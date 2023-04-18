Почему бы не поверить в чудо? 18 апреля, 09:36 NV Премиум

Какие чудеса должны произойти с глобальной экономикой и финансовыми рынками в ближайшее время, чтобы оптимизм возобладал. Шесть факторов

В последнее время большинство финансовых и экономических прогнозов внушают грусть и уныние: МВФ ухудшил прогнозы глобального роста, главы ФРС считают, что американскую экономику ждет умеренная рецессия, выход из которой будет длиться года два, несмотря на оптимистичные ожидания, китайская экономика все никак не наберет достойных темпов экономического восстановления, финансовые рынки понемногу растут, но, как свидетельствует статистика, объем ставок на падение во второй половине этого года уже достиг рекордных показателей. Но, как говорил гений, «оптимизм — это страсть утверждать, что все хорошо, когда на самом деле все плохо» и когда, как не в Пасхальные дни, символизирующие переход от смерти к жизни и от рабства грехов к свободе любви и добра, отдаться такой страсти и оптимистично поверить в чудо, вопреки взвешенным прогнозам?

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Какие же чудеса должны случиться с глобальной экономикой и финансовыми рынками в ближайшее время, чтобы оптимизм возобладал?

Ответ на это дает аналитический отчет Bank of America, опубликованный на прошлой неделе, перечисляющий шесть факторов, каждый из которых может способствовать улучшению экономической ситуации в мире и росту финансовых рынков: