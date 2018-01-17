Роман Пучко

Фонд сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и основной союзник в войне с Россией. И цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей
Оглянитесь вокруг. Все, что нам не нравится, сделали мы сами. Плохие суды, олигархическая экономика, старая коммуналка – это все благодаря нам
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
В отношениях России и Украины вряд ли произойдут какие-то кардинальные перемены в 2018 году
Мы очутились в ситуации, когда законопослушному гражданину, желающему что-то заработать, не остается ничего другого, как вкладывать в иностранные активы
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
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