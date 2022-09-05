Путин «спалил» российские сети 5 сентября, 17:37 Дмитрий Тузов: Путин бросает в бой и сжигает российские сети в Европе. Делает он это от безысходности (Фото:REUTERS)

Организация беспорядков в Европе в виде пророссийских митингов свидетельствует о панике российского диктатора

Путин не только бросает наспех сформированные резервы на украинский фронт. Например, широко разрекламированный 3-й армейский корпус, сформированный преимущественно из военных пенсионеров, которые росли в парадигме еще советской армии. Путин бросает в бой и «палит» российские сети и в самой Европе. Делает он это от безысходности, в попытке надавить на европейские правительства, чтобы уменьшить или остановить поддержку Украины. Российский диктатор в панике и пытается давить и качать европейские правительства, склоняя их к сотрудничеству с Москвой. Точнее, к молчаливому согласию с масштабным военным преступлением, которое совершает ныне путинская Россия в Украине.

Видео дня

То, что делают российские резиденты в странах Европы, формулируется очень просто: не мешайте нам убивать украинцев, это не ваше дело. Иначе мы не только остановим продажу газа, но и будем качать ваши страны и правительства изнутри разными методами. В том числе массовыми акциями в разных городах и столицах Европы. Как это недавно происходило, в частности, в Праге, Берлине и Кельне. Россияне знают, что делают: Европа — не Россия. Это в Москве и Питере даже одиночных участников пикетов хватают, вместе с перепуганными прохожими, случайно оказавшимися рядом, и трамбуют в «воронки» «Росгвардии». Европейская демократия работает по-другому — даже пророссийские митинги считаются в Европе проявлением демократии. Несмотря на подозрения в том, что все это действо и активность маргинальных европейских политиков инспирированы российскими спецслужбами.

Российские колонны в странах ЕС и США состоят из живущих в этих странах россиян. Некоторые многие годы и даже десятилетия. Многие из них получают помощь от правительств стран пребывания, их пожилые родители получают пенсии, хотя ни одного дня не работали на экономику той же Америки. Дети этих россиян учатся в немецких-британских-американских школах, и все они вместе пользуются всеми преимуществами стран, которые они избрали для жизни. Потому что там в разы лучше, чем в России.

На что рассчитывают в Москве, стимулируя разные маргинальные движения по всей Европе?

Но правда в том, что пользование всеми преимуществами цивилизованного мира у многих из них не приводит к качественным ментальным изменениям в умах. «Путин приди, россия поднимается с колен и мы еще покажем этому гнилому Западу «кузькину мать» — это еще очень вежливое описание представлений российских мигрантов о системе ценностей и роли России в противодействии Западу. Таких резидентов можно сравнить с российскими отставниками, которых в свое время массово расселяли в Крыму. Чтобы в нужный момент они уже в статусе «местного населения» поддержали оккупацию этой территории российскими войсками. И создали картинку массовой поддержки — с митингами, флагами, интервью и лозунгами о «возвращение в родную гавань».

На что рассчитывают в Москве, стимулируя разные маргинальные движения по всей Европе? На уязвимость европейской демократии. Которая должна прислушиваться и к пророссийским настроениям и выступлениям. На то, что медиа реагируют на все это, комментируют и берут интервью у участников и лидеров всех этих митингов и движений за право России убивать украинцев, разрушать города, грабить местное население в Украине — без вмешательства мирового сообщества. Они требуют прекратить помощь Украине… И скажите мне, что этими акциями в Европе руководит не Путин! Западному наблюдателю навязывается мнение, что это исключительное дело России — делать то, что она считает нужным в Украине, которую россияне считают своей собственностью. Вопреки существующим фактам — признанием миром Украины независимым государством, а также того, что Украина является полноправным членом ООН и других международных организаций. И имеет права суверенной страны, включая право на самозащиту и все виды помощи со стороны цивилизованного мира.

Недавно издание «Шпигель» обнародовало собственное расследование о том, что некоторые страны Европы практически открыты для работы российских разведок, кремлевских агентов, хакеров, диверсантов и пророссийских групп влияния.

Одной из самых незащищенных стран яляется ФРГ, спецслужбы которой десятилетиями закрывали глаза на деятельность российских разведчиков и провокаторов. Такая свобода действий российских спецслужб, думаю, объясняется разными факторами. Исторической травмой после 2-й Мировой войны, воспоминаниями о падении Берлинской стены и объединением Германии, переориентацией на другие угрозы.

Но тот же «Шпигель» заключает, что вторжение в Украину «открыло глаза» западным правительствам. Итак, надеемся, что политика «открытых дверей» и вседозволенности действий российских спецслужб на чужой территории подходит к концу. С этим точно нужно что-то делать. Как и с повышенной активностью пророссийских сетей и групп, начинающих постепенно выходить из коматозного состояния и пытающихся влиять на политику стран ЕС. «Качать» ее массовыми акциями.

Надеюсь, что вынужденные, отчаянные действия Путина, в результате которых он активировал «спящие консервы» в странах ЕС, предоставят спецслужбам западных стран необходимую информацию об устройстве «русского мира» в их странах. Об узловых центрах российской резидентуры, способах коммуникации и методах работы в странах ЕС. Эта информация будет, несомненно, полезна для понимания методов дестабилизации, которыми пользуется Москва, и способов нейтрализации российских влияний на европейскую политику и политический процесс, включая противодействие вмешательству в выборы. Это базовая задача любой суверенной демократии.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.