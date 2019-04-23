Проклятие ответственности за свой выбор Сегодня, 15:46 1124 Цей матеріал також доступний українською

В этой стране есть много различий. И их надо не обострять, а сбалансировать инструментами политики и коммуникации

Каждый из нас несет «проклятие ответственности за свой выбор» (автор высказывания – публицист Александр Бойченко).

Это проклятие каждого, кто решил баллотироваться. Это проклятие каждого, кто проголосовал, и неважно за кого именно.

Поэтому воевать сейчас друг с другом – это просто пытаться переложить ответственность с себя на другого. Разжигать внутренний конфликт, которым попытаются воспользоваться извне.

Худшее, что может произойти со всеми нами, это если мы сейчас оформим противостояние свой – чужой по линии 73% – 25%.

В этой стране есть много различий. И их надо не обострять, а сбалансировать инструментами политики и коммуникации.

Мы все – братья и сестры в наивности

Но в этой стране все свои. Здесь нет чужих (кроме, конечно, русских оккупантов и диверсантов).

Перед Владимиром Зеленским сейчас открываются мега возможности. Как гражданин, надеюсь, что он ими воспользуется на благо справедливой европейской Украины.

Худшее, что сейчас может с ним произойти, это если 73% ослепят ему глаза. Чтобы этого не произошло, стоит хотя бы посмотреть на своего оппонента.

Месяц назад Банковую штурмовали противники Порошенко. Вчера Банковую заполонили люди, благодарные ему.

Месяц назад мой знакомый проклинал Порошенко и обещал никогда не голосовать за него. Позавчера он проголосовал за Порошенко.

Все крайне неустойчиво, коварно и изменчиво в этой реальности. И тем не менее, надо ее разруливать, решать проблемы, тушить спираль взаимной ненависти, избегать ловушек и двигать страну вперед.

Я вот смотрю на то, что происходит на Фейсбуке и в Твиттере, общаюсь с людьми и вполне вменяемые сторонники новоизбранного президента все больше напоминают мне время сразу после Майдана.

Тот же самый подъем, вера, что теперь-то точно все будет иначе, сейчас быстрыми и яркими решениями уберем перекосы, наведем порядок, несчастных сделаем счастливыми, уволим всех плохих, назначим на должности всех добрых и наступит эра справедливости.

Прямо вспоминаю себя летом 2014, когда говорил жене: я вернусь на госслужбу, но это будет только на один год, думаю теперь, после всего, что произошло, изменение системы не займет много времени.

Ага, вернулся на один год. Все оказалось намного-намного сложнее и дольше. И это при том, что президент Порошенко реально много сделал для изменений.

Проблема однако в том, что тогда куча преданных, эффективных людей пошли помогать государству. И все равно их не хватило. Или этих людей сейчас стало больше? Или все они готовы впрячься в ежедневную работу и разделить неизбежные для любой власти ошибки и ответственность?

Я сомневаюсь. Тем не менее, я желаю президенту Зеленскому собрать ценностную, профессиональную команду и заложить свои кирпичики справедливости в фундамент и двигать страну вперед на Запад. Сильная оппозиция и гражданское общество будут уравновешивать политику, сдерживать ее и сбалансировать.

Как по мне, то это и есть оптимальная перспектива ближайших лет. А не разделение страны на своих и чужих.

Мы все – братья и сестры в наивности. Просто на разных стадиях осознания реальности.

Текст опубликован с разрешения автора

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