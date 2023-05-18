Хуэй теперь все знает 18 мая, 18:06

Чем жила страна 18 мая 2023 года

● Хуэй теперь все знает. Глава ОП Андрей Ермак провел брифинг по ситуации с безопасностью в Украине для правительственной делегации Китая во время визита в Киев спецпредставителя КНР Ли Хуэя. На Банковой отметили, что украинцы защищают свою территорию и действуют исключительно в рамках норм международного права и Устава ООН.

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Ермак, вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой, рассказали спецпредставителю Китая о десяти пунктах формулы мира президента Владимира Зеленского. «Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира», — отметил Ермак.

Начальник ГУР Кирилл Буданов и заместитель председателя ОП Роман Машовец рассказали делегации КНР о ситуации на фронте, потерях врага и недавних массированных ракетных атакак войск РФ на объекты гражданской инфраструктуры, а также о жертвах оккупантов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец поднял вопрос украинских военнопленных, среди которых есть не только военные, но и гражданские. Он сообщил о военных преступлениях, совершенных РФ.

Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отдельно остановилась на депортации Россией украинских детей и их незаконном усыновлении на территории страны-агрессора.

Также на брифинге обсуждалась зерновая инициатива и преступные действия РФ на захваченной Запорожской АЭС.

Ли Хуэй находился в Киеве с визитом 16−17 мая. Во время встречи Кулеба подчеркнул ему, что Украина не воспринимает никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание войны.

Теперь спецпредставитель Китая посетит РФ, Германию, Польшу и Францию.

● Замораживание не нужно. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с Ли Хуэем подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю территорий или замораживание войны.

● У посланника Си нет панацеи. Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй, который встретился в Киеве с украинскими высокопоставленными чиновниками, заявил: «панацеи для решения кризиса нет». Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД КНР. В нем сказано, что, кроме Дмитрия Кулебы, Ли Хуэй встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Киеве спецпредставитель Китая повторил: Пекин готов быть «мирным посредником» в урегулировании развязанной Россией полномасштабной войны, которую КНР называет «украинским кризисом».

«Не существует панацеи в разрешении кризиса. Все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие и создать условия для прекращения войны и начала мирных переговоров», — заявил посланник Си Цзиньпина.

● Европа поддержала «формулу мира» Зеленского. В итоговой резолюции саммита, прошедшего вчера в Исландии, страны Совета Европы поддержали украинскую формулу мира (включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины). О чем и сообщил президент Владимир Зеленский, поблагодарив европейских лидеров, а также каждую страну — участницу СЕ.

● Лидеры стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине, написало агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС. А вот вопрос запрета экспорта западных товаров в Россию на саммите G7 затрагивать не будут, — там в основном будут рассматривать вопросы восстановления Украины. Об этом сообщил Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности.

Саммит Большой семерки состоится в Японии в городе Хиросима с 19 по 21 мая. Туда уже начали съезжаться лидеры стран G7, в частности, президент США Джо Байден.

● Такое может быть? Официальные лица США считают, что война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт, который продлится годы или десятилетия. Об этом написало издание Politico со ссылкой на собственные источники. Мол, администрация Байдена рассматривает возможность появления потенциальных границ, которых Украина и Россия согласились бы придерживаться, но которые не являются официальными. «Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая то, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Также становится все более вероятным, что будущее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар», — говорится в материале.

Кстати, россияне помогли Ли Хуэю почувствовать дух современного Киева, снова ударив ночью по стране ракетами:

● Девятая крупная атака РФ. Ночью 18 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве прогремели взрывы. Для столицы эта воздушная атака стала девятой с начала мая. «Продолжается серия беспрецедентных по своей мощности, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев», — подчеркнули в Киевской горвоенадминистрации. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

В общем Силы обороны за ночь сбили 29 из 30 ракет, Россия использовала во время атаки Калибры, Искандеры и ракеты Х-101/Х-555.

Попадание в промышленный объект есть в Одесской области (один человек погиб, двое ранены), в инфраструктурный объект — в Хмельницкой.

● В оккупированном Крыму упала российская ракета Калибр. По данным ТГ-канала Astra, ее нашли в районе села Вулкановка Ленинского района (восток Крыма, Керченский полуостров) утром 17 мая. Эксперты, выехавшие на место, пришли к выводу, что это именно Калибр.

● Не ГУР бьет, ФСБ бьет. В России за год арестовали по меньшей мере трех ученых-аэродинамиков Сибирского отделения РАН, двое из которых более 10 лет занимались российскими гиперзвуковыми ракетами (Кинжалами). Об этом говорится в открытом письме коллектива института, где работали эти трое, которое было опубликовано 16 мая. О письме написала The Moscow Times.

● Украинцы за 12 часов перечислили 14 млн грн на помощь в защите зенитных ракетных комплексов от российских беспилотников Ланцет. Сбор организовал Благотворительный фонд Сергея Притулы 17 мая.

Ланцеты заходят на поражение цели под углом, и для защиты от возможных ударов планируется закупить алюминиевые, легкосборные телескопические мачты. Их установят вокруг средств ПВО и натянут сетку, которая будет останавливать российские дроны и барражирующие боеприпасы.

● ВСУ охватывают Бахмут с флангов. Силам обороны за последние сутки удалось продвинуться еще до 1,7 тыс. м на Бахмутском направлении. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, в боях уничтожили 130 оккупантов, еще 145 ранены, четырех взяли в плен. Россияне нанесли по позициям ВСУ 487 ударов из ствольной артиллерии и совершили шесть авианалетов. Произошло 25 боевых столкновений. «В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что не имеем сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. И на расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось нам пройти», — сказал Череватый.

Также Силы обороны уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки Мста, разведывательный беспилотник Орлан-10 и восемь полевых складов с боеприпасами.

● «Заняли более выгодные рубежи». Минобороны РФ вчера признало продолжение украинских контратак на флангах Бахмутского фронта, в частности вблизи Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута). Об этом написали в очередной сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российское провоенное сообщество вспыхнуло недовольством. Так, Евгений Пригожин, владелец ЧВК Вагнера, которая наступает непосредственно в Бахмуте, раскритиковал российское минобороны за попытку представить отступление армейских подразделений как «занятие более выгодных рубежей» (Пригожин написал об этом «съе…ли обоср… сь», имея в виду бегство армейцев из-под Клещеевки, что южнее Бахмута). А один из самых известных российских «военкоров» пожаловался, что российские силы теперь вынуждены реагировать на действия Украины, имея в виду, что российские силы теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе.

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● Плач Пригожина. Кстати, главарь ЧВК Вагнер уже перестал «обкладывать матами» министра обороны РФ Шойгу и начальника генштаба Герасимова, потому что его, похоже, конкретно «прижало» украинским контрнаступлением. И поэтому Пригожин записал такое обращение: «К сожалению, подразделения МО РФ отошли до 570 м к северу от Бахмута, обнажая наши фланги. Я обращаюсь к высшему руководству министерства обороны публично, потому что письма мои не читают. У меня просьба к вам, Валерий Васильевич [Герасимов], Сергей Кужугетович [Шойгу]: пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти [уничтоженное село к северу от Бахмута и Соледара]. Ещё несколько дней. Упритесь, как можете. Сделайте все от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались».

● Идите за границу. «Еще раз напомним Минобороны РФ, что наиболее благоприятная линия обороны для российских войск проходит вдоль международно признанных границ Российской Федерации. Вы почти закончили свое „обратное наступление“. Не упустите свой шанс», — сыронизировал по поводу «отступления» россиян Twitter украинского Минобороны.

● Защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва — 2 км, глубина — 700 м. Предварительно, ликвидировано не менее 50 российских оккупантов, до 100 — ранены, еще четверо — в плену.

● Счет пошел дальше. В Украине за прошедшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 201 100 военных. Это данные Генштаба на утро.

А еще украинцы уничтожили: танков — 3773 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7373 (+8), артсистем — 3198 (+32), РСЗО — 563 (+1), средств ПВО — 318 (+0), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2759 (+11) и многое другое.

● Путин держит своих зубами. В России, вероятно, фактически запрещают высокопоставленным чиновникам увольняться с должностей, пока продолжается война России против Украины, сообщила британская разведка. По информации ведомства, ограничения, вероятно, распространяются как минимум на региональных чиновников, силовиков и работников Кремля.

«В частной жизни многие чиновники, вероятно, очень скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс на работе в неблагополучном аппарате военного времени», — говорится в сообщении британцев в Twitter.

● Подрыв поезда в Крыму. По путям в оккупированном Крыму (участок Симферополь-Севастополь), где утром 18 мая произошел взрыв (неподалеку Бахчисарая сошел с рельсов товарный поезд), россияне перевозят и оружие. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

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● F-16 кружат, но не садятся. Минобороны США не против, чтобы Украина получила американские истребители F-16 от другой страны. Об этом заявил представитель Пентагона Politico. В то же время, как написало это издание, пока не похоже на то, что какое-то европейское правительство обратилось к США с официальной просьбой передать Киеву свои истребители. Журналисты предполагают, что страны могут оставить некоторые дискуссии для июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

И вот такое:

● Украинским пилотам сейчас запрещено тренироваться на истребителях F-16, принадлежащих европейским государствам. Об этом написала The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Несколько европейских союзников готовы передать Украине свои F-16, однако администрация Байдена, которая должна одобрять любые поставки самолетов американского производства, по-прежнему не убеждена в том, что Украине нужны дорогие самолеты.

● 17 мая конгрессмены (14 демократов и республиканцев) призвали президента США Джо Байдена разблокировать передачу самолетов F-16 Украине «без промедления», написала The New York Times со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении редакции.

● США вместе с партнерами продолжат оценивать ситуацию в Украине, и на основе этого будут принимать решение, какие боевые системы можно предоставить ВСУ в перспективе, Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель.

● Еще 3,5 млрд от ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил Евросоюзу добавить 3,5 млрд евро к фонду в 4,6 млрд евро, который используется для финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Анонимный источник ЕС сообщил, что Боррель решил попросить больше денег, поскольку фонд иссякал, а Служба внешней политики ЕС хотела быть уверенной, что имеет достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам, а также Украине.

● Польша хочет, чтобы новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве был подписан до конца года. Об этом сообщил представитель польского МИД Лукаш Ясина. По его словам, польская сторона хочет, чтобы это был далеко идущий договор, который «превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик».

● Макрон — «подхалим Путина». Разгневанный бывший премьер Великобритании Борис Джонсон когда-то в частном разговоре назвал президента Франции Эммануэля Макрона «путинским подхалимом» и пообещал «врезать ему». Об этом заявил бывший помощник британского правительства Гуто Харри в подкасте, сообщило Politico.

● Супервзяточника отправят в СИЗО? Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в $2,7 млн.

САП уже направила в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании экс-главе Верховного Суда меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

И напоследок:

● В Украине отметили Международный день вышиванки (празднуют каждый третий четверг мая), а также почтили День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (массовой депортации коренного народа Крыма, совершенной советской властью весной 1944 года).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.