Красные линии Кремля. Откуда берется странная самоуверенность Путина 27 июля, 09:48

Одной из неизменных черт Путина, которая бросается в глаза во время его публичных выступлений, является уверенность в собственных силах

Одной из неизменных черт Путина, которая бросается в глаза во время его публичных выступлений, является уверенность в собственных силах. Если послушать российского лидера, то война идет по плану и он готов продолжать ее, пока не будут достигнуты все поставленные цели. При этом он не забывает посылать западным союзникам Украины сигналы о том, что им не стоит заходить слишком далеко, поскольку жестокий ответ не заставит себя ждать.

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Не секрет, что многие верят Путину. Поэтому он сохраняет поддержку внутри России и среди своих союзников, а лидеры западных стран стараются избегать эскалации.

Но откуда берется эта странная самоуверенность Путина? Совершенно очевидно, что его план провалился, а многочисленные неудачи российской армии показали всему миру слабость современной России. Однако, несмотря на это, он продолжает демонстрировать, что у него все под контролем и… ему все еще верят.

У меня есть все основания полагать, что источником этой самоуверенности является изысканная и довольно сложная форма самообмана, к которой прибегает Путин, чтобы выглядеть убедительным перед своими соотечественниками и умело вводить в заблуждение врагов.

На самом деле обман является типичным поведением для многих животных, среди которых и люди. Благодаря ему можно получить много ценных ресурсов, поэтому в течение эволюции люди постоянно совершенствовались в мастерстве лгать. В то же время мы совершенствовались и в искусстве разоблачать ложь, поэтому даже по едва заметным изменениям в голосе или поведении способны почувствовать, когда кто-то блефует.

Путин верит в то, что говорит, и эта вера придает ему уверенности

Итак, как лжецам выйти из этих бешеных гонок победителями, обманывая так, чтобы никоим образом не выдать себя? По мнению эволюционного биолога Роберта Триверса, мы нашли такой способ, и он называется самообманом. Веря в собственную ложь, мы не проявляем никаких признаков обмана и выглядим убедительными, поскольку сами верим в то, что говорим. Мы научились обманывать себя, чтобы лучше обманывать других, пишет Триверс, и с ним трудно не согласиться.

Существуют различные способы достижения такого самообмана. Одним из них является избегание нежелательной информации. Мы все так иногда делаем, например, избегая сигналов о том, что больны, или отчетов, которые свидетельствуют, что в нашей компании дела идут не очень хорошо. Такая тактика до поры до времени дает нам возможность закрывать глаза на неприятную реальность и верить в то, во что мы хотим верить. И это тот способ, которым, кажется, пользуется Путин.

Когда начали появляться все более убедительные доказательства того, что вокруг него сформировалась система, которая его постоянно дезинформирует, изображая излишне розовую картину событий, то многие этому не поверили. Путин не идиот, говорили они, он бы непременно заподозрил, что ему врут. Это действительно так, но при одном условии — если бы он этого хотел. Но правда о том, что его страна слаба и больна, ему никогда не нравилась. Занятый мечтами о величии России и собственной роли в истории, он избегал неприятной правды о реальном положении дел в государстве.

Его окружение реагировало на желание своего обладателя и поэтому присылало ему информацию, которая подтверждала его розовую картину мира и избегало неприятных новостей. Это его вполне устраивало. Конечно, какой-то частью своего ума он всегда осознавал неприятную правду, но упорно закрывался от нее, как это делает тяжело больной человек, игнорирующий информацию о своем состоянии.

Таким образом Путин верит в то, что говорит, и эта вера придает ему уверенности и позволяет обманывать других. Россияне и партнеры продолжают его поддерживать, а Запад пытается избегать чрезмерной эскалации и не прибегает к действиям, которые, по их мнению, могли бы спровоцировать Путина.

Хорошо, а теперь давайте посмотрим на ситуацию глазами лидеров западных стран. Безусловно, они не могут наверняка знать, блефует Путин или нет, очерчивая свои красные линии и демонстрируя готовность жестко реагировать на их пересечение. Как узнать об истинных намерениях человека, который даже от себя их скрывает?

Одним из способов разоблачения блефа оппонента, являются постепенные наступательные действия, когда маленьким шагами мы делаем то, от чего он нас предостерегает, и наблюдаем за его реакцией. Если говорить о Путине, то эта тактика предполагает постоянное пересечение тех красных линий, которые он очерчивает, и наблюдение за тем, что он будет делать в ответ. И похоже, что именно по этому пути хотя и медленно, но все же движутся многие западные лидеры, которые, к слову, являются опытными политиками и хорошо разбираются в таких играх.

Двигателями этого процесса пытаются быть украинцы, которые без колебаний пересекают все красные линии, до которых только могут дотянуться. Их отчаянность можно понять, как в конце концов понятна осмотрительность западных лидеров — им есть что терять, а российские ракеты не заставляют их каждое утро просыпаться с мыслью о том, сколько этой ночью погибло их граждан.

Так или иначе, но эта игра продолжается: диктатор, который хочет сорвать джек-пот, продолжает свой блеф, а те, кто ему противостоят, пытаются распознать границы его лжи. Когда наступит развязка в этой игре неизвестно, но очевидно, что если Запад хочет в ней победить, то он не может останавливаться и должен продолжать пересекать кровавые линии Кремля.