Путинский «Валдай». Что пошло не так ли? 27 октября, 17:55 Петр Олещук: Путин должен был отчитываться о своих больших достижениях (Фото:REUTERS)

Еще год назад выступление лидера России на «Валдайском форуме» стало бы настоящим событием, точно обсуждаемым так или иначе за пределами РФ

Этому способствовал ореол значимости, величия и непобедимости, который все годы президентства Путина создавали в мире многочисленные квалифицированные пропагандисты. «Энергетическая сверхдержава», «вторая армия мира», «многополярный мир» — все эти штампы из этой истории. Собственно, благодаря «ливню» вопросов к Путину во время «Валдая-2022» еще задолго до самого форума всем было известно, о чем, собственно, российский лидер будет говорить. Конечно, там никаких сюрпризов. «Спецоперация до победы», «многополярный мир», «борьба с гегемонией США», «антиколониализм» и т. д. Ничего нового. Единственное, что может быть новым, — это восприятие этих отрежиссированных пассажей.

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По-видимому, где-то в «календарном плане» на 2022 год «Валдай» планировался как «конференция победителей». Путин должен отчитываться о своих больших достижениях: захват Украины за «три дня», окончательное преодоление «однополярного миру», возрождение СССР и т. д. И в качестве победителя он должен диктовать геополитическую повестку дня. Одна проблема. Для того чтобы быть «победителем», надо реально побеждать, а то, что с этим у кремлевского руководителя серьезные проблемы, всем стало ясно еще весной этого года. Дальнейшие события лишь усугубляли эти убеждения.

Фактически Путин — это Гитлер, который не смог победно завершить уже первую свою серьезную войну. Фактически сломался уже на «польской кампании». Ранее, пользуясь пропагандой, шантажом и подкупом, он смог провести «аншлюс» Крыма и некоторых других территорий… Но на этом все закончилось. Первое масштабное военное столкновение, которое, очевидно, должно было стать прологом к большим сражениям и переделу мира, не принесло ожидаемых результатов, а со временем начало превращаться в большое поражение. Путина давно сравнивали с Гитлером, но если он и Гитлер, то гитлер-неудачник, спустивший достижение собственных целей на ту колоссальную коррупцию, которую сам заботливо лелеял десятилетиями.

А что дальше? А ничего. Кризис, распад и крушение

Но и признать это нельзя. Остается только делать вид, что «все идет по плану». Остается еще немного «подождать» — и Запад «капитулирует», еще немного мобилизоваться — и будет «перелом». Еще немного дронов в Иране купить — и «Украина капитулирует». Конечно, все это выдумки, но что еще остается делать?

На этом фоне геополитические фантазии, традиционно излагавшиеся на «Валдае», выглядят еще более забавно. Какой «многополярный мир»? Какое «противостояние Западу»? Российский неоимпериализм закончился, не начавшись, по большому счету. Нет, были другие агрессии раньше, и даже они были несколько успешными, но когда в кремле решили «играть масштабно», сразу проиграли, и уже очень скоро рискуют потерять все, что было завоевано ранее.

И так бывает всегда, когда ты пытаешься выстроить образ будущего, заглядывая в прошлое. Прошлое может быть интересным, может быть полезным, но оно никогда само по себе не будет образом, на основе которого можно будет выстроить жизнеспособную модель будущего. Можно носиться с «российскими империями», «советскими союзами» и даже воображаемыми «арийскими государствами», но все это само по себе не построит жизнеспособную общественную модель, которая сможет на равных конкурировать с другими мировыми моделями. И добыча углеводородов, их продажа за большие деньги, покупка на эти деньги необходимого для армии, чтобы завоевать как можно больше соседей — это не такая модель, это не победная схема государственного строительства в XXI веке.

Но и признать это нельзя, потому что признание этого факта — первый шаг на пути понимания, что архаическая российская элита, порожденная распадом советской элиты, просто не может выстраивать что-то другое, кроме агрессивной пропаганды, основанной на вымышленной телевизионной реальности.

Показательно, что едва ли не основным идеологом всего этого позиционируется агрессивный психопат Дугин, отличающийся способностью выстраивать сложные словесные конструкции с использованием философских и мистических категорий, которые, однако, при внимательном изучении не содержат вообще ничего. Дугин — это претенциозное, яркое и громкое пустое место, и в этом контексте он действительно чрезвычайно удачный кандидат в идеологи путинизма, и, кроме того, даже своеобразный символ этого самого путинизма. Универсальная, громкая и максимально пригодная для растягивания «резиновая попа» с бородой.

А что дальше? А ничего. Кризис, распад и крах всего того, что должно было закончиться еще 30 лет назад, но почему-то так и не кончилось. Видимо, и из-за лени «коллективного запада», решившего не добивать почти уничтоженного врага, который со временем откормился, залечил раны, но предыдущей силы вернуть не смог, поэтому стал мелким и агрессивным карликом без визий будущего, с обидой на настоящее и болезненными фантазиями о прошлом.

Текст публикуется с разрешения автора

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