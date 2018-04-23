Сергей Притула

Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Вашингтон дал понять, каким станет будущее отношений с РФ, баски сложили оружие, а армяне продолжают сражаться за свободу
В таком противостоянии с журналистами еще никто не выигрывал. А вот имидж страны и нервы себе испортить могут
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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