Почему украинцам тяжело договариваться 16 января, 12:26

После изучения комментариев под серией № 1 этого лонгрида я дополнила содержание серии № 2 более подробным разъяснением парадигмы изучения национальных культур, с которой я работаю

Выражение «точка зрения определяется местом сидения» — это и о науке тоже, когда последнее означает школу научной мысли. К примеру, на не менее «срач*гонную», чем культура, тему лидерства есть две взаимоисключающие школы мнения:

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1. Лидерство существует как отдельный конструкт и отлично от менеджмента;

2. Лидерство не является отдельным конструктом и представляет собой вариант менеджмента.

Обе школы мнения имеют свои валидные научные и эмпирические обоснования. Как это? — удивится тот, кто привык воспринимать одно правильное мнение (часто — свое). Дело в том, что любая валидная и обоснованная теория работает в определенных условиях и позволяет объяснять определенные явления в этих условиях. А именно, некоторые объяснения «как работает мир» лучше дает квантовая физика, а некоторые — классическая, и это не значит, что классическая физика «хуже», а квантовая — «лучшая» или наоборот.

Итак, вернемся к национальной культуре. Новейшая парадигма взгляда на национальные культуры относительно институтов и экономических последствий существенно отличается от более старой. Старшая парадигма отводит менталитету (термин не научный, однако передает смысл и не вызывает конфуза с культурой как творчеством) ограниченное место во влиянии на общество обычно связано с традициями и прошлым — и не рассматривает институции как часть культуры. Эта парадигма научно валидна при определенных условиях и дает частичное объяснение общественным явлениям, на которые влияет национальная культура в такой трактовке, однако неоднократно подвергалась профессиональной обоснованной критике именно из-за игнорирования факторов влияния менталитета.

Актуальнее сейчас считается другая парадигма, в которой институты — не просто часть национальной культуры, они ее продукт и коридор, направляющий культуру как русло реку. К примеру, режим государственного управления в стране формируется при (не)участии граждан и (не)вмешательстве внешних для страны сил. И диктатора или демократически избранного правителя кто-то приводит к власти или молча терпит. Если в школах/вузах учат нерелевантным на рынке труда навыкам — откуда-то эта система взялась и почему-то не хватает воли, ресурса или чего-то еще, чтобы ее изменить. А работодатели потом жалуются, что нет квалифицированных кадров и приходят к выводу, что образование не важно для приема на работу.

Стремление украинцев к свободе — основа нашей культуры, выстоявшая несколько сотен лет сокрушительной турбулентности

Следовательно, в актуальной парадигме (флагманский автор Аджемоглу, Masachussets Institute of Technology), национальная культура это:

— Ключевой драйвер экономических и политических разногласий между странами, а также международных конфликтов. Например, демократические идеи и институты продуктивно прижились в Европе и не прорастают в Арабском мире и частично прорастают в Азии (Китай vs Тайвань и Гонконг), потому что в двух последних типах культур на них нет спроса.

— Комплекс исторически укорененных паттернов убеждений, отношений, ритуалов, ценностей, обязательств, придающих смысл человеческому взаимодействию, задающих рамку трактовки мира (sense-making), координируют ожидания, позволяют или усложняют определенные виды поведения. Например, высказывать в лоб оценочные суждения о внешности, весе или жизненном выборе человека в Украине — норма, а в США, Дании или Нидерландах — невежливо; расспрашивать малознакомого коллегу-британца о хобби-детях-вкусах в пище — моветон, а в Индии без таких разговоров вы не сможете продуктивно сотрудничать.

— Не только о ценностях или узком круге стереотипных поведенческих моделей — а о наборе обоснований (почему так поступать правильно, а так — нет) для выбора, который люди делают в процессе общественного взаимодействия. К примеру, без институционально сформированного осознания, что без качественного корпоративного управления внешний системный инвестор средств не даст, украинские компании (государственные и частные) и в дальнейшем будут иметь в наблюдательных советах «свадебных генералов», которые совсем не в курсе и не влияют на положение дел.

— «Мама» и «сестра» институтов одновременно, потому что национальная культура сначала способствует формированию институтов, которые в дальнейшем ее направляют; при этом культура и институты постоянно и нелинейно влияют друг на друга. К примеру, основательные изменения в стране невозможны без институциональных реформ. Ибо как бы ни изменились люди, если институты не изменятся, они «вытеснят» или «не упустят» новую культуру — только вспомним нашу реформу здравоохранения; или взглянем на Россию, где какой бы ни был глава, все институты там авторитарны и карательны, а потому, пока они не изменятся, страна останется диктатурой.

— Набор конфигураций решений и поведенческих моделей, вызванных факторами п. 2 выше, которые представители культуры выбирают индивидуально и коллективно, причем этот выбор может не совпадать у разных людей и общественных групп. Например, если публичный деятель-советник несет опасный бред и имеет несколькодесят миллионную аудиторию — вопрос не только к нему и кто его допустил на такой уровень влияния, но и к людям, которые радостно составляют ядро его аудитории, потому что если такой контент «заходит», это системная проблема институтов страны, а не вопрос «нелепости» отдельных людей.

— Движущийся медленно и неравномерно меняющийся конструкт: основы культуры сохраняют постоянство веками, ценности и убеждения могут эволюционировать в течение ~10–20 лет, а поведенческие паттерны (культурные конфигурации) — в течение ~3–5 лет — причем более продолжительные «слои» культуры закладывают направление и «коридор» смены более динамичных. Например, стремление украинцев к свободе, в частности, как агентности в жизненном выборе — основа нашей культуры, выстоявшая несколько сот лет сокрушительной турбулентности; однако через временные, слабые и малодоверенные формальные институты, укорененный фамилизм, низкое общественное доверие и (как одно из последствий) дискредитированность экспертизы (верю не специалистам, а «своим»), это стремление проявляется в магическом мышлении, рационализации коррупции и недостаточно серьезном отношении к общественной активности (проголосовали и забыли).

Теперь посмотрим на украинскую национальную культуру (ту, что менталитет, а не ту, что творчество) через эту парадигму. Парадигма эта точно не единственная и не «единственно верная».

Кстати, эта парадигма (в ней работают Аджемоглу, Алесина, Робинсон и др.) несколько похожа на систему tight-loose cultures Мишель Гелфанд, авторки книги Rule Makers, Rule Breakers об общественных нормах и их влиянии на национальные и корпоративные культуры.

1. Национальные культуры бывают флюидные (fluid) — способны изменяться и адаптироваться под существенные воздействия без радикальных изломов, а бывают укорененные (hardwired) — неспособные к таким изменениям без деструктивных проявлений в обществе. Флюидность или укорененность культуры зависит от того, насколько ее атрибуты (ценности, институции, общественные нормы, убеждения, смыслы) связаны между собой (entangled) или обособленные (free-standing), абстрактные (abstract) или специфические (specific):

Entangled — атрибуты культуры, столь тесно «вплетенные» в общественную ткань, служащие реальными ограничениями для изменений и «тормозами» в доступе к ресурсам и возможностям; выделить и радикально изменить такие атрибуты сложно. Вот система каст в Индии накладывает существенные и слабо подвижные ограничения на общественную мобильность и доступ людей из определенных страт общества к образованию, профессиям и благосостоянию, хотя есть исключения — премьер-министр Индии Нарендра Моде из касты Далит (неприкосновенных), одной из самых низких в тамошней стратификации.

Free-standing — атрибуты, которые могут изменяться под давлением значимых воздействий без существенного разрушения других атрибутов. Место религии (и церкви как института) в Европе и США трансформировалось с изменением государственных режимов от «центра управления» общественной и политической жизнью страны к влиятельному, но не доминантному институту в демократическом обществе: можно веровать или нет — радикально на твои жизненные возможности вне церкви это не повлияет, потому что государство, наука, искусство, ремесленничество и другие профессиональные сферы сегодня в большинстве своем отделены от церкви, а не контролируются ею;

Abstract — атрибуты, обладающие рядом валидных интерпретаций, позволяющим носителям культуры прибегать к разным институционально уместным паттернам поведения. Принципы (Аналекты) Конфуция, основополагающие для азиатских культур, были сформулированы автором столь афористично и неинструкционно (в частности, принцип «правителю должны верить простые люди; государство не устоит, если его не поддерживают простые люди»), что как Китай издавна до сих пор применял их для обоснования авторитарных подходов к управлению государством (поначалу абсолютизм, потом коммунизм), да и Тайвань с Гонконгом опирались и опираются на «конфуцианскую демократию», причем обе конфигурации использования этих принципов совершенно валидны с точки зрения автора;

Specific — атрибуты, имеющие одну интерпретацию и не подлежащие модификации в ответ на основные воздействия. Для подавляющего числа исламских государств демократия — не приоритет и неоптимальный режим, кроме исторических факторов, из-за детальных, инструктивных описаний в религиозных трудах того, кто есть «свой» (in-group), кто «чужой» (out-group), с кем следует и не стоит иметь дело, как именно нужно себя вести и принимать решения во всех сферах жизни (Шариат); следовательно, непреодолимое общественное расслоение там есть даже внутри стран региона, и уступают эти установки там очень мало и точечно — под давлением экономических и геополитических факторов; девиантное поведение в таких культурах может привести к разрушительным для благосостояния человека последствиям.

2. Нет культур, только флюидных или укорененных. Каждая страна имеет уникальный баланс этих двух атрибутов, определяемый, с одной стороны, паттернами развития в прошлом, с другой — синхронизацией формальных институтов и других аспектов культуры (как ценности и убеждения) в ответ на внешние вызовы. Например, Великобритания — более флюидная, чем Китай, который более флюидный, чем Индия, которая более флюидная, чем Исламские государства. Обычно, чем флюиднее культура, тем более разнообразны точки зрения и поведенческие паттерны в семье, и тем сложнее разным группам договариваться без приложения сфокусированных усилий и без эффективных сильных институций.

Есть типы культур, которые образуются при сочетании разных атрибутов: freestanding + abstract = fluid culture, entangled + specific = hardwired culture.

Но самое интересное — это так называемые intermediate cultures (промежуточные) культуры. В таких миксах атрибуты:

— freestanding + specific — тогда в стране действуют четко очерченные, глубоко укорененные и устойчивые к системным изменениям атрибуты, в то время как остальные атрибуты эволюционируют (многовековое тяготение к антисемитизму определенных общественных групп в определенных странах Европы);

— abstract + entangled — тогда в стране действуют глубоко укоренившиеся, но неоднозначно очерченные, с разнообразными трактовками, нормы, толкование которых определяет поведение целых слоев общества (witchkraft культы в странах Африки, которые являются «лекарством» на все случаи жизни или живы и практикуются вкрапления древних верований в осовремененные христианские традиции в Скандинавии и нордических культурах).

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3. Украина, из-за исторических факторов формирования нации (разнообразные этносы, части территории под разными империями, локация на фронтире с часто недружественными государствами, высокий уровень избегания неопределенности, слабые/временные/недоверенные формальные институты и гипертрофированно доверенные неформальные общественные нормы, связи, надежные люди), вероятно, является высокофлюидной культурой со специфическими нормами (freestanding + specific). У нас поляризованное и регионализованное общество, в котором варианты приемлемого поведения ряд, но они привязаны к определенным группам, внутри которых «правильных» вариантов как раз немного и они часто слабо или вообще не переносятся в другие группы.

К примеру, в Украине, в зависимости от профайла «своего» лидера мнений для общественной когорты (в широком, не соцсетевом, смысле), зависит уровень доверия к решениям на уровне сообщества или государства, электоральное поведение, формирование связей и критерии жизненного выбора. При этом формальные критерии профессиональности (опыт, специализация, образование, др.) «включаются» и доверие возникает только тогда, когда определение «свой-чужой» произошло. Отличие нас от, например, более развитых демократий (США, Британия, Германия, Франция, Скандинавия) в том, что там « свой-чужой» — один из многих, в т.ч. профессиональных и институциональных критериев формирования доверия и поведенческих паттернов во взаимодействии, а в Украине он главный и часто единственный.

Поскольку мы флюидная культура, нам очень сложно договариваться, потому что каждый выход за рамки in-group (мы их называем пузырями) требует преодоления стены из совершенно других трактовок привычных понятий («что это?»), скриптов («как действовать?») и паттернов («какое поведение уместно?»). Это часто и приводит к ср*чу вместо дискуссии, потому что неэмоциональное и критическое обдумывание смысла, транслируемого «чужим», требует усилий и времени для оценки и формирования нового паттерна восприятия. Легче действовать как обычно: обесценить (ибо «чужой», следовательно, конструктивное взаимодействие не стоит усилий), окрестить невеждой, предателем, изменщиком или присоединиться к слышимому и видимому сопротивлению, которое ближний круг уже оказывает этому «чужому».

Например, неважно, насколько реально эффективно работает глава государственной организации (показатели), нам важно насколько в субъективном восприятии он/она «заслуживает» озвученный уровень компенсации, с кем «тусуется» (ближний круг), «резонирует» с нами эмоционально как человек и активно ли пишет в соцсетях о своей работе (иллюзия понимания и контроля) — хотя реально отличить главные события в этой работе от второстепенных мы неспособны.

Или когда разрабатываются новые нормы законодательства, часто ошибочно считается, что практики из других (часто западным и институционально развитых) культур можно внедрить в Украине без адаптации и подготовки общества. Однако если новые нормы проводить стремительно и строго, без информирования и обучения и гармонизации с соприкасающимися нормами и институтами, они будут игнорироваться, «креативно» трактоваться или выполняться «на бумаге» или частично. Более того, вполне вероятен публичный демарш лидеров мнений против авторов таких норм — «свои» защищаются от «чужих». Примеры: корпоративное управление в государственном секторе или реформы здравоохранения и образования; во всех трех случаях ср*чи возникали там, где с должной информационной работой и планированием действий публичных лиц их можно было избежать или минимизировать.

Исследования Аджемоглу и Робинсона доказывают, что степень разногласий между законодательством и общественными нормами влияет на уровень законопослушности в стране. Если такие разногласия существенны, то нарушителей становится больше, а в культурах, в которых пренебрежение к правилам и «хромание» в правоохранительной и судебной системах явления укоренены (Украина, Бразилия, Аргентина) — и подавно. В таких культурах все значимые общественные правила должны быть созданы в консультациях с заинтересованными группами, а не спущенными сверху «параграф первый» выше. А «элиты» в каждой из общественных групп должны осознавать свою роль не только носителей ценностей и убеждений ближнего круга, но и «мостиков» в другие группы, ведь только мысли легитимизация через лидеров мысли позволяет принятие определенной группой непривычных ей отношений и поведения.

А что же со ср*чами делать? Или это «проклятие» для украинцев или «национальное достояние»?

Поскольку мы — промежуточная флюидная культура, траектория и степень развития формальных институтов будет определять, в какую сторону мы «шатаемся» — к «специфичности» (тогда поляризация приобретет крайние, сложнопреодолимые, формы) или «абстрактность» (тогда мы научимся лучше применять привычные нормы к разным контекстам). По-хорошему, нам следует радикально лучше владеть базовой матчастью в экономике, истории, кросс-культурном взаимодействии, иметь навыки критического мышления и системного обучения с одной стороны. С другой стороны, нам следует осознать, что институты в стране создаются и сменяются активными гражданами вместе, а не сами по себе или разобщенными группками, неспособными договариваться о базовых понятиях. Ну, и чтобы у людей появилось доверие к формальным институтам, они должны работать не только «на бумаге» и коммуницировать не на «отцепись», а чтобы их понимали.

Текст опубликован с разрешения автора

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