовке нет. Оккупанты до сих пор не пустили представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) в оккупированную Еленовку Донецкой области, где россияне совершили массовое убийство украинских военнопленных. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

● Лубинец напомнил, что предложил вместе с российским омбудсменом приехать в Еленовку, посетить раненых военнослужащих и, возможно, начать процедуру гуманитарных переговоров. Также он предложил, чтобы страна-агрессор предоставила международным экспертам доступ к месту трагедии. По словам омбудсмена, украинская сторона получила «сигнал», что РФ «рассматривает запрос».

● «Несмотря на заявления РФ, что они якобы дали доступ к месту трагедии представителям МККК и миссии ООН, я получил от МККК ответ, что им не дали доступ…», — объяснил он. Омбудсмен добавил, что его офис получил сигнал от оккупантов о том, что они готовы вернуть тела защитников Украины «после окончания расследования». А вот коммуникации с ООН у него нет.

Тем временем:

● Мир готовился к Третьей мировой. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси таки приземлился в аэропорту Тайваня. Ее визит в эту страну — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года. «Солидарность Америки с 23 млн. жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией», — заявила сама Пелоси.

● 28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Так Пекин показал Вашингтону недопустимость визита Пелоси на Тайвань, который Китай считает мятежным регионом, но никак не независимым государством. В ходе подготовки визита обе стороны — Китай и США — подтянули к острову военные силы. Аналитики ожидали чуть ли не начала Третьей мировой.

● Но пока Пекин на посадку Пелоси отреагировал лишь заявлением о его «решительном осуждении».

● Зеленский поговорил со Столтенбергом о помощи. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

● Столтенберг выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Еленовке. А президент проинформировал генсека о ситуации на фронте и призвал передавать Украине большее количества тяжелого оружия от стран НАТО для отражения атак РФ и перехода к контрнаступлению. Также Зеленский отметил важность передачи Украине нелетальной военной помощи.

● Столтенберг в Twitter сообщил: «Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее».

● Россию все чаще называют спонсором терроризма. Парламентская Комиссия по иностранным делам Латвии одобрила проект резолюции о признании действий страны-агрессора России против Украины и ее жителей терроризмом, а самой РФ — государством — спонсором терроризма.

● Новые санкции от Канады. Канада ввела новые санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. Они касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций. В список включили российских военнослужащих, причастных к массовым убийствам в Буче.

● Бельгия из-за вторжения РФ в Украину заморозила российских активов более чем на 50 млрд. евро.

● Зеленский попросил Макрона разблокировать 9 млрд евро. Президент Владимир Зеленский во время вчерашней беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил помощи по разблокированию макрофинансовой помощи. ЕС ранее утвердил помощь в размере 9 млрд. евро.

● Об этом Зеленский сказал в видеообращении: «Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 млрд евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи — это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей».

● Шольц обиделся. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «неправдой» сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. В интервью канадской газете The Globe and Mail он заявил, что Германия поставляет ВСУ боеприпасы и оружие «с первых дней после нападения России на Украину». И подчеркнул, что Берлин отказался от жесткой политики всех предыдущих правительств — никакого экспорта оружия в кризисные регионы.

● «Мы поставили все, что у нас было», — добавил немецкий канцлер. По его словам, некоторое вооружение настолько современное, что его было произведено очень мало, а некоторые системы «еще даже не представлены в бундесвере».

● По состоянию на начало августа, украинские силы не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал командующий войсками оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.

● Пощечина русскому флоту. Удар с дрона по штабу Черноморского флота (ЧФ) РФ в Севастополе, который произошел 31 июля, в российский «день ВМФ», является очередной неудачей ЧФ РФ в ходе войны против Украины. Об этом сказано в сводке минобороны Великобритании в Twitter: «Атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе в день ВМФ, о которой сообщили — последняя из неудач для Черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, включавших в том числе потерю флагманского крейсера Москва в апреле 2022 года».

● Крошечная часть Луганщины оказалась крепким орешком. Российские оккупанты несут значительные потери после многочисленных атак на позиции ВСУ в Луганской области (а украинские силы удерживают совсем небольшую ее часть). Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● По словам Гайдая, войска РФ сосредоточили основные силы на бахмутском направлении, но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ в Луганской области.

● На Донецком направлении усилия российских оккупантов сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генштаб. ВСУ держат позиции.

● Минус 140. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 170 своих военных, из них 140 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1768 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 4014 (+3), артсистемы — 936 (+4), реактивные системы залпового огня — 259 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 191 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 739 (+3) и многое другое.

● Нужна победа до зимы. Андрей Ермак, глава ОП, заявил о необходимости завершения войны с РФ до зимы, поскольку ее затягивание выгодно кремлевскому режиму. Свое мнение он высказал в интервью японской телекомпании NHK: «Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет».

● Ермак отметил, что следующие несколько месяцев будут решающими.

● Глава ОП уже не в первый раз озвучивает мысль о необходимости закончить войну до зимы.

● Согреть страну. В Минэнергетики планируют запасти на зиму более 2 млн т угля. «Накопление угля — это одна из приоритетных задач», — пояснил министр энергетики Герман Галущенко.

● Министр подчеркнул необходимость налаживания добычи и логистики перевозки угля, поскольку в этом отопительном сезоне наибольший приоритет отдадут отечественной добыче.

И для финала:

● СБУ: боты Порошенко сталкивали лбами Зеленского и Залужного. СБУ обезвредила группировку, которая создала мощную ботоферму — более 1 млн. «ботов» — для дискредитации руководства Украины.

● «Пропагандистские „мощности“ этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации на фронтах и проводили другие информационные диверсии. Среди последних „операций“ злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди», — пояснили в СБУ.

● Руководителем группы был гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политэксперт». По данным следствия, он организовал «информационно-взрывную» деятельность по заказу одной из украинских политсил и был связан с неким депутатом ВР, входящим в близкое окружение экс-руководства государства. В СБУ не называли фамилий и названия партии, но, как выяснил НВ, там считают порошенковскую Евросолидарность причастной к работе ботофермы.

● У Порошенко ответили. Ирина Геращенко, депутат ВР от Евросолидарности, опровергла причастность своей политсилы к ботоферме, которая была создана якобы для дискредитации высшего военного и политруководства Украины. «Наша команда категорически опровергает любую причастность к любым так называемым ботофермам, тем более пророссийским, о разоблачении которой сообщила СБУ. На сайте Службы безопасности нет ни слова о возможной причастности к этой информационной помойке проевропейской политической силы», — написала она в ФБ.

● Геращенко также заявила, что данные источников украинских изданий, которые сообщили о причастности ЕС, «пытаются привязать к этой провокации» политсилу. «Мы расцениваем это как недобросовестность и выполнение политического заказа власти. Источники, на которые ссылаются СМИ, сознательно дезинформируют уважаемые издания и вовлекают его в грязную политическую провокацию», — добавила она.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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