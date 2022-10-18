Прогнозы «черных лебедей» 18 октября, 10:11 Эксклюзив НВ

Вот признайтесь, вы же верите в прогнозы?

Более того, пожалуй, еще и с нетерпением ждете, когда кто-то известный, голосистый, с большим количеством подписчиков, этаким IQ современного социальносетевого мира, уверенно расскажет о том, каким будет курс валюты, стоимость акций, очередное решение российского негодяя, наше краткосрочное и далекое будущее. Так устроен мир, потому что кому хочется принимать собственные решения? Ведь гораздо проще, чтобы кто-то решил за вас и заверил, что будет именно так, а не иначе. А когда что-то пойдет не по плану, именно этого «кого-то» будет очень легко обвинить во всех неудачах, просчетах, разбитых мечтах и чаяниях.

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Когда-то один известный экономист, профессор Гарварда Джон Галбрайт сказал, что «единственным назначением экономического прогнозирования является попытка сделать астрологию более респектабельной», и был не так уж далек от истины. Так следует ли верить в чужие прогнозы и тем более инвестировать в них собственные деньги?