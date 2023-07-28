Александр Коваленко

Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

Мы приближаемся к фазе прорыва

28 июля, 13:21
NV Премиум
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Западные издания сообщили о начале наступательной операции ВСУ на юге и востоке. Так ли это на самом деле

Любое наступление состоит из нескольких фаз. Безусловно, если все профессионально организовано, то первой фазой всегда является разведка боем. В зависимости от той информации, тех данных, которые были собраны за счет разведки боем, глубинной разведки, оперативной разведки, может дальше идти следующая фаза. В случае с нашим наступлением в Запорожской области, например, мы в первую очередь отрабатывали в июне именно фазу разведки боем.

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Теги:   Прорыв Война России против Украины наступление ВСУ Александр Коваленко военный эксперт

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