Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

Политолог, директор Центра политических исследований «Пента»

Провокация на границе Украины и Беларуси с участием Соловьева. Чего ждать?

11 марта, 22:00
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Активно обсуждается информация ГУР МО Украины о готовящейся российскими спецслужбами провокации на границе Украины с участием Соловьева

На мой взгляд, эта провокация должна стать, скорее всего, частью пропагандистской кампании, которая сейчас ведется против Украины. Это кампания о якобы «украинской угрозе», о якобы диверсиях и покушениях, которые осуществляют и готовят украинские спецслужбы против России, Беларуси и Приднестровья. Аудитория для такой кампании — преимущественно местная. Надо напугать население своих стран, чтобы оно было более подконтрольным. Заодно российские спецслужбы делают «показуху» о своей успешной работе. После событий в Брянской области для них это актуально.

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Но применительно к Беларуси, подозреваю, есть и дополнительный мотив — игра российских спецслужб на паранойе Лукашенко. Недавний хамский выпад Лукашенко против Зеленского был явно не случайным. Это произошло после возвращения белорусского диктатора из Китая (и в Кремле могут быть обеспокоены активным сближением Лукашенко с Пекином), а инцидент на аэродроме в Мачулищах — лишь повод.

Показательно принятие в Беларуси закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Белорусского диктатора наверняка пугают (из Кремля и ФСБ) заговорами в ближайшем окружении и возможными спецоперациями украинских и западных спецслужб по его устранению. Отсюда и хамская истерика Лукашенко. В Москве заинтересованы в том, чтобы усиливать психологическую и политическую зависимость белорусского диктатора от России.

Из Украины до Минска ближе, чем до Москвы

Естественно, все эти скандальные новости из Беларуси могут настораживать. Неизбежно у многих возникает вопрос — не идет ли речь о подготовке к нападению на Украину с территории Беларуси. Провокация на границе с Украиной может стать поводом для прямого участия Беларуси в войне против Украины. В этой связи отмечу, что для Кремля такой повод не нужен. Его могут создавать специально для Лукашенко. Россияне сейчас не могут воевать на два фронта. Более того, они перебрасывают свои войска и вооружения из Беларуси на Донбасс.

Участие белорусской армии в войне против Украины не изменит кардинально соотношения воюющих сил, хотя, конечно, создаст дополнительные проблемы для Сил обороны Украины.

Расчет Кремля может состоять в том, чтобы таким образом отвлечь часть военных ресурсов Украины с Донбасса и юга Украины на белорусское направление и нейтрализовать возможность украинского контрнаступления. Заодно Лукашенко окончательно будет повязан кровью и намертво (в переносном, а, возможно, и в прямом смысле) будет привязан к России и ее войне против Украины.

Однако надо иметь в виду, что попытка втянуть Беларусь в войну против Украины может стать фатальной для Лукашенко, и, возможно для Кремля. Как я уже отмечал, у Кремля на данный момент нет сил для войны на два фронта. Сама же небольшая белорусская армия будет не в состоянии провести успешные наступательные действия на севере Украины. Зато возникнет вероятность переноса военных действий на территорию Республики Беларусь.

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Белорусские оппозиционеры, воюющие сейчас на стороне Украины, получат шанс начать войну против Лукашенко при поддержке украинских добровольцев. Из Украины до Минска ближе, чем до Москвы. И вместо второго фронта против Украины может возникнуть второй фронт против России. И первой жертвой такой войны может стать именно Лукашенко. Так что белорусскому диктатору есть над чем подумать.

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Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко Украина-Беларусь

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