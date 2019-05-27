Простят ли украинцы хаос в обмен на изменения? Сегодня, 20:11 461 Цей матеріал також доступний українською

Украинское общество слегка приуныло от слишком быстрых изменений в политике, но ожидает, что его запрос на изменения будет удовлетворен

Итак, страна погрузилась в период политической волатильности. Новый президент, досрочные выборы в Раду, неопределенная судьба Кабмина — все это заставляет задуматься, не слишком ли много хаоса свалилось на наши головы.

В 2017 году я был на TEDx в Копенгагене, где разные спикеры — в основном датские бизнесмены и активисты — делились своими советами о том, как жить во времена неопределенности. Как жить и принимать решения. Их ключевой месседж заключался вот в чем: делайте ставку на фундаментальные тенденции, которые не может преломить волатильность момента.

Что такое фундаментальные тенденции в Украине? Их, на мой взгляд, несколько. Во-первых, среди украинцев созрел ощутимый запрос на новое качество жизни. Люди требуют справедливого тарифообразования, доступных ипотечных кредитов, адекватных врачей и нормальных электронных сервисов. Украинцы образца 2019-го — это не украинцы времен Оранжевой революции и даже не украинцы времен Революции достоинства, когда лозунгами о европейском выборе можно было удовлетворить большинство. Теперь общество существенно продвинулось в своем понимании макроситуации в стране и осознает, что без рынка земли, иностранных инвестиций и стихающей инфляции уровень жизни не вырастет. Вряд ли украинцы выйдут на Майдан из-за дефицита иностранных инвестиций, но с удовольствием поддержат ту политическую силу, которая сможет обеспечить условия для этих самых инвестиций.

Волатильность пройдет, а изменения останутся

Во-вторых, люди больше не хотят просто читать новости о коррупции в госкомпаниях и о том, что Игорь Коломойский наведался домой к Юлии Тимошенко. Общество устало от разговоров о той огромной роли, которую в украинских реалиях играет Виктор Медведчук. Украинцы хотят, чтобы всего этого просто не было. Усталость от превалирования темы коррупции в различных отраслях политики и экономики зашкаливает. Многим украинская действительность похожа на плохой сон длиной в 28 лет. Общество живет ожиданием, что традиционным украинским схемам будет наконец положен конец. Вопрос «как?» украинцев интересует меньше. Мол, не знаешь как — не лезь в Раду.

В-третьих, украинцы, мне кажется, ожидают, чтобы власть вела с ними честный диалог о российском вопросе. Поскольку вопрос очень чувствительный, а цена вопроса — жизни тысяч людей, то для его решения необходим как можно более широкий консенсус.

Во время последнего моего разговора с Куртом Волкером, спецпредставителем США по донбасскому урегулированию, он посоветовал на компромиссы с Россией не идти. Их уже и так много сделано с украинской стороны. Но есть же плоскость решения донбасского вопроса на экономическом уровне — это инвестиционные проекты в подконтрольных областях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь может идти о программе стимулирующего трудоустройства в Украине людей, живущих в контролируемых Россией псевдо-республиках. Лишить подконтрольный России Донбасс человеческого ресурса было бы в интересах Украины. А дальше — дипломатия. Санкции, миротворцы, Нормандский формат — инструментов может быть много.

Украинцы живут мечтой о том, что политики, наконец, научатся их слышать и будут нажимать на кнопки под куполом Рады и подписывать распоряжения правительства, исходя не из кланово-коррупционных интересов, а исходя из интересов простого украинца. Того украинца, который собирает баллы для скидок в ближайшем супермаркете, имеет трудности с передачей через интернет данных счетчика горячей воды и ведет переписку с соседями в вайбере о том, как благоустроить сквер возле дома.

У политиков новой волны есть все шансы воспользоваться нынешней политической волатильностью. Спрос на новые идеи высок, а на нестандартные решения вечных украинских проблем — еще выше. Да, политическую волатильность традиционно не любит бизнес, но выборы — они ведь всегда не вовремя. Неважно, в срок они проходят или досрочно. Да, потрепыхаются от нестабильности украинские евробонды — от этого не уйти. Но не евробондами едиными жива украинская экономика. Бизнес может стать реальным бенефициаром изменений в украинском обществе, если это общество сумеет заставить политиков эти изменения реализовать.

И главный вопрос: как оставаться оптимистом на фоне рекомендаций Коломойского объявить дефолт, расслоения украинского общества и неуверенного экономического роста? Повторю фразу, которую уже много раз говорил: будущее Украины — за легко адаптирующимся к новым обстоятельствам частным сектором. На рубеже защиты прав украинцев стоят технологии, бизнес, независимые медиа и общественные организации. Игнорировать их нереально даже самому популярному политику. Волатильность пройдет, а изменения останутся.

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