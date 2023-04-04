Машина информационной войны. Как бороться с фейками Кремля 4 апреля, 12:37

У режима Путина огромная недооцененная по уровню своей опасности для демократического мира машина информационной войны

Події на сході Європи дають імпульси щодо більшого єднання та солідарності на інформаційному фронті у битві між тоталітарним злом і демократичним світом, у битві за правдиву реальність, а не викривлену, яку намагається всім нав’язати неототалітарна Росія.

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Відкритий лист, підписаний прем'єр-міністрами восьми країн — Молдови Дорін Речан, Чехії Петр Фіала, Словаччини Едуард Геґер, Естонії Кая Каллас, Латвії Кріш'яніс Карінс, Польщі Матеуш Моравецький, Литви Інгріда Симоніте та України Денис Шмигаль (опублікований 29 березня 2023 року), — закликає керівників великих технологічних компаній вжити заходів «проти дезінформації, яка підриває наш мир і стабільність». Отже, європейські країни закликають Big Tech, блокувати потоки неправдивих новин, які спрямовані, зокрема на підрив підтримки України.

Ініціатором листа виступила Молдова, яка стала мішенню потужних хвиль дезінформації з боку Росії через свою підтримку Києва. Президентка Молдови Майя Санду ще місяць тому звинуватила Росію в підбурюванні до насильства та спробі повалити її уряд, частково як спосіб перешкодити своїй країні приєднатися до Європейського Союзу. «Технологічні платформи… стали віртуальними полями битв, і ворожі іноземні держави використовують їх для поширення неправдивих наративів, які суперечать повідомленням новинних агентств, що ґрунтуються на фактах. Дезінформація — один з їхніх найважливіших і найпотужніших видів зброї. Вона створює і поширює неправдиві наративи для стратегічного просування шкідливих цілей», — йдеться в листі.

Для боротьби з фейками Кремля вже існують інституції в Європі та США

Як наполягають експерти зі стратегічних комунікацій: роз'єднання суспільства й держави — це мрія будь-якої держави-агресорки, яка прагне знищити ту чи іншу країну. Режим Путіна має величезну недооцінену за рівнем своєї небезпеки для демократичного світу машину інформаційної війни. Розв’язана на всіх можливих рівнях війна Росії проти України — це війна РФ проти Європи та світу. Однак поки в Україні розгорнута гаряча фаза, у світі на інформативному фронті з боку РФ інтенсивно ведуться бойові дії у всіх країнах без винятку, за кожну людську душу. Своєю маніпулятивною комунікативною політикою режим Путіна регулярно завдає ударів по свободі слова, по демократичних стандартах роботи медіа.

Тому вкрай важлива організаційна спроможність єднання всіх демократичних сил. Кожна держава-союзниця має мати справжнє розуміння того, в чому сильні сторони кожної в інформаційному просторі.

Ще влітку минулого 2022 року з метою посилення протидії інформаційним операціям з боку РФ Україна запропонувала державним органам і громадським організаціям просувати єдину позицію в частині інформаційної безпеки під час взаємодії з соціальними мережами та платформами США. Запропоновано такий алгоритм конкретних дій, які можна корегувати та доповнювати з колегами з країн-партнерок.

Наведу лише кілька положень:

— деактивація облікових записів у соціальних мережах, які розповсюджують кремлівський пропагандистський контент (крім журналістських цілей), або погрожують певній країні чи поширюють контент, що виправдовує війну.

— повідомлення в режимі реального часу про підозрювані чи доведені порушення прав людини чи скоординовані інформаційні атаки з боку Російської Федерації, виявлені платформами, владі.

— збереження платформами вмісту та облікових записів, видалених у зв’язку з порушенням політик користування платформами, включно з будь-якими доказами військових злочинів та інформаційних операцій за підтримки Кремля, для подальшого використання правоохоронними органами.

— моніторинг неактивних акаунтів, які могли бути створенні під час підготовки інформаційної операції Росії та можуть бути використані для поширення дезінформації та мови ворожнечі у майбутньому.

— створення системи раннього попередження про активні інформаційні та онлайн-атаки. Це передбачає попередження платформами партнерів в урядах країн та у громадянському суспільстві про виявлені акаунти чи мережі акаунтів, які можуть діяти в рамках інформаційних операцій РФ.

— продовження пріоритезації надійних джерел у новинній стрічці та у системі рекомендацій контенту.

— деплатформізація джерел російської пропаганди. Зокрема видалення сторінок медіа, що контролюються Кремлем; сторінок пропагандистів, тобто псевдожурналістів, що працюють на підконтрольних кремлю медіа; видалення сторінок російських політиків та дипломатів; видалення сторінок псевдоорганів влади, що створює Росія на тимчасово окупованих територіях

Оприлюднення позицій спільних зусиль України та міжнародних партнерів — це забезпечення максимальної прозорості процесу. А спільна реалізація цих принципів допоможе під час подальших переговорів з великими технологічними компаніями у сфері попередження та протидії інформаційним операціям і поширенні дезінформації з боку РФ.

В умовах нинішньої війни на передній план виходять безпека людини, безпека держави. Тому дуже важливими у відкритому листі голів європейських урядів є акценти-прохання до технологічних компаній виділяти більше ресурсів для відповіді на неправдиві наративи; налаштувати алгоритми, щоб віддати пріоритет точності та правдивості над залученням; а також чітко позначати дипфейки та автоматизовані пости, зокрема створені штучним інтелектом.

Для боротьби з фейками Кремля вже існують інституції в Європі та США. У нас також є ЦСКІБ, який постійно займається спростуванням фейків і поясненням, що насправді відбувається, з доказами і фактами.

Однак на інформаційному фронті потрібно переходити в більш проактивну позицію, об'єднуватися всім країнам Європи та Північної Америки, які розділяють демократичні цінності.

Досвід бойових дій в Україні показує, що найкраща оборона — це наступ. І в інформаційній сфері на часі перехід з оборони в інформаційний наступ. І це починає відбуватися. Ще з літа минулого року Україна просуває ідею створення «Інформаційного Рамштайну» — ініціативи, яка вже поклала початок єдиному інформаційному фронту країн-союзників.

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