Продвинулись на два метра. О каких успехах рапортует армия РФ 12 декабря, 14:44

Кремлевская марионетка во временно оккупированном РФ Донецке Денис Пушилин заявил о «контроле над 70% Марьинки». Что за этим стоит

Это вторая армия мира? Следующее сообщение Пушилина будет о том, что армией РФ потерян контроль над песочницей в районе улицы Алеутской, но взят родничок ничуть не хуже Макеевского? Кстати, какое отношение алеуты имеют к Марьинке? Ладно, улицу потом переименуем. Но забавно то, что оккупанты через свой говорящий рот, Пушилина, пытаются выдать за великую победу непонятно что. Подключая огромный ресурс, российские оккупационные войска не могут достичь реального перевеса и теряют ранее захваченные территории. В общем, операция «взять Киев за три дня» превратилась в мобилизацию и копание окопов в Крыму и в Белгородской области.

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Когда Россия, страна с военным бюджетом, армией и арсеналом во много раз больше, чем у Украины, сообщает, что продвинулась за полгода на два метра или стерла с лица земли город, то это показывает уровень и армии и достижений.

А если вспомнить, что произошло с Лиманом, Изюмом, Херсоном и другими местами, откуда выбили оккупантов, то можно понять низкий уровень российской армии и ее подготовки. Да, у них много солдат и много военной техники. Но это не обеспечивает им преимущество над ВСУ, а единственное, что они умеют — это заваливать противника своими трупами и бомбить города с мирным населением.

Поэтому, когда армия с таким потенциалом рапортует, что взяла Курдюмовку, то это лишь показывает, что они дошли до мышей и мыслят не взятием Киева, Одессы или Львова, а попытками добиться хоть где-то успехов. И концентрируя в отдельном месте все свои силы и технику россияне если и достигают какого-то оперативного успеха, то того, который не только не обеспечивает им победу, но и не гарантирует удержание захваченной территории. Это пора понять и оценивать любые их действия и заявления через призму реальных достижений.

А победа будет за нами. Верим в ВСУ и Залужного. Верим в себя. И общими усилиями победим оккупантов.

Текст опубликован с разрешения автора

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