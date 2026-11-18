Смотрим, что The Economist прогнозирует на 2027 год. Судя по цветовой гамме, расслабляться не придется

Год назад я выступал на закрытой встрече Клуба Национальной платформы устойчивости и сплоченности и предупреждал аудиторию, что нам нужно готовиться к тяжелой зиме 2026−2027 годов. Большинство присутствующих в зале сочли мой прогноз слишком пессимистичным и уверяли, что в этом году война закончится и даже состоятся выборы.

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Сегодня возникло своего рода дежавю. Я выступал на той же площадке. Сказал, что если окно возможностей для переговоров закроется в марте-апреле 2027 года, нам уже нужно думать о том, как пережить следующую зиму, а затем, возможно, и зиму 28-го года. Которая может оказаться еще более тяжелой, если готовиться так же, как в этом году.

Уже вечером я начал рассматривать свежую обложку журнала The Economist, который каждый год зашифровывает в изображениях свой прогноз на предстоящий год.

И всё же для начала хочется вспомнить, как журнал предвидел нынешний, 2026-й год. Нужно признать: многое сбылось.

Тут надо признать — многое сбылось

Америка продолжала жить в режиме Трампа. Международная политика напоминала американские горки, а союзники Вашингтона начали привыкать к тому, что вчерашние договоренности могут пересматриваться едва ли не каждый день.

Ближний Восток вновь доказал, что локальных войн в глобализованном мире практически не существует. Один конфликт — и энергетические рынки летят кувырком.

Европа так и не обрела свою стратегическую автономию. Разговоров о ней много, а вот с практической реализацией — беда. Нужно одновременно перевооружаться, сохранять социальные стандарты, обслуживать долги и бороться с популизмом. Не получается.

Китай продолжил пользоваться возможностями, которые создает для него американский протекционизм. А искусственный интеллект продолжил привлекать фантастические инвестиции.

Итак, главный прогноз The Economist оправдался: мир не стал спокойнее. Напротив, он стал дороже, более нервным и менее предсказуемым.

Посмотрим теперь, что The Economist рисует на 2027 год. Судя по цветовой гамме, расслабляться не придется. Ведь вызовов станет больше.

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В первую очередь это касается Америки. Трамп утратит контроль над Конгрессом, но это вовсе не означает, что он внезапно изменит свой стиль. Напротив, внутренние проблемы могут подтолкнуть его к еще более активной внешней политике. Это своего рода способ отвлечь внимание от внутренних проблем за счет международных. Для союзников США это означает, что планировать собственную безопасность станет еще сложнее в условиях, когда главный гарант этой безопасности сам является источником неопределенности.

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Ближний Восток останется традиционно напряженным. Даже если горячая фаза противостояния с Ираном завершится, последствия этой войны растянутся на годы вперед.

Отдельная история — Китай и Тайвань. 2027 год важен с точки зрения китайской военной готовности, хотя это вовсе не означает, что Пекин со стопроцентной вероятностью решит начать войну. Однако китайцы наверняка будут следить за тем, насколько будет распылено внимание Вашингтона, насколько единой останется Европа и сколько ресурсов Запад будет готов тратить на одновременное сдерживание нескольких кризисов.

Европа готовится к выборам во Франции. Возможные изменения политического курса Франции могут серьезно повлиять на весь Евросоюз, ведь Франция — один из фундаментов европейского проекта.

А теперь представим Европу, которой одновременно приходится перевооружаться, обслуживать долги, сдерживать популистов, договариваться с Вашингтоном и при этом не допустить внутреннего раскола. Задача с миллионом «звездочек».

А теперь, как говорится, вернемся к нашим баранам.

Все эти сценарии, описанные The Economist, будут напрямую влиять на нашу безопасность, экономику и перспективы завершения войны.

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Американская политика — это вопрос военной и финансовой поддержки. Французские выборы — это вопрос европейского единства. Китай — это вопрос будущего мирового баланса. Иран — это вопрос военного сотрудничества с Россией. Технологическая революция — это вопрос о том, сможем ли мы превратить собственный военный опыт в долгосрочное конкурентное преимущество.

Поэтому наша задача на 2027 год — не просто приспособиться к новому мировому порядку. Необходимо обладать достаточной силой и субъектностью, чтобы влиять на его формирование.

Если 2026 год показал, что старый мировой порядок больше не работает, то 2027-й может стать годом борьбы за то, кто будет писать новые правила. И перед Украиной встанет очень простой выбор: быть субъектом этих изменений или снова оказаться объектом чужих договоренностей.

Можно сколько угодно анализировать Трампа, Си Цзиньпина, Иран, Тайвань, выборы во Франции и мировые финансовые рынки. Но самый большой вызов для нас сейчас — это реальный дефицит политиков, обладающих природным интеллектом и элементарным чувством ответственности.

Думаю, именно это и станет для нас главным риском в следующем, 2027 году.

Ведь зима всё равно наступит по плану, а вот будут ли наши политические решения конкурентоспособными, продуманными и стратегическими — это большой вопрос.

И, боюсь, никакой The Economist не спрогнозирует это для нас вместо нас.

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Текст опубликован с разрешения автора