Просыпайтесь, активисты

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Президентские выборы-2019 продемонстрировали: мы все еще не овладели базовыми навыками и знаниями, необходимым для жизни в демократии

Президентские выборы в Украине вызвали бурю эмоций и обсуждений среди активистов общественного сектора. И многих возмутило даже не то, что Зеленский победил, а то, что значительная часть украинских граждан избрали президентом человека, который публично не разъяснил четкой программы, стратегии развития государства и не отвечал другим рациональным требованиям сознательного избирателя. Но гражданское сознание, ответственный выбор, социальная активность – это то, что годами развивают в обществе представители общественного сектора.

Но 18 миллионов избирателей решили поставить все на «зеро». Не очень слушали лидеров гражданского общества и не слишком расспрашивали Зеленского о его стратегии, команде, планах в отношении внутренней и внешней политики.

Или это приговор нашему обществу? Нет, но хороший wake-up call для общественного сектора для того, чтобы пересмотреть свои убеждения, подходы и инструменты просвещения.

Доверяют ли общественному сектору?

Уровень доверия к общественным организациям высокий – примерно 40%, особенно если сравнивать с правительством, которое имеет катастрофические 9%. Согласно исследованиям КМИС за 2018 год, даже несмотря на то, что уровень доверия к волонтерам и общественным активистам несколько снизился за последний год, он все равно остается одним из самых высоких.

Количество активных граждан не растет

Доверие – это социальный капитал, но такое впечатление, что у негосударственного сектора он скорее виртуальный и очень мало капитализирован. Предполагаю, нам доверяют, потому что мы делаем хорошие дела и «раздаем» их бесплатно: гуманитарную помощь, тренинги и семинары, заменяем государственные функции защиты. Но это доверие не означает, что мы имеем общественный авторитет.

Как это проверить? Посмотреть, подкреплено ли это доверие взаимодействием граждан с общественными организациями и движениями. Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива отмечает, что «незначительная часть граждан считает себя вовлеченной в активную общественную деятельность, причем этот процент в течение 2013-2018 лет стабильно составляет 8-10%». То есть несмотря на высокий уровень доверия, количество активных граждан не растет.

Где мы ошиблись?

Вопрос «элитарности» общественного сектора поднимали не раз. Речь идет не о том, что попасть туда сложно, а о выделении общественного сектора в отдельную субкультуру, социальную среду, «пузырь». Мы сформировали среду единомышленников, свою зону комфорта, где понимают, что такое «предательство», «симулякр», «аутпуты и ауткамы», «общественная трансформация», «ньюсмейкеры» и «агенты перемен». Нам интересно спорить, выстраивая гипотезы и концепты. Но, как оказалось, большинство в обществе нас не понимает. Или даже не слышит и не обращает внимания.

И одно дело, когда мы спорим между собой, чтобы найти ответы на собственные вопросы, и другое – когда пишем просветительские публикации, как должны на кого-то повлиять и что-то изменить, но пишем это языком, не доступным большинству. Наверное, это иллюзия, что мы, общественные активисты, являемся лидерами мнений для общества. Закрытые в своем информационном пузыре, мы убеждены: это «они» – балласт, который тянет всех назад, и это «они» дожны подтягиваться к нашему продвинутому уровню, становиться сознательными во время наших семинаров, наполняя статистикой наши безупречные отчеты.

Да мы продвинутые, и понимаем: в стране сложная ситуация с образованностью, большинство находится в состоянии выживания. Почему же тогда мы не можем соответственно адаптировать нашу деятельность? Сейчас критически важно активно искать возможности для лучшего взаимодействия с гражданами. Мы не можем эффективно существовать, если у нас «нет ресурсов» на перезагрузку понимания наших граждан.

Нам нужно обновление

Чтобы быть эффективным, необходимо постоянно и быстро меняться. Совершенствовать свое понимание потребностей «клиента», понимать его. Если избирательная кампания Зеленского была для людей интерактивной, современной и вдохновляющей, то не наивно ли полагать, что мы сможем конкурировать с ней своими флип-чартами, кофе-брейками и призывами к самопожертвованию?

Сколько общественных организаций сейчас имеют свой YouTube канал и развивают его как отдельную платформу, а не архив скучных видео? Как организация, попытавшаяся это сделать (у нас не очень получилось), мы знаем как это непросто и как мало международных фондов готовы поддерживать такую деятельность. Но если мы хотим, чтобы нас смотрели и слушали, нам надо не только научиться делать сториз, а и постоянно держать руку на пульсе современных изменений и технологий.

Мне просто это писать, я раньше считала иначе. И я уверена подход к просвещению должен измениться. Если раньше мы придерживались формата 80/20, где 80% – это разумная информация, и 20% – какие-то развлечения, то сейчас все надо повернуть наоборот. Мы должны искать привлекательные формы и аккуратно упаковывать туда смыслы, чтобы быть хотя бы на 5% услышанными.

Президентские выборы-2019 продемонстрировали: мы, украинское общество, все еще не овладели базовыми навыками и знаниями, необходимым для жизни в демократии. И это постепенный, медленный процесс. Как бы болезненно это ни было осознавать общественному сектору, но нам нужно изменить скорости и посмотреть карту движения. Чтобы быть лидерами общественного мнения, нам надо найти такие формы взаимодействия и коммуникации с различными группами населения, которые были бы заметными и понятными в поле легких и быстро доступных коммуникаций. Иначе какое мы тогда гражданское общество?

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