С Литвой против Москвы 3 августа, 17:21

Среди союзников, поддерживающих Украину с начала войны с Россией, Литва — одна из самых последовательных и активных

То ли под руководством президента Грибаускайте, которая поставляла оружие в Украину еще с 2014 года, то ли ее преемника — Науседы. Этому способствуют общие страницы истории украинцев и литовцев. И речь не только о средневековом Великом Княжестве Литовском, где даже наш язык был официальным.

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Еще большему сближению способствовало совместное пребывание под властью сначала Российской империи, а затем Советского Союза. Литовцам не нужно долго разъяснять опасности российской угрозы, они, в отличие от многих других европейцев, слишком хорошо знают их из собственной истории.

А еще литовцы помнили о тех украинцах, которые помогали им отстаивать свободу от россиян в январе 1991-го. Тогда среди защитников телебашни в Вильнюсе, которую пытались штурмовать советские войска, были и наши земляки. Поэтому помощь Украине актуальна для литовского общества.

После начала массового вторжения Литва приютила более 50 тыс. беженцев, что много для трехмиллионной страны.

В мае по инициативе журналиста Андрюса Тапинаса начали сбор средств на покупку Украине Байрактара. И собрали за три дня! 8 июля беспилотник, который назвали Ванагасом, прибыл к нам.

Кажется, его название выбрано не случайно: «Ванагас» — псевдоним Адольфаса Раманаускаса, командира литовских партизан, их Романа Шухевича. А среди тех, кто организовывал покупку и передачу Байрактара, — министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он по специальности историк и исследователь антисоветского повстанческого движения.

Борьба украинских и литовских партизан против Москвы после завершения Второй мировой — еще одна общая страница нашей истории. К сожалению, тогда оба повстанческих движения, хотя боролись против одного врага, делали это параллельно.

Но попытки объединить усилия с украинской стороны были.

Я уже рассказывал о совместных акциях с польским антисоветским подпольем, о рейдах УПА на территории Словакии в 1945−46 годах.

Литовцам не нужно долго разъяснять опасности российской угрозы

Через четыре года такой же пропагандистский рейд попытались осуществить с целью наладить контакт с литовским подпольем. Ответственным за подготовку акции назначен полковник Василь Галас, тогдашний руководитель ОУН на Волыни, а ранее — один из организаторов словацких рейдов УПА.

На этот раз он написал специальные указания для участников рейда, а также агитационные материалы. Обращение к народам Балтики оформили в открытку «Литовцы, латыши, эстонцы!» на украинском и сокращенный вариант на русском языке. Поскольку рейд должен был проходить по территории Беларуси, была создана отдельная агитка «К белорусскому народу».

Открытки проиллюстрировали великолепным дереворитом. «Свобода народам! Свобода человеку!» известного художника подполья Нила Хасевичаа — «Бей-Зота». Основной упор в призыве к народам Балтики делался на необходимости наладить сотрудничество между освободительными движениями всех порабощенных СССР народов.

«Литовцы, латыши, эстонцы! — писал Галаса. — Борьбу ваших народов за свое освобождение мы должны вести вместе и должны ставить ее в единую разумную плоскость — плоскость борьбы за построение самостоятельных национальных государств всех порабощенных Москвой народов…

Литовские, латышские, эстонские революционеры! Укрепляйте сотрудничество с нашим освободительным движением. Пересылайте в Украину свою подпольную литературу, листовки, призывы. Наставляйте своих собратьев, чтобы они, будучи во вражеской армии, на принудительных работах в Сибири, в тюрьмах и концлагерях и при всяких других обстоятельствах, завязывали с украинцами дружбу и чтобы совместно помогали себе в жизни и борьбе против оккупантов. Мы всегда делали, делаем и будем делать так же".

В русском варианте обращения читаем: «Скрепляйте связи с украинским освободительным движением. Общим фронтом развернем наступление против общего оккупанта. Да здравствует Антибольшевистский Блок Народов! Отзовитесь таким же образом на наш призыв».

В 1950 году не могло быть и речи о полном повторении опыта рейдов 1945—1947 годов с участием сотен солдат УПА, которые в течение нескольких недель проводили операции на территории соседних государств.

Задачу наладить связь, пройдя сотни километров, и провести эффективную информационную кампанию на территории, насыщенной враждебными силами, могла выполнить только небольшая мобильная группа.

Такую группу сформировал руководитель Ковельской округи ОУН Василий Сементух — «Ярый». Двенадцать подпольщиков во главе с проводником Камень-Каширского района «Рыбаком» так наполнили рюкзаки информационными материалами, что не смогли взять больше продуктов. Кроме уже упомянутых листовок, взяли другие издания, в том числе один из ключевых текстов украинского подполья «Кто такие бандеровцы и за что они сражаются?».

19 июля 1950 года группа пересекла границу с Беларусью в Давыдгородоцком районе Пинской области. Чтобы как можно быстрее достичь Литвы, уповцы двигались конспиративно и в течение первого этапа рейда не проводили информационную работу.

Однако уже очень быстро поняли: их пребывание не секрет для советских спецслужб, более того, походило на то, что последним известно о задаче добраться до Литвы. Ранее запланированное движение на север стало невозможным из-за блокады территории войсками белорусского МВД и МГБ.

Поэтому 22 июля командир изменил направление рейдирования, а вместе с тем откорректировал поставленные задачи. Повстанцы свернули на восток и начали пропагандистскую кампанию среди белорусов.

Отчет об этом рейде воспроизводит атмосферу акций УПА в Беларуси.

«К нам сходится население со всех концов села, другая группа превращается в митинг. О борьбе на украинских землях, о нашей политической платформе, о важности общего фронта порабощенных большевиками народов, о нашем зове: «Свобода народам и человеку!» внимательно прослушали до 200 крестьян.

После короткого митинга завязались дискуссии, во время которых крестьяне нам откровенно рассказывали все о своей жизни… Вот одна старшая женщина, обращаясь к нам, говорит: «Ребята, спасайте нас всех, потому что мы пропали, разбивайте эту нечистую силу». После распространения нашей революционной литературы покидаем деревню. Население проводит нас. Кое-кто, чтобы говорить с нами, по несколько раз забегал нам дорогу и навязывал разговор, а детишки, даже старшие, провели нас к лесу".

Дойдя до реки Припять, повстанцы, которые на тот момент посетили уже 21 населенный пункт, в частности Туровского и Петриковского районов Полесской области, отправились домой.

1 августа 1950 г. они пересекли границу и вскоре вернулись на место дислокации на Волыни. Несмотря на насыщенность территории вражескими войсками, подпольщикам удалось избежать вооруженных столкновений. Но, несмотря на этот тактический успех, главная миссия рейда — налаживание отношений с балтийскими партизанами — осталась невыполнимой.

Сотрудничество стало возможным через несколько лет и в тысячах километрах от украинских и литовских земель — в бескрайних просторах Сибири и Казахстана. Именно бывшие партизаны из Украины и Литвы, хоть и без оружия в руках, но все еще непокоренные, сумели не только сломать диктатуру уголовников в сталинских лагерях.

Восстаниями 1953−1954 годов в Воркуте, Норильске, Кенгире они развалили саму систему ГУЛАГа. Затем, в 1991 году, они совместно разрушили СССР.

Сотрудничество украинцев и литовцев продолжается сегодня. Народы, которые вместе противостояли советской империи, сейчас вместе мешают попыткам Путина восстановить ее.

Я уверен, что нам это удастся — свобода победит неволю, как это уже не раз было в истории.

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