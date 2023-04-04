Макрон подтвердил это лично. Что происходит во Франции
Устранив игроков-посредников между собой и гражданами страны, Макрон рискует расстелить красную ковровую дорожку для ультраправых (Фото:REUTERS/FW1F/Louise Heavens)
В наши дни во Франции практически нет точек соприкосновения между Елисейским дворцом и гражданским обществом
Несмотря на периодическую риторику президента Эммануэля Макрона, утверждающего обратное, власть, похоже, осуществляется сверху вниз, при этом насилие вспыхивает и распространяется, затмевая смысл и содержание.
Франция, потрясенная движением «желтых жилетов», вылившимся в серию повсеместных протестов против повышения стоимости жизни, продолжающихся с 2018 по начало 2019 года, в настоящее время переживает один из самых серьезных эпизодов гражданского сопротивления со времен забастовок 1995 года против пенсионной реформы. Вторник, 28 марта, был десятым днем забастовки против пересмотра Макроном выхода на пенсию — планируется увеличить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
Хотя количество участников снизилось по сравнению с четвергом, 23 марта, то, что началось как отказ от пенсионной реформы, теперь превратилось в общий протест против того, что многие считают демократическими недостатками страны. Искрой стало использование правительством противоречивой меры «49.3», позволяющей обойти парламент и протолкнуть спорный законопроект о реформе.