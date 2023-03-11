Провокация на границе Украины и Беларуси с участием Соловьева. Чего ждать? 11 марта, 22:00

Активно обсуждается информация ГУР МО Украины о готовящейся российскими спецслужбами провокации на границе Украины с участием Соловьева

На мой взгляд, эта провокация должна стать, скорее всего, частью пропагандистской кампании, которая сейчас ведется против Украины. Это кампания о якобы «украинской угрозе», о якобы диверсиях и покушениях, которые осуществляют и готовят украинские спецслужбы против России, Беларуси и Приднестровья. Аудитория для такой кампании — преимущественно местная. Надо напугать население своих стран, чтобы оно было более подконтрольным. Заодно российские спецслужбы делают «показуху» о своей успешной работе. После событий в Брянской области для них это актуально.

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Но применительно к Беларуси, подозреваю, есть и дополнительный мотив — игра российских спецслужб на паранойе Лукашенко. Недавний хамский выпад Лукашенко против Зеленского был явно не случайным. Это произошло после возвращения белорусского диктатора из Китая (и в Кремле могут быть обеспокоены активным сближением Лукашенко с Пекином), а инцидент на аэродроме в Мачулищах — лишь повод.

Показательно принятие в Беларуси закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Белорусского диктатора наверняка пугают (из Кремля и ФСБ) заговорами в ближайшем окружении и возможными спецоперациями украинских и западных спецслужб по его устранению. Отсюда и хамская истерика Лукашенко. В Москве заинтересованы в том, чтобы усиливать психологическую и политическую зависимость белорусского диктатора от России.

Из Украины до Минска ближе, чем до Москвы

Естественно, все эти скандальные новости из Беларуси могут настораживать. Неизбежно у многих возникает вопрос — не идет ли речь о подготовке к нападению на Украину с территории Беларуси. Провокация на границе с Украиной может стать поводом для прямого участия Беларуси в войне против Украины. В этой связи отмечу, что для Кремля такой повод не нужен. Его могут создавать специально для Лукашенко. Россияне сейчас не могут воевать на два фронта. Более того, они перебрасывают свои войска и вооружения из Беларуси на Донбасс.

Участие белорусской армии в войне против Украины не изменит кардинально соотношения воюющих сил, хотя, конечно, создаст дополнительные проблемы для Сил обороны Украины.

Расчет Кремля может состоять в том, чтобы таким образом отвлечь часть военных ресурсов Украины с Донбасса и юга Украины на белорусское направление и нейтрализовать возможность украинского контрнаступления. Заодно Лукашенко окончательно будет повязан кровью и намертво (в переносном, а, возможно, и в прямом смысле) будет привязан к России и ее войне против Украины.

Однако надо иметь в виду, что попытка втянуть Беларусь в войну против Украины может стать фатальной для Лукашенко, и, возможно для Кремля. Как я уже отмечал, у Кремля на данный момент нет сил для войны на два фронта. Сама же небольшая белорусская армия будет не в состоянии провести успешные наступательные действия на севере Украины. Зато возникнет вероятность переноса военных действий на территорию Республики Беларусь.

Белорусские оппозиционеры, воюющие сейчас на стороне Украины, получат шанс начать войну против Лукашенко при поддержке украинских добровольцев. Из Украины до Минска ближе, чем до Москвы. И вместо второго фронта против Украины может возникнуть второй фронт против России. И первой жертвой такой войны может стать именно Лукашенко. Так что белорусскому диктатору есть над чем подумать.

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