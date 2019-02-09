Путешествие героя. Как раскрыть свой истинный потенциал Сегодня, 21:03 83 Цей матеріал також доступний українською

Преодолевая трудности, вы научитесь лучше понимать себя и других

Большинство из вас знает, что я часто говорю в своей колонке о выходе из зоны комфорта. Это потому, что я искренне убежден: выход из зоны комфорта необходим, чтобы справиться с жизненным вызовом — расти, преодолевать и созидать.

Чтобы стать успешным в современном мире, нужно выйти за рамки, покинуть зону комфорта, сойти с проторенной дорожки.

Вы должны создать для себя пространство, в котором будет место жизненным вызовам. Мы нуждаемся в вызовах, чтобы расти, развиваться и чувствовать себя стоящими людьми. Без трудностей жизнь может показаться бессмысленной. Благодаря вызовам в ней появляются цели, она наполняется красками.

У каждого из нас свои представления о вызове. Для одних вызов подразумевает нечто масштабное, например, прогуляться по Европе или подняться на Эверест. Для других это что-то чуть меньшее – попробовать новую еду или попытаться заняться чем-то новым.

Смена ракурса позволит увидеть гораздо больше, чем вы могли ожидать

Для меня вызов всегда означал путешествие в неизвестное. И я езжу в места, которые не обязательно являются популярными туристическими центрами. Среди моих любимых — Турция, Колумбия, Эритрея и Иран.

По правде говоря, я принимаю вызовы, связанные с поездками в самые загадочные, самые необычные места, которые могут даже считаться опасными — места, которые зачастую являются тайными сокровищами этого мира. Во время своих экспедиций я постоянно узнаю что-то новое о собственной жизни, о разных людях, разных культурах, о мире и о том, что можно считать «истиной» или «реальностью».

Именно этими путешествиями я отгоняю от себя серую обыденность, которую порождают повседневные занятия и привычки. Мы так часто застреваем в рутине, которая превращается в образ жизни — и наблюдаем одни и те же картины, разговариваем с одними и теми же людьми, ощущаем одни и те же вкусы. Жизнь становится предсказуемой, комфортной и, откровенно говоря, скучной и непримечательной.

Но вы можете изменить это, нарушив рутину и сместив угол зрения. Избегая привычных моделей, вы можете взглянуть на свою жизнь со стороны, с позиции наблюдателя. Поверьте, такая смена ракурса позволит увидеть гораздо больше, чем вы могли ожидать.

Такой сдвиг возможен благодаря тому, что я называю «Путешествием героя». Его суть заключается в том, чтобы в одиночестве отправиться в неизвестность, сталкиваться с трудностями, делать новые открытия, а затем, вернувшись домой, применять усвоенные уроки, чтобы улучшить свою жизнь. «Путешествие героя» — это то, что полностью изменило мой взгляд на жизнь, и это то, что способен сделать любой человек.

«Путешествие героя» может привнести в вашу жизнь вызов, смысл и радостное волнение. Вы можете отправиться в собственное «Путешествие героя», чтобы выйти из зоны комфорта и попасть в новую среду, которая поможет вам совершенствоваться и расти. Преодолевая трудности, вы научитесь лучше контролировать свою жизнь и лучше понимать себя и других. Отправившись в «Путешествие героя», вы сможете научиться по-новому смотреть на реальность, победить страх, ощутить большую уверенность в себе, улучшить свои социальные навыки и обрести больше свободы, ясности, целеустремленности и счастья.

Больше о жизни Питера можно читать в Facebook , на его сайте petersantenello. com , следить за ним в Instagram , или на YouTube .

Там же можно найти подробную информацию о встрече "Путешествие героя. Как выйти из зоны комфорта и раскрыть свой истинный потенциал", которая состоится 20 февраля в Киеве.





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