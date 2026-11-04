Трамп все проиграл, Зеленский наградил его супругу, а НАБУ провело обыск у генерала СБУ

● Мелания получила орден от Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени после ее содействия проведению эвакуации людей из оккупированных Олешек Херсонской области. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Реклама

Кроме того, Зеленский наградил специального старшего советника первой леди Марка Бекмана наградой Золотое сердце. Того отметили «за весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи гражданам Украины и содействие мерам по спасению и эвакуации гражданского населения с оккупированных территорий Украины».

Как сообщал журналист Остап Ярыш, Бакман отвечал за миссию в Олешках Херсонской области от Соединенных Штатов. 28 октября он рассказал Fox News, что Мелания Трамп неделями вела переговоры с Путиным и президентом Владимиром Зеленским по ситуации в Олешках. После гуманитарной миссии, она может продолжить посредничество между странами.

Тем временем, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец вместе с главой фракции СН Давидом Арахамией уже едут в Вашингтон, где завтра у них должна быть встреча с Меланией Трамп и российской делегацией — обсудят Олешки.

В то же время муж Трамп:

● Дональд все проиграл. Демократическая партия выиграла промежуточные выборы в Конгресс США и будет контролировать обе его палаты, где до этого имели большинство республиканцы. По предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 54 места из 100, а в Палате представителей будут по меньшей мере 228 голосов из 435.

Предварительные результаты выборов означают, что по сравнению с предыдущим составом Конгресса демократы добыли в борьбе не менее семи дополнительных мест в Сенате и 25 дополнительных — в Палате представителей.

Новый состав Конгресса должен принять присягу 3 января 2027 года.

● В Брюсселе — встреча команд. Сегодня в Брюсселе встретились делегации США, Европы, НАТО и Украины. Среди тем обсуждения, как накануне пояснил президент Владимир Зеленский, — пакет обновления и гарантии безопасности: «Будут говорить о пакетах обновления, о гарантиях безопасности, будут работать на уровне команд».

Реклама:

Также сегодня Европейская комиссия запланировала встречу с представителями Украины, США, Франции, Германии, Великобритании и Всемирного банка по вопросу послевоенного восстановления Украины.

● В Камышевахе — новые страшные находки. В результате российского удара авиабомбами по Камышевахе Запорожской области под завалами могут оставаться 38 человек. По состоянию на 12:00 количество погибших возросло до 37 человек, заявил глава ОВА Михаил Семеникин. На месте удара до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Работают кинологи и горноспасатели ГСЧС.

2 ноября Владимир Зеленский сообщил, что с утра оккупанты нанесли несколько ударов по школе в Камышевахе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По его словам, после первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб именно на укрытие с людьми.

● Почти 400 «гуманистичных» беспилотников атаковали Украину. Войска России ночью 4 ноября атаковали Украину 310 ударными БпЛА типа шахед, 81 из которых — реактивный, а также дронами Гербера и имитаторами Пародия, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона Украины по состоянию на 08:00 обезвредила 272 российских дрона, в том числе 64 реактивных. Более 20 беспилотников с утра еще оставались в воздухе, боевая работа продолжалась.

Российские войска утром атаковали дронами Киев. В Святошинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на кровле частного дома. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории, возник пожар.

● В Киеве почти двое суток продолжаются экстренные отключения света, которые ввели по команде Укрэнерго. Их упразднили только днем 4 ноября. Кроме того, с вечера 3 ноября в столице начались тотальные проблемы с водоснабжением, — утром по городу его частично начали восстанавливать и днем восстановили полностью. Однако после этого снова были применены аварийные отключения электроснабжения…

Реклама:

● В Киеве — самое сложное, и даже АЭС снизили генерацию. Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру — объекты генерации, где производится электроэнергия, и подстанции, по которым она передается потребителям, сообщил прессцентр Минэнерго. Из-за масштабных и системных российских атак на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные в результате обстрелов сети.

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы систем распределения применяют сетевые ограничения.

● На энергетику не хватает средств. Дефицит Фонда поддержки энергетики составляет 450 млн евро, из которых 100 млн евро необходимы на кабели. Об этом в ТГ написал Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр энергетики, после встречи с послами стран G7, ЕС и NB8.

«Почти EUR800 млн поступило в Фонд поддержки энергетики Украины с начала года. Благодарны за эту помощь. В то же время нуждаемся еще в EUR450 млн, из которых EUR100 млн — на кабели», — подчеркнул Шмигаль.

Однако у украинского государства есть и внутренние финансовые резервы, но их нужно тщательно искать:

● НАБУ и СБУ снова сошлись на поле противодействия коррупции. СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих чиновников в среду. «Эти следственные мероприятия проходят в рамках ряда уголовных производств и соответствующих определений суда. Служба безопасности выступает за объективное и беспристрастное расследование и способствует процессуальным действиям», — говорилось в сообщении в ТГ СБУ. Имена сотрудников и их должности там не указали.

Реклама:

Ранее Суспільне со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что НАБУ утром обыскало начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки, который угрожал детективам бюро. Также обыски, по данным УП, проходили у первого заместителя начальника Главного управления «Д» департамента защиты национальной государственности (ДЗНД) СБУ Александра Ковальчука.

НАБУ в свою очередь сообщило, что неназванный чиновник СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и блокировал доступ их детективам к месту обыска во время проведения следственных действий на основании определения Высшего антикоррупционного суда, не назвав его имени. Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ.

● Как отметил Центр противодействия коррупции, Дука — бригадный генерал СБУ, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности. По данным ЦПК, в июле 2025-го под его руководством СБУ провела более 50 обысков у детективов НАБУ, после чего один из них Руслан Магамедрасулов оказался в СИЗО по обвинению в связях с Россией (в настоящее время Магамедрасулов уже освобожден из изолятора).

Параллельно:

● НАБУ задержало генерала СБУ. НАБУ заявило о разоблачении преступной организации, руководимой рецидивистом по прозвищу Криминал. Та систематически давала взятки высокопоставленным должностным лицам СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов: по продаже наркотиков, по незаконному производству контрафактных предприятий. Бюро уточнило, что это расследование стало частью операции Карфаген, касающейся «крышевания» мошеннических колл-центров должностными лицами Офиса генпрокурора. В частности, в составе группы фигурирует некий «Аким» — по данным бюро, генерал-майор СБУ, прикрывавший преступников от внимания своих коллег по спецслужбе. В то же время, никаких фамилий НАБУ не обнародовало.

Реклама:

Появлению информации от НАБУ предшествовали обыски, которые антикоррупционные детективы провели по меньшей мере у трех чиновников СБУ, среди которых был и некий генерал Сергей Дука, первый заместитель начальника департамента защиты национальной государственности. Последний даже попытался сопротивляться действиям НАБУ, однако в конце концов, как сообщила УП, был задержан.

Спецоперация НАБУ Карфаген касается вероятной преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических колл-центров. Организатором схемы в НАБУ считают чиновника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Суд взял его под стражу с возможностью внести залог в 120 млн грн, тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко ушел в отставку и очень своевременно уехал в Австрию, где теперь пытается получить убежище.

И наконец:

● Еврокомиссия описала прогресс Украины на пути к членству в ЕС, — вспомнила об «амбициозной цели». Европейская комиссия обнародовала годовой доклад по расширению, в котором определяется, где Украина сейчас находится на пути к членству в ЕС, и какими будут следующие шаги в ближайшей перспективе.

В случае выполнения Украиной в следующем году реформ в сфере правосудия, демократических институтов, государственного управления и прав меньшинств, Европейский Совет сможет принять промежуточный отчет об оценке критериев (IBAR), являющийся ключевым условием для начала процесса закрытия отдельных переговорных разделов.

В Еврокомиссии считают, что цель Киева — завершить переговоры о вступлении до конца 2027 года — амбициозна, и ее достижение требует значительного ускорения темпов реформ.

Реклама:

В докладе констатируется, что, несмотря на беспрецедентные условия безопасности, вызванные продолжающейся агрессивной войной РФ, Украина продолжала внедрять реформы. В частности, антикоррупционные институты продолжают работать независимо и, в общем-то, эффективно. Это веское свидетельство глубины проведенных реформ. Кроме того, достигнут значительный прогресс в ряде других сфер.

Также позиция Еврокомиссии относительно того, что ближайшим дальнейшим шагом для Киева является открытие Радой, до декабря, остальных переговорных кластеров, неизменна.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.