Простой водитель автобуса. О чем говорит пример Венесуэлы и Мадуро Сегодня, 11:37 2763 Цей матеріал також доступний українською

Подобные политики есть и в других странах. Путин, между прочим, силен тем же — "такой же, как все"

1 миллион 700 тысяч инфляции, падение почти вдвое, три миллиона человек, уехавших в эмиграцию — это 10% населения. Минимальная зарплата — $10. И так далее, и тому подобное – вот, что может сделать со страной простой водитель автобуса, за которого проголосовал народ. Потому что народу нравится простота и незатейливость этого парня. Он – один из нас, такой же, как мы.

Между прочим, не один Мадуро этим силен. Подобные успешные политики есть и в других странах. Путин, между прочим, силен тем же — «такой же, как все». Вообще автократы, диктаторы, популисты приходят к власти совсем необязательно в результате военного переворота. Их сплошь и рядом выбирает народ. А народ, в большинстве своём, к сожалению, состоит из людей недалеких, ограниченных, невзыскательных, доверчивых и малообразованных – хоть режьте меня, хоть бейте меня, но для кого-то народ — охлос, плебс, толпа, а порой, извините за грубое слово – быдло.

Пример Венесуэлы, и не только Венесуэлы показывает, какую опасность это несет цивилизованному миру. И я очень надеюсь, что цивилизация рано или поздно осознает, что для спасения свободы, демократии и прочих ценностей, на которых стоят Европа и Америка, они должны принять срочные меры для того, чтобы защититься от охлократии.

Не платишь налоги – не голосуешь

Задумайтесь – недаром в истории практически всех стран мира на выборах были цензы: имущественные, образовательные, цензы оседлости. Женщины не имели избирательных прав до тех пор, пока не получили возможность получать образование и зарабатывать если не наравне, то сопоставимо с мужчинами. До сих пор повсюду существует возрастной ценз — не достигшие 18, а в некоторых странах и 21 года, не могут голосовать. Во многих странах лишены избирательных прав осуждённые, психически больные или недееспособные по каким-то другим причинам люди.

Я считаю, что сейчас настало время возродить и другие, ранее упомянутые цензы. Я бы, например, ввел и предельную верхнюю возрастную черту – чтобы решать судьбу страны не могли не только несовершеннолетние, но и старики, страдающие склерозом или старческой деменцией. Я сам человек немолодой, и хотя у меня голова вроде бы работает нормально, тем не менее, я готов добровольно отказаться от права голоса.

Или можно ввести еще одно условие: право голоса имеют только добросовестные налогоплательщики. Не платишь налоги – не голосуешь. А можно и такой прием применить: хочешь голосовать – заплати за это специальный государственный взнос. Нельзя раздавать направо и налево избирательное право, и тем самым право доверять управление страной, избирать президента, премьер, правительство, людям, которые не в состоянии критически оценить способность того или иного политика встать во главе государства, правительства решать судьбу страны. Это вам не автобусом управлять.

Текст опубликован с разрешения автора

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