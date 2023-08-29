Покупать ожидания или уже пора продавать факты? 29 августа, 10:00 NV Премиум

Хороших новостей много, но это уже факты, которые нужно продавать. Что касается надежд, которые хотелось бы купить, то оптимизма существенно меньше

Фінансові ринки — складна конструкція з величезною кількістю змінних, частину яких просто неможливо прогнозувати чи достовірно оцінити. Особливо, коли це стосується психології людського роду, який вперто вже сотні років намагається зазирнути в майбутнє ринків хоч на хвильку вперед. Про психологію інвесторів написані сотні книжок, але незважаючи на всі старання дослідників, достовірно передбачити їх поведінку в тій чи іншій ситуації навряд чи можливо. Незважаючи на цивілізаційний процес люди залишаються не дуже раціональними істотами, дії яких у більшості випадків визначаються не логікою, а емоціями. Кохання, страх, жадібність, ненависть формують очікування більшості набагато сильніше, аніж факти та фундаментальні закономірності. А очікування — це і є ринок, адже вони трансформуються в дії, і недарма в середовищі трейдерів популярною є приказка: «Купуйте очікування, продавайте факти!»

Видео дня

Події цього року на ринках цінних паперів лише підтверджують написане. На початку року, коли показники інфляції були ще досить близькі до максимальних значень, а ФРС був налаштований досить агресивно, ринки були сповнені надії. Інвестори вірили, що ось-ось, ще трохи, і зростання цін буде зупинене, а центральний банк перетвориться з «яструба» на «голуба» і нарешті почне зниження відсоткової ставки. Очікуване зниження вартості грошей традиційно є дуже гарною новиною для компаній, особливо тих, що працюють у сфері інформаційних технологій, а отже всі сподівалися, що ціни на їх акції будуть зростати. Власне, так, в цілому, і вийшло: з початку року індекс Nasdaq Composite, що відображає динаміку цін на акції технологічних компаній, зріс на 30%. Про що ще мріяти?