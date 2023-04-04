Мишель Веверка

Мишель Веверка

Французский социолог, 16-й президент Международной социологической ассоциации

Макрон подтвердил это лично. Что происходит во Франции

4 апреля, 20:13
Эксклюзив NV
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Устранив игроков-посредников между собой и гражданами страны, Макрон рискует расстелить красную ковровую дорожку для ультраправых (Фото:REUTERS/FW1F/Louise Heavens)

Устранив игроков-посредников между собой и гражданами страны, Макрон рискует расстелить красную ковровую дорожку для ультраправых (Фото:REUTERS/FW1F/Louise Heavens)

В наши дни во Франции практически нет точек соприкосновения между Елисейским дворцом и гражданским обществом

Несмотря на периодическую риторику президента Эммануэля Макрона, утверждающего обратное, власть, похоже, осуществляется сверху вниз, при этом насилие вспыхивает и распространяется, затмевая смысл и содержание.

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Франция, потрясенная движением «желтых жилетов», вылившимся в серию повсеместных протестов против повышения стоимости жизни, продолжающихся с 2018 по начало 2019 года, в настоящее время переживает один из самых серьезных эпизодов гражданского сопротивления со времен забастовок 1995 года против пенсионной реформы. Вторник, 28 марта, был десятым днем ​​забастовки против пересмотра Макроном выхода на пенсию — планируется увеличить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Хотя количество участников снизилось по сравнению с четвергом, 23 марта, то, что началось как отказ от пенсионной реформы, теперь превратилось в общий протест против того, что многие считают демократическими недостатками страны. Искрой стало использование правительством противоречивой меры «49.3», позволяющей обойти парламент и протолкнуть спорный законопроект о реформе.

Теги:   Франция Эммануэль Макрон

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