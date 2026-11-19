Так родился «дух Шэньчжэня». Попытки Путина найти в Китае «новую Ялту» абсолютно наивны и не имеют шансов

Они разбиваются как об исторический опыт, так и о «реалии на местах». И встреча в Китае 19 ноября это полностью подтвердила.

Возможность проведения Ялтинской конференции 1945 года была обусловлена уникальной ситуацией, сложившейся к тому моменту. Это была встреча лидеров стран-победительниц, которые могли принять любое совместное решение, и не существовало ни одного государства, способного этому воспротивиться. Гитлеровская Германия и ее союзники уже проиграли войну. Другие страны Европы и Азии, включая Китай, лишь освобождались от многолетней оккупации и лежали в руинах.

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Ничего подобного не было за всю мировую историю. Всегда существовало несколько «великих держав», с которыми приходилось вести торг и согласовывать любые глобальные решения. Поскольку в 1945 году таких держав больше не осталось, эта тройка действительно могла поделить мир по своему усмотрению и навязать свои решения другим.

В 2026 году нет ничего даже отдаленно похожего.

На что претендует Путин?

США претендуют на особую роль в Северном полушарии, а также на статус главного торгового и политического партнера ЕС. И для этого американцам не нужно ни с кем договариваться.

Китай претендует на доминирование в Юго-Восточной Азии, а также на статус главного торгового партнера ЕС. При этом Пекину не требуется чье-либо согласие на это.

На что претендует Путин? Россия продолжает выдвигать территориальные требования к Украине, а также более широкие требования к европейской системе безопасности, которые в значительной степени повторяют положения российского ультиматума 2021 года. В то же время ход полномасштабной войны показал, что у Москвы нет достаточных возможностей, чтобы силой навязать Европе и Украине тот порядок, на котором настаивает Кремль.

Откуда здесь может взяться «новая Ялта»?

В Ялте в 1945 году встретились лидеры стран, только что одержавших победу в жестокой захватнической войне. Там не было ни Гитлера, ни Муссолини, ни других представителей стран-агрессоров. В Китае же Путин предлагает, по сути, продать завершение войны, которую сам же и начал.

Так что, конечно, это никакая не новая Ялта.

Путин может сколько угодно намекать на раздел всего мира, но его программа-максимум — раздел нескольких областей Восточной Украины.

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Россия — слабая страна с сырьевой экономикой и уничтоженным будущим. Единственное, чем она может торговать, — это собственным безумием, отсутствием понимания ценности человеческой жизни (в частности, жизни собственных граждан) и готовностью платить неприемлемую для любого современного общества цену за достижение целей, которые никто в мире не понимает. У этого больше общего с условным Талибаном или ИГИЛ, чем с мировой гегемонией.

Российская пропаганда сделала Крымский мост символом оккупации Ялты и Крыма. Но из-за всем известных обстоятельств этот мост теперь ведет в никуда. И ни в какую Ялту по нему уже не доедешь.

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Текст публикуется с разрешения автора